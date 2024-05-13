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Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина

Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина

Автор:
13 мая 2024 20:15
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Подмосковье   выбоина   дорога   пьяная авария   ремонт   
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Нет худа без добра. Благодаря её пьяной выходке дорогу починили на следующий день.

Разлетевшаяся на днях комичная, но страшная история с вусмерть пьяной автомобилисткой, которая угодила на своём "Вольво" в огромную яму, получила неожиданное продолжение.


Жители подмосковного Высоковска благодарят женщину по имени Арина за устроенную аварию и последовавший за ней перфоманс с окунанием в воду. Ведь на огромную яму на дороге они жаловались местным властям на протяжении месяца, а Арина решила проблему за один день. Буквально на следующий день после пьяной аварии дорожники яму заделали.

Что касается самой Арины, то в ближайшее время её ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора или два года. Автомобиль из выбоины вытащили и отправили прямиком на штрафстоянку.


Как рассказала глава поселения Елена Хрусталёва, дорогу оперативно починить не могли из-за того, что она находится на балансе региона, а не муниципалитета.


"Непосредственно держатель дороги "Мосавтодор". Насколько я знаю планы "Мосавтодора", накануне праздников с ними разговаривали, как раз они планировали уже эту яму заделывать. Сам инцидент был в ночь с позавчера на вчера. И вчера или сегодня они засыпали песком. Девушка точно не высоковская, мы её поэтому не знаем", — рассказала Хрусталёва.

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Метки: Видео   Подмосковье   выбоина   дорога   пьяная авария   ремонт   
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7  комментариев
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30k
Егор Час назад
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1k
Дмитрий 2 минуты назад
Лену Хрусталеву бы еще пинком под зад, за несоответствие занимаемой должности.
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764
DuckTales 9 минут назад
Ну пускай ей на ремонт теперь скинутся
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1k
liveevil 21 минуту назад
Она еще легко отделалась. А ведь могла и убить кого-то в таком состоянии.
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8k
Neo 22 минуты назад
Оператор хотя бы ровно снимает, а вот Арина в сопли. Это пзц, как она вообще ехала?
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19k
Михаил Гривин Полчаса назад
Ну ок, яму заделали, а оператору она в жопу дала? Обещает начиная с 30-й секунды. Я уже переживать за парня начал, после того видео о нём ничего не слыхать
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7k
Бу Час назад
жуть
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2088 постов (2093 в горячем)
Лесник
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