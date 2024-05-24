"Думал, косточек от него не остается": в Казахстане пенсионер избил жену и взорвал дом из-за неправильно посаженной картошки

95-летний дедуля запамятовал, что сам посадил картошку и стал допытываться у жены, кто это приходил к ней на огород, чтобы помочь.
22 мая в Петропавловске древний дед поссорился с женой, избил её, после чего взорвал дом.
Конфликт развивался на глазах у соседей - к ним в дом буквально вползла 94-летняя избитая женщина, которая попросила вызвать скорую и полицию. Выяснилось, что её отметелил супруг, который забыл о том, что сам посадил картошку в огороде, и теперь ругается, что она посажена как-то не так.
"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвется. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у нее, руки побитые, ноги – все это. Она говорит: "Галя, он меня так избил, за 69 лет первый раз. (...) Схватил и давай избивать, и сразу баллонами все обставил", – рассказывает соседка.
Сам дед закрылся в доме и не открыл дверь даже подоспевшей полиции. После недолгих переговоров в доме раздался взрыв, за которым последовал пожар.
На место ЧП пришлось вызывать еще и пожарных, которым пришлось тушить еще один дом, расположенный рядом.
Параллельно с тушением огня искали того самого деда - и нашли. Пенсионер здорово обгорел, и его с 35-40% ожогов доставили в местную клинику, где он пребывает в тяжёлом состоянии.
На фото - то, что осталось от дома.
Жена дедушки утверждает, что он не первый раз угрожал взрывом жилья. Видимо, у старика периодически случались приступы агрессии, но ранее их вовремя удавалось погасить.
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С ума спятил дед!
В одних он трусах!
И ужас в его глазах!
Как в 95 лет посадить картошку и обложиться баллонами, я так понимаю газовыми, бытовыми?
В таком возрасте с 40% ожогами и тяжёлой контузией вряд ли выкарабкается.