Переехавшую из Казахстана русскую семью захотели выдворить из России из-за небольшого штрафа

На днях историю семьи Морозовых растиражировали СМИ, о них услышали депутаты Госдумы и потребовали отменить решение суда. Сегодня стало известно, что их уже выпустили из центра временного содержания мигрантов, где они провели 21 день.

Отмечается, что решение о выдворении Морозовых было продиктовано недавними трагическими событиями в "Крокусе", сейчас иностранцев выдворяют из страны за любую мелочь. Ну а судья просто не стала разбираться в том, кто свой, а кто стране действительно не нужен.