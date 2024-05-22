"Её уже не спасти": в Подмосковье загорелась электричка на мосту

Когда электричка начала гореть, работники РЖД пытались потушить её, выплёскивая воду из ладошек.
Два вагона электрички загорелись на станции "Поварово" в Подмосковье. Сообщается, что горела крыша на вагонах.
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Пожар начался на стыке вагонов. Когда пошёл дым, работники РЖД тут же бросились тушить пожар. С собой у них было ведёрко, из которого они плескали воду на вагон. К сожалению, даже такие меры не помогли. Огонь охватил электричку.
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Чёрный дым валил из вагона и был виден за километр. К счастью, никто не пострадал, на место направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в РЖД
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На путях приостановили движение. Самое страшное, что электричка горела на мосту. Пожарные машины не могли к ней проехать.
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Спустя несколько минут горело уже четыре вагона. Прогнозируются задержки пригородного движения в сторону Твери. Сообщается, что электричку уже не спасти. После пожара вагоны можно только на металлолом сдать.
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Пожар в электричке на станции "Поварово" в Подмосковье локализовали на площади в 140 квадратных метров, сообщили в МЧС. Причину возгорания установит экспертиза.
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Делом занялась транспортная прокуратура. Специалисты установят причины пожара и найдут виноватых.
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Плескали???
Т.е. огнетушителей там не было в принципе?
А ведь на этой стадии, пожар ещё можно было потушить.