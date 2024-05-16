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"Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи сохранили половой орган, но не руку

"Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи сохранили половой орган, но не руку

Автор:
16 мая 2024 06:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Подмосковье   ампутация руки   зацепер   медпомощь   несчастный случай   удар током   электричка   электротравма   электроугли   
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13 мая 15-летний чудик зачем-то влез на крышу электрички и принялся раскачивать токоприёмник. В результате разряд прошёл через руку прямо в пах.

После трагедии в Электроуглях парня спешно госпитализировали. Еще до приезда врачей сердобольные очевидцы отнесли пострадавшего на скамью и следили, чтобы тот не наделал глупостей.



У парня был обуглен половой орган, и тот пытался освободиться от одежды, чтобы уменьшить боль.



Судя по разбросанным рядом "золотым" долларам, юный экстремал собирался записывать впечатляющее видео, в котором он разбрасывает "деньги" с крыши электрички, но что-то пошло не так.


В тяжёлом состоянии зацепера госпитализировали в клинику.


Парень сразу же попал в реанимацию. Хирурги пытались сохранить зумеру повреждённую руку, но характер электротравмы был настолько серьёзен, что часть конечности пришлось ампутировать. Зато с половым органом у пацана всё в порядке. Конечно, он чуток обуглен, но подлежит восстановлению. Врачи даже уверены, что сохранилась детородная функция, так что размножаться парень, к сожалению дедушки Дарвина, всё-таки сможет.


Как сообщают некоторые СМИ, по словам знакомых зацепера, тот в последнее время лечился у психиатра. Сейчас парень находится в коме, и его состояние остаётся тяжёлым.

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Метки: Видео   Подмосковье   ампутация руки   зацепер   медпомощь   несчастный случай   удар током   электричка   электротравма   электроугли   
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5  комментариев
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1k
no. Полчаса назад
вот размножаться-то как раз и ни к чему.
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5k
grigorenko vladislav 3 минуты назад
Повезло дураку - х@й спасли, а не рукУ.
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5k
Горожанин 5 минут назад
Так такие и так не размножаются. Они свободны, естественны и раскрепощенны. Он не видят смысла в детях. Дети им мешают свободно и ярко жить для себя. Так что Дарвин в любом случае рулит))
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51k
Максим Т. 14 минут назад
Но зачем?..
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60k
alertol 20 минут назад
Одно без второго зачем???
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Schreibikus
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