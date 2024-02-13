Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

Помимо прочих чиновников помельче и музыканта Маргулиса на открытие монумента также приехали сын и вдова Жванецкого. Последняя рассказала, что её покойного мужа выгоняли из других городов, а из Ростова — никогда. По этой причине и было принято установить артисту памятник в этом гостеприимном городе.





Скандал случился в самый торжественный момент, когда слово взял губернатор региона. Из толпы вышла женщина и обвинила власти в том, что они установили памятник русофобу, который "ненавидел Россию и мечтал сравнять её с землёй". Голубев заступился за Жванецкого, заявив, что тот "многое сделал для Отечества, потому что его любил".