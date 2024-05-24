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"Думал, косточек от него не остается": в Казахстане пенсионер избил жену и взорвал дом из-за неправильно посаженной картошки

"Думал, косточек от него не остается": в Казахстане пенсионер избил жену и взорвал дом из-за неправильно посаженной картошки

Автор:
24 мая 2024 08:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   Петропавловск   деменция   конфликт   пожар   семейные отношения   ссора   старики   
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95-летний дедуля запамятовал, что сам посадил картошку и стал допытываться у жены, кто это приходил к ней на огород, чтобы помочь.

22 мая в Петропавловске древний дед поссорился с женой, избил её, после чего взорвал дом.


Конфликт развивался на глазах у соседей - к ним в дом буквально вползла 94-летняя избитая женщина, которая попросила вызвать скорую и полицию. Выяснилось, что её отметелил супруг, который забыл о том, что сам посадил картошку в огороде, и теперь ругается, что она посажена как-то не так.


"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвется. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у нее, руки побитые, ноги – все это. Она говорит: "Галя, он меня так избил, за 69 лет первый раз. (...) Схватил и давай избивать, и сразу баллонами все обставил", рассказывает соседка.


Сам дед закрылся в доме и не открыл дверь даже подоспевшей полиции. После недолгих переговоров в доме раздался взрыв, за которым последовал пожар.


На место ЧП пришлось вызывать еще и пожарных, которым пришлось тушить еще один дом, расположенный рядом.


Параллельно с тушением огня искали того самого деда - и нашли. Пенсионер здорово обгорел, и его с 35-40% ожогов доставили в местную клинику, где он пребывает в тяжёлом состоянии.


На фото - то, что осталось от дома.



Жена дедушки утверждает, что он не первый раз угрожал взрывом жилья. Видимо, у старика периодически случались приступы агрессии, но ранее их вовремя удавалось погасить.


Источник:

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Метки: Казахстан   Петропавловск   деменция   конфликт   пожар   семейные отношения   ссора   старики   
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25  комментариев
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8k
Echo Час назад
а как картошку можно посадить как то не так ? Зеленым вверх же садят , а там как было ?
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Neo Полминуты назад
Паника в селе!
С ума спятил дед!
В одних он трусах!
И ужас в его глазах!
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3k
Igor Grishaev 4 минуты назад
Терминатор на пенсии
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7k
Отвратительный Мужик 11 минут назад
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3k
Radugananebe 14 минут назад
Бедная женщина. Столько лет жить с мужем, у которого крыша поехала, да еще и остаться без крова.
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28k
Андрей 16 минут назад
Лютый дед
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111
levikus 24 минуты назад
Ерунда какая то, 95-ть лет картошку сам садит, и балконами обложился
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5k
Vlamir Полчаса назад
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1k
Glassy 45 минут назад
Только один вопрос:

Как в 95 лет посадить картошку и обложиться баллонами, я так понимаю газовыми, бытовыми?
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56k
Aleksandr 46 минут назад
-Садила ли ты картошку, Дездемона?!! (с) почти
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37k
Юрий 50 минут назад
Дедушка в 95 годков ещё и картошку садит? Видимо у дедушки здоровья - хоть отбавляй.
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364
Sergei Timofeich 51 минуту назад
Деменция деду кукуху снесла....
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9k
Гвоздь Час назад
горячий дед, однако
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2124 поста (2114 в горячем)

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