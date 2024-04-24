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Как жители 20 века представляли будущее: изображения городов, моды и технологий

Как жители 20 века представляли будущее: изображения городов, моды и технологий

Автор:
24 апреля 2024 07:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Технология   будущее   в мире   фантазия   фантастика   фото   
3471
15

Человек всегда думает о будущем — как о своём персональном, так и о будущем человечества. Думали об этом в Древнем Египте, Древнем Риме, в эпоху Возрождения да и в 20 веке оборотов не сбавили. Особо любопытен здесь, конечно, не сам факт, а то, как люди представляли будущее, визуализируя свои прогнозы.

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Эти декорации выставлены в немецком киномузее.

Этот образ авторства модельера Пьера Кардена, основателя бренда Pierre Cardin.

Рисунок Ричарда Раммелла, 1910-е годы.

Таким он был показан в фильме «Смертельные гонки 2000» 1975 года.

Да, некоторые из подобных предсказаний вполне могут сбыться — по сути. Визуальное исполнение, конечно, будет другим.

Продуктовый магазин, работающий навынос как Макдональдс.

Стены в будущем человечества станут исключительно зеркальными.

Рисунок архитектора Оскара Ньюмана, 1969 год.

Особенно здесь поражает приведённая в пример жуткая новость, которую читают люди на картинке.

Осталось всего 12 лет, и мы узнаем, сбудется ли этот модный прогноз

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Метки: Технология   будущее   в мире   фантазия   фантастика   фото   
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12  комментариев
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184
ГТА Форевер 2 часа назад
Ага, вот оно - светлое
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16k
Ivan 4 минуты назад
Комментарий к фото
Уже почти...


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3k
Lena 7 минут назад
Последняя фотка пророческая - педики в юбках, женоподобные мужчины и трансы.
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1k
Дмитрий 12 минут назад
Для подобного будущего нужно учиться и работать. Сейчас же, в основном, потребляют и самовыражаются. Что заслужили, в том и живем.
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3k
Autumn2015 Полчаса назад
А дядя в розовом платье и розовых туфельках прикольный :-)
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Комментарий к фото
Явно нафантазировали после пары стопок вискаря.
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hairov Час назад
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240
Александр Вьюшков hairov 39 минут назад
Стелу с Лениным куда дели?
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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