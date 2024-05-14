В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа

В баре "Ильф и Петров" трое посетителей приказали официанту Фёдору принести суп. 25-летний работник попросил клиентов выбрать конкретное блюдо из меню, сообщив, что подойдёт к ним через пару минут. Такой поворот компанию не устроил. Один из мужчин подбежал к официанту, принимавшему заказ у других посетителей, и грубо ударил парня в лицо.

Фёдор упал на пол. С ним случился припадок, справиться с которым помогла его мать, работавшая в то время на кухне.

Видео инцидента запечатлели камеры наблюдения. Этот ролик стал доказательством вины хулигана, которого задержали правоохранители.