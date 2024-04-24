Как жители 20 века представляли будущее: изображения городов, моды и технологий

Человек всегда думает о будущем — как о своём персональном, так и о будущем человечества. Думали об этом в Древнем Египте, Древнем Риме, в эпоху Возрождения да и в 20 веке оборотов не сбавили. Особо любопытен здесь, конечно, не сам факт, а то, как люди представляли будущее, визуализируя свои прогнозы.