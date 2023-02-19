12 шифров, изменивших мир

Например, подпись «Gaius Iulius Caesar» в зашифрованном виде выглядела как «Jdlxv Lxolxv Fdhvdu». Для кириллического алфавита выполняется аналогичный сдвиг на три буквы вправо: А → Г, Б → Д … Я → В (алфавит замыкается). Таким образом, «Гай Юлий Цезарь» превращается в «Ёгм Болм Щзкгуя», а «Криптонит» в «Нултхсрлх». Конечно, N может быть любым целым числом, и даже отрицательным (тогда сдвиг выполняется влево).

Для удобства шифрования таких сообщений был изготовлен диск, а точнее — два диска разного диаметра, закрепленных на одной оси. Каждый из них был разделен на 26 секторов по числу латинских букв. На обоих дисках буквы записаны как в алфавите и по одной в каждом секторе. Зная ключ, достаточно было сдвинуть на это значение диски относительно друг друга, чтобы прочитать зашифрованное сообщение, или написать свое. Например, если ключ равен трем, то диски вращаются до тех пор, пока напротив A не появится литера D.

