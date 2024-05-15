Переехавшую из Казахстана русскую семью захотели выдворить из России из-за небольшого штрафа

Сейчас после скандала на федеральном уровне ситуация разрешилась, но семья успела провести центре содержания мигрантов целых три недели.
Громкий скандал из-за решения суда по депортации переехавшей из Казахстана в Россию русской семьи произошёл в Свердловской области. Семья Морозовых вернулась на историческую родину в 2017 году, но родина преподнесла ей неприятный сюрприз. В конце апреля суд постановил выдворить в Казахстан с запретом на въезд в течение пяти лет троих членов семьи — Ирину Морозову и её двоих взрослых детей.
"До 2024 года мы жили спокойно, а в 2024 году стали собирать документы на ВНЖ (вид на жительство). Нам рассказали, что мы не все документы сделали. Карту мигранта еще надо было сделать. Когда вставали на миграционный учет, нам об этом ничего не говорили. Мы сразу пошли делать эту карту, проходить дактилоскопию. Из-за того, что мы не вовремя сделали, то составили протокол на штраф — 2000 рублей. Мы не скрывались, готовы были оплатить. С февраля ждали заседание суда, оно было 25 апреля. Судья не слушала и за пять минут рассмотрела, вынесла решение о выдворении, хотя по данной статье можно ограничиться штрафом. Надели наручники и сказали: с вещами на выход. Мы были в таком шоке!" — рассказала 19-летняя Карина Морозова.
На днях историю семьи Морозовых растиражировали СМИ, о них услышали депутаты Госдумы и потребовали отменить решение суда. Сегодня стало известно, что их уже выпустили из центра временного содержания мигрантов, где они провели 21 день.
Отмечается, что решение о выдворении Морозовых было продиктовано недавними трагическими событиями в "Крокусе", сейчас иностранцев выдворяют из страны за любую мелочь. Ну а судья просто не стала разбираться в том, кто свой, а кто стране действительно не нужен.
Добавим, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала вынести эту громкую историю на обсуждение на Совет по правам человека при президенте России 3 июня. И она, и некоторые другие депутаты, считают, что такие вопиющие случаи никак не способствуют возвращению русских людей из СНГ и других стран на территорию России.
"Это проблема системная, и ее необходимо решать комплексно. Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку. Поэтому этот вопрос я намерена обсудить на очередном заседании постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России", — отметила Мерзлякова.
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ЗЫ А их не заставляли экзамен сдавать по русскому языку? Нет?
Вчера наш пост репостнуло какое-то огромное количество каналов, многие депутаты Госдумы подключились! Хорошие люди в МВД, мы знаем, тоже поспособствовали решению проблемы. Спасибо всем огромное!
Хотелось бы ещё найти системное решение этой проблемы, все же мы понимаем, что не каждое проишествие становится публичным. Нужно уже научиться разделять обычных мигрантов и наших соотечественников, у которых кроме России другого дома нет.
Не знание законов не освобождает от ответственности.
но это не отменяет того факта, что судья - мразота.
1. Почему с 2017 года до 2024 года не получили ВНЖ.
2. Что такое карта мигранта? Первый раз об этом слышу...