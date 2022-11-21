FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 7601 пост • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Эти смешные компьютеры ХХ века

Эти смешные компьютеры ХХ века

Автор:
21 ноября 2022 10:49
Сообщество : ФотоМир
Метки: Технология   интересно   компьютеры   компьютеры ХХ века   познаательно   факты   фото   
203
8

Согласно преданию о Вавилонской башне, люди вознамерились построить башню до неба, но Бог помешал им это сделать – смешал языки, и строители перестали понимать друг друга. Стройка пришла в запустение, а люди разбрелись в разные стороны, образовав народы и страны.

Похожая история происходит сегодня – прямо на наших с вами глазах. Только «языки», наоборот, сближаются, а «башня» – строится вновь.

Мы уже давно привыкли к совместимым компьютерам, – то есть те программы и файлы, которые «открываются» на одном компьютере, без проблем (ну, в 99% случаев) открываются и на другом. Мы можем спокойно сбросить на флешку или послать по сети любые файлы или программы и преспокойно перенести их на компьютер друга. Удобно, комфортно, быстро.

Однако всего каких-то 30 лет назад мир домашних компьютеров представлял собой абсолютно безумный разношёрстный «зоопарк».

×
×

Перенесёмся на 30 лет назад... Так тогда выглядели компьютерные игры

В то время компании-производители ещё не выработали единых стандартов ни для процессоров, ни для памяти, ни для программного обеспечения, ни для файлов. Эпоха персональных компьютеров только начиналась, поэтому инженеры разных фирм использовали разные подходы.

Скажем, на одном заводе приняли решение скопировать американский домашний компьютер «Apple II» – так появился на свет компьютер «Агат».

На другом заводе решили взять большой профессиональный компьютер семейства СМ, «отпилить» от него львиную долю функций и превратить его в доступный по цене прибор. Так на свет появились компютеры серии «БК».

А журналы «Радио» и «Юный Техник» и вовсе предложили тем, кто разбирается в электронике, собирать компьютеры самостоятельно из деталей – так возникли компьютеры «Радио-86» и «ЮТ-88».

Если в наше время пойти в библиотеку и достать охапку журналов тех лет, от обилия самых разных компьютеров просто голова кругом идёт – «Радио-86», «Микроша», «УКНЦ», «Корвет», «Поиск», «Дельта», «Сура», и так далее, и так далее. Был даже домашний компьютер под названием «Хоббит»!

Все эти компьютеры были совершенно несовместимы между собой – скажем, если вы нашли классную видеоигру для компьютера «БК», у вас не было никаких шансов запустить ее на компьютере «Поиск». Программы и файлы с «Корвета» невозможно было открыть на «УКНЦ» или «Микроше». Если вы набирали самый-самый простенький текст на компьютере «Хоббит» у себя дома, вы не могли открыть этот текст в школе на компьютере «ДВК»!

А уж как рыдали и плакали учителя информатики в школах... Скажем, в одну школу купили импортные компьютеры «Yamaha MSX», а в другую – «Sinclair ZX Spectrum». Заметим: внутри и у «Ямахи», и у «Синклера» стоял один и тот же процессор – Zylog Z80. Тем не менее, между собой у этих компьютеров не было никакой совместимости.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Технология   интересно   компьютеры   компьютеры ХХ века   познаательно   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Copycat 9 минут назад
Посидишь в сообществах программистов которые постоянно спорят какой язык программирования лучше на каком эффективней писать ИИ - начинаешь задумываться что господь бог снова так сказать "в деле"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Вася 5 минут назад
у нас в школе сначала появились УКНЦ подключённые по сетке, даже принтер был, а потом закупили Атари, которые днём были для учёбы, а вечером кружок любителей информатики, и на парочке запускали игры, рупь - три минуты) Джойстики летели только так, паяли каждую неделю заново
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1311610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение песни «Червона калина»
«Это несправедливо»: Мисс Крым-2022 отказали в российском гражданстве за исполнение...
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
30 фото с домашними крысами, которые доказывают, что они - милейшие питомцы
Набирающие популярность в сообществах
Про Питер!
Про Питер!
50 достопримечательностей штатов США
50 достопримечательностей штатов США
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Недостаточно свободного места

Лучшие демотиваторы
И надолго ли вы к нам в Тамбов?!

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#сарказм#животные#Разное#Россия#съемка
#факты#Юмор#фотографии#фильм#в мире#комментарии#Прикол#актеры
#интересно#кино#картинки#Приколы#страна#позитив#Спорт#роль
Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Хотите получить спортивный альманах из будущего? Конечно, хотите Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? Природный ядерный реактор – или заправочная станция инопланетян? Девушки Гибсона Девушки Гибсона Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора Советская провалившаяся идея раздельного сбора мусора 10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда" 10 фактов про мультфильм "Приключения кота Леопольда" В честь каких огней на самом деле получила своё название Огненная Земля В честь каких огней на самом деле получила своё название Огненная Земля

На что жалуетесь?

Вернуться