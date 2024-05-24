"Думал, косточек от него не остается": в Казахстане пенсионер избил жену и взорвал дом из-за неправильно посаженной картошки

22 мая в Петропавловске древний дед поссорился с женой, избил её, после чего взорвал дом.





Конфликт развивался на глазах у соседей - к ним в дом буквально вползла 94-летняя избитая женщина, которая попросила вызвать скорую и полицию. Выяснилось, что её отметелил супруг, который забыл о том, что сам посадил картошку в огороде, и теперь ругается, что она посажена как-то не так.

"Кричит: "Галя, скорее вызывай пожарных, сейчас дом взорвется. Дед меня избил, баллонами обложился, с топором сидит". Вот, я сразу начала звонить. Она в носках одних была, кровь у нее, руки побитые, ноги – все это. Она говорит: "Галя, он меня так избил, за 69 лет первый раз. (...) Схватил и давай избивать, и сразу баллонами все обставил", – рассказывает соседка.

Сам дед закрылся в доме и не открыл дверь даже подоспевшей полиции. После недолгих переговоров в доме раздался взрыв, за которым последовал пожар.



