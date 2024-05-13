Провалившуюся в яму на автомобиле пьяную женщину поблагодарили жители Клина

Разлетевшаяся на днях комичная, но страшная история с вусмерть пьяной автомобилисткой, которая угодила на своём "Вольво" в огромную яму, получила неожиданное продолжение.

Жители подмосковного Высоковска благодарят женщину по имени Арина за устроенную аварию и последовавший за ней перфоманс с окунанием в воду. Ведь на огромную яму на дороге они жаловались местным властям на протяжении месяца, а Арина решила проблему за один день. Буквально на следующий день после пьяной аварии дорожники яму заделали.