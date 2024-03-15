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Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире более тысячи мигрантов и заработал уголовное дело

Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире более тысячи мигрантов и заработал уголовное дело

Автор:
15 марта 2024 20:39
Сообщество : Криминал
Метки: Прокуратура   Суд   екатеринбург   мигранты   наказание   прописка   
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За создание "резиновой" квартиры мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Житель Екатеринбурга умудрился поставить на фиктивный учёт в своей квартире целых 1369 приезжих из ближнего зарубежья. Следствие установило, что ушлый екатеринбуржец промышлял этим ровно два года — с января 2022 года по январь 2024-го.


"Обвиняемый в период с января 2022 года по январь 2024 года осуществил фиктивную постановку на учет 1369 иностранных граждан по месту пребывания в РФ, в том числе путем предоставления в многофункциональные центры заполненных бланков уведомлений о прибытии иностранных граждан", — сообщила местная прокуратура, указав, что обвиняемый осознавал, что никто из иностранцев не будет проживать по его адресу.

Отмечается, что прокуратура уже утвердила обвинение по ст. 322.3 ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания") и передала дело в суд. В ведомстве отметили, что максимальное наказание за такое правонарушение предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.


Добавим, что свердловчанин прописывал у себя мигрантов с целью подзаработать, но есть и такие, которые делают подобное совершенно бесплатно, причём в промышленных масштабах. Не так давно СМИ напомнили о пенсионерке из Обнинска, которая с 2025 года из-за человеколюбия прописала у себя более 11 тысяч мигрантов. Против женщины заводили 6 уголовных дел, которые заканчивались крупными штрафами, их в свою очередь помогали выплатить другие единомышленники женщины со специфическими взглядами. Насколько известно, суд устал штрафовать нарушительницу и в конце февраля вынес вердикт, запрещающий прописывать в двух её квартирах более 5 человек.

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Метки: Прокуратура   Суд   екатеринбург   мигранты   наказание   прописка   
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6  комментариев
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142k
parallax Час назад
Это гидра с тысячей голов. Пока законодательно не запретят неограниченную прописку на ограниченной жилплощади, это непотреюство не прекратится.
Где законодательная власть? Ваш выход.
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20k
Bill 4 минуты назад
И что характерно - из Е-бурга. Этот Ельцин-центр негативно влияет на жителей.
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11k
Владимир 5 минут назад
>> о пенсионерке из Обнинска, которая с 2025 года
поделитесь машиной времени, хотя бы ненадолго )
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5k
Феликс Дзержинский 14 минут назад
Лучше бы новость была следующей.
"Житель Екатеринбурга прописал в своей квартире более тысячи мигрантов и заработал уголовное дело, а также, по решению суда лишили прописки по месту жительства, конфисковали квартиру и лишили гражданства."
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17k
a_komolow 38 минут назад
А кто оформлял эти прописки ?
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