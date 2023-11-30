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«Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга

«Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга

Автор:
30 ноября 2023 23:16
Сообщество : Жить в России
Метки: депутаты   дума   екатеринбург   писсуары   скандал   условия   
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Депутаты городской Думы Екатеринбурга на заседании бюджетной комиссии на повышенных тонах обсудили расходы на свое содержание в предстоящем году: в частности, плохие условия работы в здании администрации.

Во время обсуждения сметы расходов разговор народных избранников от Екатеринбурга внезапно вышел из под контроля, недовольство у них вызывало буквально всё: душный зал, плохая акустика и микрофоны, отсутствие системы электронного голосования, разные бутылки с водой и даже надписи в туалетах.

Например, единоросс Владимир Крицкий посетовал, что в думе до сих пор не наладили систему электронного голосования.

Сколько мы предусмотрели в смете на приобретение компьютерной техники, программ, чтобы мы запустили когда-нибудь в жизни систему электронного голосования? Компьютеры стоят как элемент мебели. <…> Мне вот стыдно. Даже в небольших городах депутаты переходят на электронное голосование, а мы единственное, что на электронную рассылку документов перевели. Всем остальным в процессе работы мы пользоваться же не можем!

, — сказал он.

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Свои претензии высказал и глава фракции «Единой России» Алексей Вихарев. Он пожаловался на духоту в зале и проблему с акустикой.

Сегодня обсуждаем технику, но давайте не забывать о том, что у нас в определенное время здесь духота, невозможно дышать, и такая акустика, что слышно, кто и о чем шепчется. И есть проблема с микрофонами. Когда кто-то говорит, за колоннами звук уже искажается, и мы как глухие телефоны. Учтите это, пожалуйста!

, — попросил Вихарев.

Единоросс, Михаил Вечкензин, то ли в шутку, то ли на полном серьезе заявил:

Почему у нас вода на столе каждый месяц разная? Я только к одной привык, опять другая. Это просто возмутительно!

Выслушав остальных, Владимир Крицкий продолжил: «Просто позорно! Город-миллионник, административный центр Свердловской области, а мы не можем запустить систему электронного голосования.

Мы развешиваем надписи в туалетах «Нажимать здесь». Нас за кого, за дебилов считают? Которые не знают, где кран? Я извиняюсь, но надо себя-то уважать. Если нас считают за дебилов, которые приходят и не знают, что делают, кроме возмущения это ничего не может вызывать.

Там нет крана! Там нажималка, правильно повесили! Потому что ссут мимо писсуаров!

, — вмешался Колесников.

Тем не менее, все эти разногласия не помешали депутатам одобрить статьи расходов на свое содержание. Среди них – зарплата спикера в 5,1 млн рублей в год, еще двух депутатов в 7,4 млн, компенсация расходов на содержание депутатского корпуса в 24,1 млн, на оплату ЖКУ и канцелярии – почти 34 млн и 179 млн рублей – на зарплату обслуживающего персонала, - сообщает региональное ИА «Уральский меридиан»

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Метки: депутаты   дума   екатеринбург   писсуары   скандал   условия   
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2  комментария
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iKrek 10 минут назад
Дожили, %лять, депутаты жалуются на условия труда!
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30k
Юрьевич 24 минуты назад
Слишком блестит сильно, слепит, вот они и закрывают глаза и поэтому ссут мимо


Интересно, в женском туалете такая же фигня?

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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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