Эти смешные компьютеры ХХ века

Согласно преданию о Вавилонской башне, люди вознамерились построить башню до неба, но Бог помешал им это сделать – смешал языки, и строители перестали понимать друг друга. Стройка пришла в запустение, а люди разбрелись в разные стороны, образовав народы и страны.
Похожая история происходит сегодня – прямо на наших с вами глазах. Только «языки», наоборот, сближаются, а «башня» – строится вновь.
Мы уже давно привыкли к совместимым компьютерам, – то есть те программы и файлы, которые «открываются» на одном компьютере, без проблем (ну, в 99% случаев) открываются и на другом. Мы можем спокойно сбросить на флешку или послать по сети любые файлы или программы и преспокойно перенести их на компьютер друга. Удобно, комфортно, быстро.
Однако всего каких-то 30 лет назад мир домашних компьютеров представлял собой абсолютно безумный разношёрстный «зоопарк».
Перенесёмся на 30 лет назад... Так тогда выглядели компьютерные игры
В то время компании-производители ещё не выработали единых стандартов ни для процессоров, ни для памяти, ни для программного обеспечения, ни для файлов. Эпоха персональных компьютеров только начиналась, поэтому инженеры разных фирм использовали разные подходы.
Скажем, на одном заводе приняли решение скопировать американский домашний компьютер «Apple II» – так появился на свет компьютер «Агат».
На другом заводе решили взять большой профессиональный компьютер семейства СМ, «отпилить» от него львиную долю функций и превратить его в доступный по цене прибор. Так на свет появились компютеры серии «БК».
А журналы «Радио» и «Юный Техник» и вовсе предложили тем, кто разбирается в электронике, собирать компьютеры самостоятельно из деталей – так возникли компьютеры «Радио-86» и «ЮТ-88».
Если в наше время пойти в библиотеку и достать охапку журналов тех лет, от обилия самых разных компьютеров просто голова кругом идёт – «Радио-86», «Микроша», «УКНЦ», «Корвет», «Поиск», «Дельта», «Сура», и так далее, и так далее. Был даже домашний компьютер под названием «Хоббит»!
Все эти компьютеры были совершенно несовместимы между собой – скажем, если вы нашли классную видеоигру для компьютера «БК», у вас не было никаких шансов запустить ее на компьютере «Поиск». Программы и файлы с «Корвета» невозможно было открыть на «УКНЦ» или «Микроше». Если вы набирали самый-самый простенький текст на компьютере «Хоббит» у себя дома, вы не могли открыть этот текст в школе на компьютере «ДВК»!
А уж как рыдали и плакали учителя информатики в школах... Скажем, в одну школу купили импортные компьютеры «Yamaha MSX», а в другую – «Sinclair ZX Spectrum». Заметим: внутри и у «Ямахи», и у «Синклера» стоял один и тот же процессор – Zylog Z80. Тем не менее, между собой у этих компьютеров не было никакой совместимости.
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АНТИФИШКИ
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