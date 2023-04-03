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Крутые роботы животные, которые реально существуют

Крутые роботы животные, которые реально существуют

Автор:
03 апреля 2023 09:57
Сообщество : ФотоМир
Метки: будущее   в мире   интересно   роботы   роботы-животные   удивительно   фото   
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В последние годы робототехника достигла такого уровня развития, что на свет появилось множество удивительных животных-роботов. Они могут двигаться, издавать звуки, реагировать на окружающую среду и даже социализироваться с людьми и другими животными.

В этой статье мы представляем топ удивительных животных-роботов, которых вы, возможно, еще не видели.


MorpHex MKII

Глядя на этого робота, кажется, что он из научно-фантастического фильма про атакующих ботов. MKI — это робот с шестью ногами, которые он может трансформировать и после превращаться в движущийся шар. Это проект Каре Халверсона, и поскольку работа над ним все еще в процессе, посмотрим к чему это приведет. На своих ногах робот передвигается словно краб в дикой природе, но, когда он катится, его скорость значительно выше. Применение робота пока неизвестно, поскольку Халверсон использует свои исследования и продолжает разрабатывать новые модели, превращая их в замечательные устройства.



Робот змея

Искусство и наука создают удивительные вещи вместе. Фонд eatART Foundation из Ванкувера изобретает роботов, которые демонстрируют людям роль энергии в нашей жизни. Механическая змея длиной более 15 метров, работающая на батарейках, была создана только для того, чтобы заставить людей говорить об изменении климата. Настоящие титанобоа вымерли 60 миллионов лет назад из-за изменения климата.
Команде из более чем 30 человек потребовалось более года, чтобы создать такого робота. Легковесные сварные алюминиевые позвонки и 60 гидроцилиндров, действующих как мышцы, взаимодействуют с семью микроконтроллерами, выполняющими роль мозга робота. Эти компоненты вместе с проводами, трубками и гидравлическим маслом позволяют существу двигаться как скользящая змея, очень похоже на настоящую змею, по образцу которой оно отлито. Возможно, робот далек от создания, которое терроризировало Землю 60 миллионов лет назад, но все равно он невероятно крут и поражает людей.



Робот-колибри

Что, если бы дроны были размером с вашу ладонь? Что, если бы они могли маневрировать через разрушенные здания и загроможденные пространства, чтобы помочь жертвам, оказавшимся в ловушке под завалами? Университет Пердью разработал этих крошечных роботов-колибри. А кто еще может летать, как птица, и парить, как насекомое? Обученные алгоритмами машинного обучения, основанным на различных техниках, которые птица использует естественным образом каждый день, роботы учатся с помощью подражания птицам. Поэтому дрон знает, как передвигаться самостоятельно, как колибри, и, как распознать, как выполнить маневр. Искусственный интеллект в сочетании с гибкими хлопающими крыльями означает, что робот сможет сам обучаться новым трюкам. Отсутствие зрения — не помеха, потому что он использует свои чувства осязания для определения местоположения путем изменения силы электрического тока.



Бот летучая мышь

Летучие мыши давно покорили воображение инженеров и ученых своей непревзойденной ловкостью, но их сложные движения крыльев — одна из вещей, которые ускользают от тех, кто стремится воссоздать их полет. Надеемся, что дизайн, разработанный Калифорнийским технологическим институтом, поможет инженерам создать более безопасных и эффективных летающих роботов, дающих больше понимания того, как летают летучие мыши. Бот-летучая мышь весит всего 93 грамма и по форме напоминает летучую мышь с размахом крыльев примерно в 30 см. Роботы могут изменять форму своих крыльев, сгибая, разгибая и скручивая плечи, локти, запястья и ноги. Это помогает имитировать чрезвычайно сложные силовые механизмы полета, которыми обладают летучие мыши. Бот, на создание которого специалистов вдохновила летучая мышь, может быть более энергоэффективным, чем современные летающие роботы. Есть потенциальные возможности применения ботов в ситуациях, когда более традиционные четырехроторные дроны не могут справиться и врезаются, причиняя ущерб себе или окружающим. Мы очень многое можем подсмотреть у животных и изучить то, на что они способны, чтобы и дальше совершенствовать технологии робототехники.



Шестиногий робот-скорпион

Нужно его увидеть, чтобы поверить. Это один из самых уникальных и ужасающих роботов. Студенты Гентского университета в Бельгии разработали и создали 3D-печатного скорпиона, демонстрирующего интуитивно понятные и сложные мехатронные функции технологии сжатия цветков. Робот, как и его животный аналог, может даже нанести удар своим хвостом. Разработанный с шестью ногами, которые двигаются во всех направлениях, и вытягивающимся хвостом, он оставляет маленькую красную метку на своих «жертвах». Ученые хотели создать робота с цифровым дизайном, обладающего множеством возможностей. Источником вдохновения послужил скорпион, поскольку хвост и когти дают уникальную функциональность, не встречающуюся ни у каких других животных. Что вы думаете? Хотели бы оказаться рядом с этим гигантским скорпионом?



Робот паук t8x

Нет ни одного животного, которое двигалось бы так невероятно, как паук. Поэтому Robugtix решило сделать паука-робота. TX8 — единственный робот, который обладает изящными движениями, имитирующими естественные движения паука. Внутри робота установлено 26 серводвигателей, которые в сочетании с передовыми роботизированными алгоритмами предназначены для управления многоногим шагающим роботом. Простые команды для TX8 можно выполнять со смартфонов, планшетов или компьютеров. Робототехнический движок Bigfoot Robotic Engines автоматически заботится об этом, используя сложные математические вычисления в фоновом режиме. Он использует расчеты обратной кинематики: движение ног, координацию траектории, планирование, усовершенствованное управление двигателем и т.д. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в робототехнике, просто хотите повеселиться или использовать его для исследований, TX8 предоставляет удобный способ играть или работать с самыми передовыми робототехническими технологиями, доступными потребителям.



Робот Акула

Ее создали исследователи из китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорации. Это первая в мире роботизированная акула. С января 2022 года она обитает в Шанхайском океанариуме Хайчан. Ее длина составляет 4,7 метра, а скорость может достигать 42 метра в минуту. Этот робот имитирует движения живой акулы и питается от литиевой батареи. Он может плавать, поворачиваться, всплывать и нырять, как настоящая акула. И даже имеет рот и жабры, которые открываются и закрываются точь-в-точь как у этой хищницы. Это первый из многих запланированных компанией проектов, которые служат трем основным целям: развлекательным, информационным и научным. Научные цели включают гидрологические исследования, экологическую инспекцию и подводную фотосъемку. Специалисты надеются разработать новые виды роботов для изучения и демонстрации в парках и школах.


Бионический робот-колесо

Основанный на уникальных движениях паука флик-флак, бионический робот-колесо был создан так, чтобы он мог ходить и кататься. Робот, созданный на основе уникального катящегося паука, просто потрясающий. Он может оптимально адаптироваться к окружающей среде, как это делает паук флик-флак. Робот может передвигаться по пересеченной местности, катиться по ровной поверхности, останавливаться на неровностях, помимо этого он может шагать. Этот успех в робототехнике является одним из важных шагов к прогрессу и этапом к созданию роботов, способных выдержать даже самые опасные подъемы.


Бионический робот-кенгуру

Компания Festo продолжает представлять миру свои невероятные творения. Теперь компания разработала бионического кенгуру, одного из самых уникальных животных в мире. Специалисты черпали вдохновение из механизмов прыжков кенгуру. Необычно длинные задние ноги этих животных позволяют кенгуру увеличивать свою скорость без траты дополнительной энергии. В робототехнике это означает, что кенгуру могут использовать энергию, генерируемую механическими задними ногами, которую бионический кенгуру может восстанавливать, хранить и извлекать. Эта генерируемая, накапливаемая, возобновляемая и регенерируемая энергия может сыграть огромную роль в промышленной автоматизации. Искусственный кенгуру дает Festo возможность показать, как технологии пневматического и электрического привода могут быть объединены в одну уникальную высокодинамичную систему, не похожую ни на что, созданное прежде.



Pleurobot — биоинспирированный робот-саламандра

Воспроизвести робота в форме животного не всегда сложно. Сложно воспроизвести животное поведение в различных ситуациях. Компания EPFL создала самого похожего на саламандру робота. И она подошла невероятно близко к тому, чтобы воссоздать точную копию животного. Робот использует 64 точки на скелете, воссоздающие трехмерные движения костей, на которые они реагируют так, как это делают суставы и мышцы у настоящей саламандры. Почти идеально воспроизводит центр тяжести животного. Эти роботы могут ходить по суше, плавать под водой и плавно передвигаться. Они идеально подходят для поисково-спасательных работ. EPFL надеется воссоздать древних четвероногих и оживить динозавров. Подождем и посмотрим.


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Метки: будущее   в мире   интересно   роботы   роботы-животные   удивительно   фото   
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