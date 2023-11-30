«Ссут мимо писсуаров»: на что жалуются депутаты гордумы Екатеринбурга

Во время обсуждения сметы расходов разговор народных избранников от Екатеринбурга внезапно вышел из под контроля, недовольство у них вызывало буквально всё: душный зал, плохая акустика и микрофоны, отсутствие системы электронного голосования, разные бутылки с водой и даже надписи в туалетах.

Например, единоросс Владимир Крицкий посетовал, что в думе до сих пор не наладили систему электронного голосования.

Сколько мы предусмотрели в смете на приобретение компьютерной техники, программ, чтобы мы запустили когда-нибудь в жизни систему электронного голосования? Компьютеры стоят как элемент мебели. <…> Мне вот стыдно. Даже в небольших городах депутаты переходят на электронное голосование, а мы единственное, что на электронную рассылку документов перевели. Всем остальным в процессе работы мы пользоваться же не можем!

, — сказал он.