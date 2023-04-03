Крутые роботы животные, которые реально существуют

Летучие мыши давно покорили воображение инженеров и ученых своей непревзойденной ловкостью, но их сложные движения крыльев — одна из вещей, которые ускользают от тех, кто стремится воссоздать их полет. Надеемся, что дизайн, разработанный Калифорнийским технологическим институтом, поможет инженерам создать более безопасных и эффективных летающих роботов, дающих больше понимания того, как летают летучие мыши. Бот-летучая мышь весит всего 93 грамма и по форме напоминает летучую мышь с размахом крыльев примерно в 30 см. Роботы могут изменять форму своих крыльев, сгибая, разгибая и скручивая плечи, локти, запястья и ноги. Это помогает имитировать чрезвычайно сложные силовые механизмы полета, которыми обладают летучие мыши. Бот, на создание которого специалистов вдохновила летучая мышь, может быть более энергоэффективным, чем современные летающие роботы. Есть потенциальные возможности применения ботов в ситуациях, когда более традиционные четырехроторные дроны не могут справиться и врезаются, причиняя ущерб себе или окружающим. Мы очень многое можем подсмотреть у животных и изучить то, на что они способны, чтобы и дальше совершенствовать технологии робототехники.