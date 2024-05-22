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"Её уже не спасти": в Подмосковье загорелась электричка на мосту

"Её уже не спасти": в Подмосковье загорелась электричка на мосту

Автор:
22 мая 2024 17:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Подмосковье   ЧП   мост   пожар   происшествие   тушение пожара   электричка   
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Когда электричка начала гореть, работники РЖД пытались потушить её, выплёскивая воду из ладошек.

Два вагона электрички загорелись на станции "Поварово" в Подмосковье. Сообщается, что горела крыша на вагонах.

Пожар начался на стыке вагонов. Когда пошёл дым, работники РЖД тут же бросились тушить пожар. С собой у них было ведёрко, из которого они плескали воду на вагон. К сожалению, даже такие меры не помогли. Огонь охватил электричку.

Чёрный дым валил из вагона и был виден за километр. К счастью, никто не пострадал, на место направлен пожарный поезд, рассказали РИА Новости в РЖД

На путях приостановили движение. Самое страшное, что электричка горела на мосту. Пожарные машины не могли к ней проехать.

Спустя несколько минут горело уже четыре вагона. Прогнозируются задержки пригородного движения в сторону Твери. Сообщается, что электричку уже не спасти. После пожара вагоны можно только на металлолом сдать.

Пожар в электричке на станции "Поварово" в Подмосковье локализовали на площади в 140 квадратных метров, сообщили в МЧС. Причину возгорания установит экспертиза.

Делом занялась транспортная прокуратура. Специалисты установят причины пожара и найдут виноватых.

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Метки: Подмосковье   ЧП   мост   пожар   происшествие   тушение пожара   электричка   
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8  комментариев
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7k
Кружок 52 минуты назад
Ведёрко?
Плескали???
Т.е. огнетушителей там не было в принципе?
А ведь на этой стадии, пожар ещё можно было потушить.
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515
﻿lenagord777@yandex.ru 4 минуты назад
Пожарные 80 lvl
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1k
Uganda 15 минут назад
чему там гореть?
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44k
Ибака Грозный 21 минуту назад
Вагоны из ваты что-ли сделаны...
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40k
russger Час назад
Если люди не пострадали, тогда вообще похер.
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2k
Damvrot Hohlam 2 часа назад
в NY вчера 21го тоже мост метро горел никуёво .
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5044 поста (4829 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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