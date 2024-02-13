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Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

Автор:
13 февраля 2024 19:36
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Михаил Жванецкий   Ростов-на-Дону   Суд   памятник   скандал   
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Женщина заявила губернатору, что власти установили памятник русофобу. Её задержали и выписали штраф.

Сегодня в центре Ростова-на-Дону состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Жванецкому, которое было приурочено к 90-летию со дня рождения сатирика. На мероприятии присутствовало множество высокопоставленных чиновников: мэр Алексей Логвиненко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, помощник президента России Игорь Левитин.

Помимо прочих чиновников помельче и музыканта Маргулиса на открытие монумента также приехали сын и вдова Жванецкого. Последняя рассказала, что её покойного мужа выгоняли из других городов, а из Ростова — никогда. По этой причине и было принято установить артисту памятник в этом гостеприимном городе.


Скандал случился в самый торжественный момент, когда слово взял губернатор региона. Из толпы вышла женщина и обвинила власти в том, что они установили памятник русофобу, который "ненавидел Россию и мечтал сравнять её с землёй". Голубев заступился за Жванецкого, заявив, что тот "многое сделал для Отечества, потому что его любил".

Долго говорить женщине не дали, её под руку увели охранники. Как выяснилось позднее, патриотично настроенную ростовчанку задержали и доставили в суд.


Через некоторое время Надежду Кофейникову, так зовут героиню поста, журналисты встретили у здания суда. В её действиях, как рассказал её адвокат, усмотрели административное правонарушение и выписали штраф в размере 2 тыс. рублей. Свою вину женщина не признала.

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Метки: Видео   Михаил Жванецкий   Ростов-на-Дону   Суд   памятник   скандал   
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16  комментариев
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 40 минут назад
так много кто считает)
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9k
Бритва 5 минут назад
в министерствах русофобы сидят, а жванецкий - так, мелочь.
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560
Уверенный пользователь 11 минут назад
ого! следующий памятник Геббельсу? Кто в теме какие есть законные способы избавить город Ростов -на -Дону от этой мерзости?
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2k
lyubov 14 минут назад
И сынуля у него такое же русофобское чмо, женщине респект!
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42k
Сергей 14 минут назад
Пропеллер ему к жопе прикрутить , будет местный Карлсон.
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3k
Любушка 19 минут назад
Если эта женщина сможет скинуть свои данные, я готова за нее штраф заплатить.
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14k
Пук 20 минут назад
А в чём она не права? Вот смотрите. Это его "знаменитое" высказывание начиная 1 минуты
Ссылка youtu.be
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8k
Умница-красавица 22 минуты назад
Воля ваша, херня какая-то с памятниками в Ростове. Не первый уже косяк, ставят кому попало, не разобравшись в заслугах…
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3k
Любушка 23 минуты назад
Она абсолютно права!А кто решил Жванецкому памятник поставить? И чем он основывался? И почему не Задорнову?
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3k
PbIBOK 23 минуты назад
Вот она ТВАРЬ!!!
Ссылка youtu.be
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3k
kca-opa Полчаса назад
Мне Жванецкий тоже никогда не нравился, как русофоба я его как-то не рассматривал, но как сегодня был одиночный пикет у женщины и тут-же выписали штраф? Протокол составили на месте, а вот наказание штраф, или предупреждение, согласно протоколу вынесет инспектор по адм правонарушениям, опять хайпожористый ТС
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138k
parallax Полчаса назад
А в чём женщина не права?
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13k
Владимир 37 минут назад
Так он и есть русофоб! Какого хера? Я думаю найдутся сознательные люди и снесут нахер это лысое чмо!
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5k
Сергей 39 минут назад
И правильно сказала.
И вообще, каким боком это чмо относится к Ростову? Губеру попиариться надо было?
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