Одежда будущего, которая уже существует

Куртка, прикосновением к которой можно ответить на звонок, кроссовки со встроенным аккумулятором и даже одежда для тренировок, считывающая информацию о состоянии человек, — все это уже создали специалисты. Предлагаем вам узнать о самых удивительных разработках в одежде.