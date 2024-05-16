"Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи сохранили половой орган, но не руку

Парень сразу же попал в реанимацию. Хирурги пытались сохранить зумеру повреждённую руку, но характер электротравмы был настолько серьёзен, что часть конечности пришлось ампутировать. Зато с половым органом у пацана всё в порядке. Конечно, он чуток обуглен, но подлежит восстановлению. Врачи даже уверены, что сохранилась детородная функция, так что размножаться парень, к сожалению дедушки Дарвина, всё-таки сможет.





Как сообщают некоторые СМИ, по словам знакомых зацепера, тот в последнее время лечился у психиатра. Сейчас парень находится в коме, и его состояние остаётся тяжёлым.