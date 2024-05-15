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Переехавшую из Казахстана русскую семью захотели выдворить из России из-за небольшого штрафа

Переехавшую из Казахстана русскую семью захотели выдворить из России из-за небольшого штрафа

Автор:
15 мая 2024 19:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   СУД   выдворение   депутаты   екатеринбург   репатриация   скандал   
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Сейчас после скандала на федеральном уровне ситуация разрешилась, но семья успела провести центре содержания мигрантов целых три недели.

Громкий скандал из-за решения суда по депортации переехавшей из Казахстана в Россию русской семьи произошёл в Свердловской области. Семья Морозовых вернулась на историческую родину в 2017 году, но родина преподнесла ей неприятный сюрприз. В конце апреля суд постановил выдворить в Казахстан с запретом на въезд в течение пяти лет троих членов семьи — Ирину Морозову и её двоих взрослых детей.



"До 2024 года мы жили спокойно, а в 2024 году стали собирать документы на ВНЖ (вид на жительство). Нам рассказали, что мы не все документы сделали. Карту мигранта еще надо было сделать. Когда вставали на миграционный учет, нам об этом ничего не говорили. Мы сразу пошли делать эту карту, проходить дактилоскопию. Из-за того, что мы не вовремя сделали, то составили протокол на штраф — 2000 рублей. Мы не скрывались, готовы были оплатить. С февраля ждали заседание суда, оно было 25 апреля. Судья не слушала и за пять минут рассмотрела, вынесла решение о выдворении, хотя по данной статье можно ограничиться штрафом. Надели наручники и сказали: с вещами на выход. Мы были в таком шоке!" — рассказала 19-летняя Карина Морозова.

На днях историю семьи Морозовых растиражировали СМИ, о них услышали депутаты Госдумы и потребовали отменить решение суда. Сегодня стало известно, что их уже выпустили из центра временного содержания мигрантов, где они провели 21 день.


Отмечается, что решение о выдворении Морозовых было продиктовано недавними трагическими событиями в "Крокусе", сейчас иностранцев выдворяют из страны за любую мелочь. Ну а судья просто не стала разбираться в том, кто свой, а кто стране действительно не нужен.

Добавим, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова пообещала вынести эту громкую историю на обсуждение на Совет по правам человека при президенте России 3 июня. И она, и некоторые другие депутаты, считают, что такие вопиющие случаи никак не способствуют возвращению русских людей из СНГ и других стран на территорию России.


"Это проблема системная, и ее необходимо решать комплексно. Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку. Поэтому этот вопрос я намерена обсудить на очередном заседании постоянной комиссии по личным правам Совета по развитию гражданского общества и правам человека при Президенте России", — отметила Мерзлякова. 


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Метки: Казахстан   СУД   выдворение   депутаты   екатеринбург   репатриация   скандал   
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12  комментариев
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69k
Андрей Час назад
Почему бы не копнуть поглубже эту историю? Проверить судью, вынесшую такое решение, проверить тех, кто мурыжил семью русских людей вернувшихся домой. Сверху донизу проверить всю систему, блд!!!
ЗЫ А их не заставляли экзамен сдавать по русскому языку? Нет?
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1k
alex 6 минут назад
в полиции, в миграционной службе работают как раз нац меньшинства
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1k
Ванька Каин 9 минут назад
Всей семье Морозовых отменили выдворение из России.

Вчера наш пост репостнуло какое-то огромное количество каналов, многие депутаты Госдумы подключились! Хорошие люди в МВД, мы знаем, тоже поспособствовали решению проблемы. Спасибо всем огромное!

Хотелось бы ещё найти системное решение этой проблемы, все же мы понимаем, что не каждое проишествие становится публичным. Нужно уже научиться разделять обычных мигрантов и наших соотечественников, у которых кроме России другого дома нет.
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4k
Алекс Лом 21 минуту назад
За 7 лет не получили гражданство при наличии всех документов , потому что - а подождет мы тут жизнь строим!
Не знание законов не освобождает от ответственности.
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4
Kvv 23 минуты назад
Уже отменили решение
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12k
Дмитрий 51 минуту назад
Судья формалист(тка). Её не заботят соотечественники, говорящие на русском языке. Её заботит, что её место на стоянке кто то занял(100% случай!). Так, что она неоднократно помощника своего посылала, что бы убрали машину! Соотечественники русскоговорящие? О чём вы? И такие есть у нас.....100% информация!
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11k
MakDag 53 минуты назад
Это юридический казус, когда русской диаспоры нет и занести некому. Вот такой пердимонокль.
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7k
hhwost Час назад
насчёт "русская семья", глядя на фото, крестнапузе не побожишься,.. но я и НЕМЦЕВ таких знал.
но это не отменяет того факта, что судья - мразота.
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98k
Доктор Джонс Час назад
Вопросы:
1. Почему с 2017 года до 2024 года не получили ВНЖ.
2. Что такое карта мигранта? Первый раз об этом слышу...
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
отменили решение о выдворении уже, но нервов им потрепали
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23k
Слепой Пью Час назад
Ну а сотню-другую "ценных иностранных специалистов" эта мудья не выгонит по доброте душевной...
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2097 постов (2103 в горячем)
Лесник
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