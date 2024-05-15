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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный выстрелил в него, когда чиновник вышел пообщаться с народом

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо: неизвестный выстрелил в него, когда чиновник вышел пообщаться с народом

Автор:
15 мая 2024 16:54
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Роберт Фицо   покушение   премьер министр   ранение   словакия   
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Политика доставили в больницу на вертолёте.

Сегодня словацкий кабинет министр проводил выездное заседание. После его окончания, премьер-министр страны Роберт Фицо вышел пообщаться с гражданами. Тут из толпы выскочил неизвестный и несколько раз выстрелил в политика.

Местные СМИ пишут, что политик ранен в живот и грудь. Говорят и о ранении в голову, но это пока не подтверждено. Сейчас он в больнице, врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. Вот что сообщают журналисты, которые находились там в момент покушения:

Мы не знаем, сколько ранений получил премьер-министр Роберт Фицо. Наша редакция встретилась, когда он только что вышел из Дома культуры. Мы поздоровались, и в течение 40 секунд услышали 4-5 сильных выстрелов, а примерно через 20 секунд узнали, что премьер-министр был ранен.

Сразу после покушения, стрелок пытался скрыться в толпе и сбежать. Но его быстро скрутила охрана. Мотивы мужчины пока неизвестны.

Роберт Фицо стал премьер-министром в октябре 2023 года. Некоторые СМИ называют его «пророссийским» политиком из-за высказываний главы кабмина и критику санкций в отношении нашей страны.

UPD: личность стрелка установлена - это 71-летний уроженец словацкого города Левице, который пришёл на встречу под видом сторонника.

По поводу покушения высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан:

Я был глубоко шокирован отвратительным нападением на моего друга, премьер-министра Роберта Фицо. Молимся за его здоровье и скорейшее выздоровление! Дай Бог здоровья ему и его стране!

В ближайшее время Орбан планирует приехать в больницу к Фицо вместе с президентом Сербии Александром Вучичем.

По предварительным данным, напавший на Фицо мужчина - это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Он сторонник либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Цинтула открыто выражал свою ненависть к коалиции правящих партий Словакии в соцсетях. Также критиковал и Фицо.

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Метки: Видео   Роберт Фицо   покушение   премьер министр   ранение   словакия   
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17  комментариев
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31k
Serg2001 Час назад
Показательная акция устрашения. Типа вот что бывает с теми, кто не стоит на задних лапках перед Вашингтоном...
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9k
Alex Полминуты назад
Сжечь старого ублюдка!
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19k
Алексей Теуш 7 минут назад
71 год... Значит 1953 года рождения. Значит в 68м ему было 15. Вот с тех пор мозги и з.а.с.р.а.н.ы!
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43k
Example 6.2.6 Полчаса назад
Главное теперь у стрелка разузнать мотивы и по чьей указке он действовал, если это не его личное стремление завалить неугодного политика. Вопрос - его теперь нормально охранять, чтоб он дожил до суда.. а то, если имеет место быть какой-то заговор, такие люди до суда частенько не доживают.
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14k
Copycat Час назад
Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает словацкие СМИ
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2926 постов (2879 в горячем)

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