Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный выстрелил в него, когда чиновник вышел пообщаться с народом

Местные СМИ пишут, что политик ранен в живот и грудь. Говорят и о ранении в голову, но это пока не подтверждено. Сейчас он в больнице, врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. Вот что сообщают журналисты, которые находились там в момент покушения:

Мы не знаем, сколько ранений получил премьер-министр Роберт Фицо. Наша редакция встретилась, когда он только что вышел из Дома культуры. Мы поздоровались, и в течение 40 секунд услышали 4-5 сильных выстрелов, а примерно через 20 секунд узнали, что премьер-министр был ранен.

Сразу после покушения, стрелок пытался скрыться в толпе и сбежать. Но его быстро скрутила охрана. Мотивы мужчины пока неизвестны.