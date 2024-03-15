Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире более тысячи мигрантов и заработал уголовное дело

Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинение по ст. 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания") и передала дело в суд. В ведомстве отметили, что максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.





Добавим, что свердловчанин прописывал у себя мигрантов с целью подзаработать, но есть и такие, которые делают подобное совершенно бесплатно, причём в промышленных масштабах. Не так давно СМИ напомнили о пенсионерке из Обнинска, которая с 2025 года из-за человеколюбия прописала у себя более 11 тысяч мигрантов. Против женщины заводили 6 уголовных дел, которые заканчивались крупными штрафами, их в свою очередь помогали выплатить другие единомышленники женщины со специфическими взглядами. Насколько известно, суд устал штрафовать нарушительницу и в конце февраля вынес вердикт, запрещающий прописывать в двух её квартирах более 5 человек.