Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный выстрелил в него, когда чиновник вышел пообщаться с народом

Политика доставили в больницу на вертолёте.
Сегодня словацкий кабинет министр проводил выездное заседание. После его окончания, премьер-министр страны Роберт Фицо вышел пообщаться с гражданами. Тут из толпы выскочил неизвестный и несколько раз выстрелил в политика.
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Местные СМИ пишут, что политик ранен в живот и грудь. Говорят и о ранении в голову, но это пока не подтверждено. Сейчас он в больнице, врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. Вот что сообщают журналисты, которые находились там в момент покушения:
Мы не знаем, сколько ранений получил премьер-министр Роберт Фицо. Наша редакция встретилась, когда он только что вышел из Дома культуры. Мы поздоровались, и в течение 40 секунд услышали 4-5 сильных выстрелов, а примерно через 20 секунд узнали, что премьер-министр был ранен.
Сразу после покушения, стрелок пытался скрыться в толпе и сбежать. Но его быстро скрутила охрана. Мотивы мужчины пока неизвестны.
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Роберт Фицо стал премьер-министром в октябре 2023 года. Некоторые СМИ называют его «пророссийским» политиком из-за высказываний главы кабмина и критику санкций в отношении нашей страны.
UPD: личность стрелка установлена - это 71-летний уроженец словацкого города Левице, который пришёл на встречу под видом сторонника.
По поводу покушения высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:
Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!
В ближайшее время Орбан планирует приехать в больницу к Фицо вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.
По предварительным данным, напавший на Фицо мужчина - это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Цинтула открыто выражал свою ненависть к коалиции правящих партий Словакии в соцсетях. Также критиковал и Фицо.
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Нашел в словацких СМИ:
"По информации Plus ONE DAY, состояние Фико очень тяжелое."
"Это огнестрельное ранение живота и руки. В настоящее время он вне опасности. Его собираются оперировать".
Более похоже на правду. Состояние тяжелое, он вне опасности.