Одежда будущего, которая уже существует

Технологии нас окружают везде, даже в одежде.
Технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, и, кажется, следующий этап — одежда с искусственным интеллектом. Звучит как выдумка, однако сегодня огромное количество проектов направлено как раз на усовершенствование современной одежды, и кое-что уже существует.
Это не единственный пример, когда разработки коснулись состава ткани: так, уже создана одежда, которая умеет восстанавливать небольшие повреждения и сама латает дыры.
Куртка, прикосновением к которой можно ответить на звонок, кроссовки со встроенным аккумулятором и даже одежда для тренировок, считывающая информацию о состоянии человек, — все это уже создали специалисты. Предлагаем вам узнать о самых удивительных разработках в одежде.
Источник:
Источник:
- Дрессированный кот выполняет команды хозяина
- Кошка приютила детёныша выдры
- Необычная макаронная фабрика
- Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд
- «Умные» шахматы: сами двигают фигуры и дают играть по сети