За создание "резиновой" квартиры мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Житель Екатеринбурга умудрился поставить на фиктивный учёт в своей квартире целых 1369 приезжих из ближнего зарубежья. Следствие установило, что ушлый екатеринбуржец промышлял этим ровно два года — с января 2022 года по январь 2024-го.
"Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан", — сообщила местная прокуратура, указав, что обвиняемый осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу.
Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинение по ст. 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания") и передала дело в суд. В ведомстве отметили, что максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.
Добавим, что свердловчанин прописывал у себя мигрантов с целью подзаработать, но есть и такие, которые делают подобное совершенно бесплатно, причём в промышленных масштабах. Не так давно СМИ напомнили о пенсионерке из Обнинска, которая с 2025 года из-за человеколюбия прописала у себя более 11 тысяч мигрантов. Против женщины заводили 6 уголовных дел, которые заканчивались крупными штрафами, их в свою очередь помогали выплатить другие единомышленники женщины со специфическими взглядами. Насколько известно, суд устал штрафовать нарушительницу и в конце февраля вынес вердикт, запрещающий прописывать в двух её квартирах более 5 человек.
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Где законодательная власть? Ваш выход.
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"Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире более тысячи мигрантов и заработал уголовное дело, а также, по решению суда лишили прописки по месту жительства, конфисковали квартиру и лишили гражданства."