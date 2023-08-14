Каким будет транспорт будущего: теории и прототипы

Связанные и автоматизированные системы управления транспортом: "Умные" города будущего будут оснащены системами, которые мониторят дорожное движение, регулируют потоки машин и оптимизируют маршруты для снижения заторов и выбросов.





Системы мультимодальности: Пассажиры будут иметь доступ к интегрированным системам транспортировки, объединяющим различные виды транспорта, такие как автобусы, поезда, велосипеды и электрические скутеры. Это позволит выбирать наиболее оптимальный и удобный путь перемещения.





По словам исследователей, в будущем транспорт будет не только более устойчивым и эффективным, но и предоставит пользователю больше возможностей для выбора оптимальных путей перемещения. Важно помнить, что технологии постоянно развиваются, и описанные тенденции могут измениться или дополниться новыми инновациями.





Как думаете, что нас реально ждёт через несколько десятков лет? Будем ли летать на авто?