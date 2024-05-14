В Подмосковье быдло-клиент отправил в нокаут официанта, уточнившего детали заказа

Компания захотела откушать горячего, но не смогла определиться с выбором супа.
В баре "Ильф и Петров" трое посетителей приказали официанту Фёдору принести суп. 25-летний работник попросил клиентов выбрать конкретное блюдо из меню, сообщив, что подойдёт к ним через пару минут. Такой поворот компанию не устроил. Один из мужчин подбежал к официанту, принимавшему заказ у других посетителей, и грубо ударил парня в лицо.
Фёдор упал на пол. С ним случился припадок, справиться с которым помогла его мать, работавшая в то время на кухне.
Видео инцидента запечатлели камеры наблюдения. Этот ролик стал доказательством вины хулигана, которого задержали правоохранители.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости!
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Как сообщают СМИ, у пострадавшего - черепно-мозговая травма. Он госпитализирован и сейчас находится в больнице.
А с агрессивным любителем первых блюд, который оказался жителем г. Астрахань, сейчас работают полицейские.
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