"Размножаться сможет": зацеперу, получившему удар током, врачи сохранили половой орган, но не руку

13 мая 15-летний чудик зачем-то влез на крышу электрички и принялся раскачивать токоприёмник. В результате разряд прошёл через руку прямо в пах.
После трагедии в Электроуглях парня спешно госпитализировали. Еще до приезда врачей сердобольные очевидцы отнесли пострадавшего на скамью и следили, чтобы тот не наделал глупостей.
У парня был обуглен половой орган, и тот пытался освободиться от одежды, чтобы уменьшить боль.
Судя по разбросанным рядом "золотым" долларам, юный экстремал собирался записывать впечатляющее видео, в котором он разбрасывает "деньги" с крыши электрички, но что-то пошло не так.
В тяжёлом состоянии зацепера госпитализировали в клинику.
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Парень сразу же попал в реанимацию. Хирурги пытались сохранить зумеру повреждённую руку, но характер электротравмы был настолько серьёзен, что часть конечности пришлось ампутировать. Зато с половым органом у пацана всё в порядке. Конечно, он чуток обуглен, но подлежит восстановлению. Врачи даже уверены, что сохранилась детородная функция, так что размножаться парень, к сожалению дедушки Дарвина, всё-таки сможет.
Как сообщают некоторые СМИ, по словам знакомых зацепера, тот в последнее время лечился у психиатра. Сейчас парень находится в коме, и его состояние остаётся тяжёлым.
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