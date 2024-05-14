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В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа

В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа

Автор:
14 мая 2024 10:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Подмосковье   заказ   официант   полиция   суп   щелково   
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Компания захотела откушать горячего, но не смогла определиться с выбором супа.

В баре "Ильф и Петров" трое посетителей приказали официанту Фёдору принести суп. 25-летний работник попросил клиентов выбрать конкретное блюдо из меню, сообщив, что подойдёт к ним через пару минут. Такой поворот компанию не устроил. Один из мужчин подбежал к официанту, принимавшему заказ у других посетителей, и грубо ударил парня в лицо.


Фёдор упал на пол. С ним случился припадок, справиться с которым помогла его мать, работавшая в то время на кухне.


Видео инцидента запечатлели камеры наблюдения. Этот ролик стал доказательством вины хулигана, которого задержали правоохранители.


Как сообщают СМИ, у пострадавшего - черепно-мозговая травма. Он госпитализирован и сейчас находится в больнице.

А с агрессивным любителем первых блюд, который оказался жителем г. Астрахань, сейчас работают полицейские.


Источник:

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Метки: Видео   Подмосковье   заказ   официант   полиция   суп   щелково   
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10  комментариев
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4k
kuchipachi 43 минуты назад
таких животных надо в клетке держать
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Trenzel2003 6 минут назад
Вчера про этих представителей фильм вышел. Отмороженные.
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204
Петр Петров 7 минут назад
Если не посадят, будет Позор правоохранителям.
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433
Dmitry Полчаса назад
оказывается, и в 42 года можно быть дебилом
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Петр Петров Dmitry 8 минут назад
Можно по жизни быть дебилом, возраст не помеха.
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15k
Владимир 44 минуты назад
Ну лет 5 будет суп кушать в менее уютной обстановке.
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Lexx 45 минут назад
Не скоро он вернётся в Астрахань.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2080 постов (2070 в горячем)

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