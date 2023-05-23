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Одежда будущего, которая уже существует

Одежда будущего, которая уже существует

Автор:
23 мая 2023 09:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Одежда будущего   Технология   будущее   видео   одежда   удивительно   фото   
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Технологии нас окружают везде, даже в одежде.

Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и, кажется, следующий этап — одежда с искусственным интеллектом. Звучит как выдумка, однако сегодня огромное количество проектов направлено как раз на усовершенствование современной одежды, и кое-что уже существует.

Это не единственный пример, когда разработки коснулись состава ткани: так, уже создана одежда, которая умеет восстанавливать небольшие повреждения и сама латает дыры.

Куртка, прикосновением к которой можно ответить на звонок, кроссовки со встроенным аккумулятором и даже одежда для тренировок, считывающая информацию о состоянии человек, — все это уже создали специалисты. Предлагаем вам узнать о самых удивительных разработках в одежде.


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Метки: Одежда будущего   Технология   будущее   видео   одежда   удивительно   фото   
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1  комментарий
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Андрей Иванов 55 минут назад
Это всё модная херня. И выглядеть в ней будут носители не такими здоровыми (если пользоваться каждый день), а кончеными алергиками. Да, для каких то конкретных действий такая одежда удобна, с тем же термоподогревом. Но это не для постоянной носки, для постоянной ничего лучше (для здоровья и комфорта) тканей из натуральных ингридиентов не придумано
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