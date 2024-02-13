Ростовчанка устроила скандал на открытии памятника сатирику Жванецкому

Женщина заявила губернатору, что власти установили памятник русофобу. Её задержали и выписали штраф.
Сегодня в центре Ростова-на-Дону состоялось торжественное открытие памятника Михаилу Жванецкому, которое было приурочено к 90-летию со дня рождения сатирика. На мероприятии присутствовало множество высокопоставленных чиновников: мэр Алексей Логвиненко, губернатор Ростовской области Василий Голубев, помощник президента России Игорь Левитин.
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Помимо прочих чиновников помельче и музыканта Маргулиса на открытие монумента также приехали сын и вдова Жванецкого. Последняя рассказала, что её покойного мужа выгоняли из других городов, а из Ростова — никогда. По этой причине и было принято установить артисту памятник в этом гостеприимном городе.
Скандал случился в самый торжественный момент, когда слово взял губернатор региона. Из толпы вышла женщина и обвинила власти в том, что они установили памятник русофобу, который "ненавидел Россию и мечтал сравнять её с землёй". Голубев заступился за Жванецкого, заявив, что тот "многое сделал для Отечества, потому что его любил".
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Долго говорить женщине не дали, её под руку увели охранники. Как выяснилось позднее, патриотично настроенную ростовчанку задержали и доставили в суд.
Через некоторое время Надежду Кофейникову, так зовут героиню поста, журналисты встретили у здания суда. В её действиях, как рассказал её адвокат, усмотрели административное правонарушение и выписали штраф в размере 2 тыс. рублей. Свою вину женщина не признала.
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И вообще, каким боком это чмо относится к Ростову? Губеру попиариться надо было?