Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина

Нет худа без добра. Благодаря её пьяной выходке дорогу починили на следующий день.
Разлетевшаяся на днях комичная, но страшная история с вусмерть пьяной автомобилисткой, которая угодила на своём "Вольво" в огромную яму, получила неожиданное продолжение.
Жители подмосковного Высоковска благодарят женщину по имени Арина за устроенную аварию и последовавший за ней перфоманс с окунанием в воду. Ведь на огромную яму на дороге они жаловались местным властям на протяжении месяца, а Арина решила проблему за один день. Буквально на следующий день после пьяной аварии дорожники яму заделали.
Что касается самой Арины, то в ближайшее время её ждёт штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора или два года. Автомобиль из выбоины вытащили и отправили прямиком на штрафстоянку.
Как рассказала глава поселения Елена Хрусталёва, дорогу оперативно починить не могли из-за того, что она находится на балансе региона, а не муниципалитета.
"Непосредственно держатель дороги "Мосавтодор". Насколько я знаю планы "Мосавтодора", накануне праздников с ними разговаривали, как раз они планировали уже эту яму заделывать. Сам инцидент был в ночь с позавчера на вчера. И вчера или сегодня они засыпали песком. Девушка точно не высоковская, мы её поэтому не знаем", — рассказала Хрусталёва.
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