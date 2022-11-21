Эти смешные компьютеры ХХ века

Похожая история происходит сегодня – прямо на наших с вами глазах. Только «языки», наоборот, сближаются, а «башня» – строится вновь.

Мы уже давно привыкли к совместимым компьютерам, – то есть те программы и файлы, которые «открываются» на одном компьютере, без проблем (ну, в 99% случаев) открываются и на другом. Мы можем спокойно сбросить на флешку или послать по сети любые файлы или программы и преспокойно перенести их на компьютер друга. Удобно, комфортно, быстро.

Однако всего каких-то 30 лет назад мир домашних компьютеров представлял собой абсолютно безумный разношёрстный «зоопарк».