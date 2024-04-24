Как жители 20 века представляли будущее: изображения городов, моды и технологий

Человек всегда думает о будущем — как о своём персональном, так и о будущем человечества. Думали об этом в Древнем Египте, Древнем Риме, в эпоху Возрождения да и в 20 веке оборотов не сбавили. Особо любопытен здесь, конечно, не сам факт, а то, как люди представляли будущее, визуализируя свои прогнозы.
Эти декорации выставлены в немецком киномузее.
Этот образ авторства модельера Пьера Кардена, основателя бренда Pierre Cardin.
Рисунок Ричарда Раммелла, 1910-е годы.
Таким он был показан в фильме «Смертельные гонки 2000» 1975 года.
Да, некоторые из подобных предсказаний вполне могут сбыться — по сути. Визуальное исполнение, конечно, будет другим.
Продуктовый магазин, работающий навынос как Макдональдс.
Стены в будущем человечества станут исключительно зеркальными.
Рисунок архитектора Оскара Ньюмана, 1969 год.
Особенно здесь поражает приведённая в пример жуткая новость, которую читают люди на картинке.
Осталось всего 12 лет, и мы узнаем, сбудется ли этот модный прогноз
Источник:
- 10 незабываемых скульптур, от которых невозможно оторвать взгляд
- Американка каждый год устанавливает в доме 26 рождественских елок, и они великолепны!
- 18 провокационных подиумных нарядов последних лет, доказывающих, что современная мода — удел избранных
- Нереалистично, но впечатляюще: как большие города могут выглядеть в 2029 году
- 25 примеров уморительных ложных брендов