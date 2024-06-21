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Террорист, получивший ранение в голову при штурме ростовского СИЗО, пришёл в сознание

Террорист, получивший ранение в голову при штурме ростовского СИЗО, пришёл в сознание

Автор:
21 июня 2024 22:44
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ростов-на-дону   больница   заложники   ранение   сизо   террорист   
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По данным СМИ, его уже смогли допросить.

Участвовавший в захвате заложников в ростовском СИЗО-1 террорист несмотря на полученную в ходе штурма пулю в голову не только выжил, но и выкарабкался из комы. Имя "счастливчика" — Даниил Камнев. Сообщается, что террорист уже может говорить и помнит всё, что происходило в день захвата заложников. Следователи уже успели с ним побеседовать.Тем не менее его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое.


Как стало известно СМИ, сегодня террориста из обычной больницы перевезли в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН.

Если выживет, впереди Камнева ждут бесконечные допросы и, вероятно, пожизненное заключение. Кстати, о выжившем террористе есть интересный факт. По данным некоторых источников, ранее он был скинхедом, но в колонии попал под влияние так называемого "тюремного джамаата" и принял ислам в его самом людоедском изводе — ваххабизм.

Что касается проверок в СИЗО, то вполне вероятно, что руководство изолятора вскоре привлекут к уголовной ответственности по статье "Халатность". Ранее журналисты выяснили, что сотрудники СИЗО за денежное вознаграждение предоставляли подозреваемым услуги и занимались незаконной торговлей. Например, перед побегом террористам удалось купить ножовки, телефоны и часы для дальнейшего захвата заложников. Утверждается, что один из них сумел заказать себе телевизор прямо в камеру. Такая услуга могла стоить от 5 до 25 тысяч рублей.

Источник:

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Метки: Видео   Ростов-на-дону   больница   заложники   ранение   сизо   террорист   
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21  комментарий
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33k
AzuveR 2 часа назад
Допросить и вывести из сознания с концами.
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7k
Wadim 3 минуты назад
Опера из СК радостно потирают руки :) "Хоть один жив остался, теперь есть с кого спросить".....
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31k
Aqueronte Полчаса назад
То есть получается что русский парень сидел с таким количеством обезьян что его вынудили принять ислам чтобы выжить. Иначе бы ждала незавидная судьба стать опущенным, прислуживать и удовлетворять этих животных.
Тут вопрос к ФСИН, зачем русского парня посадили к террористам?
Надеюсь что пацан поправится и вернется к нормальной жизни, забудет про свою насильную исламизацию и более не попадёт в тюрьму.
А те кто желает ему смерти или ПЖ, подумайте, чтобы выбрали вы годы унижений или принять ислам чтобы выжить? С дивана все герои и хрестозащитники.
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4k
Звёздный странник 50 минут назад
ЦИТАТА: "...и, вероятно, пожизненное заключение. "
Зачем? Допросили и добили.
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29k
ПаганецЪ 51 минуту назад
(C)Имя "счастливчика" Даниил Камнев.(/С)
Вот интересно, что заставило человека превратиться в бешеную обезьяну?
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13k
butata 55 минут назад
Этого расстрелять, а сотрудников СИЗО жестоко покарать.
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330
Артём 57 минут назад
Самое смешное, что данный кадр русский и скинхед!
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18k
Nikita Час назад
Привести батюшку, крестить его, бороду сбрить.
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20k
Bill Час назад
Т.е. чувак просыпается и спрашивает: "Я в раю? а где мои гурии"?
А ему отвечают "предъявите ваши документы".
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7k
Трям Час назад
Доктор прописал ему ему еще одну пулю в башку!
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11k
Vacony 2 часа назад
я не кровожадный... но что бы не было - отсидел спокойно и вышел дальше - надо ему отрезать ногу или руку.. это надежно и навсегда.
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41k
albedo 2 часа назад
террорист несмотря на полученную в ходе штурма пулю в голову не только выжил, но и выкарабкался из комы.
======================
Потому что "жизненно важные органы не были задеты".
Мозгов то нет.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2172 поста (2179 в горячем)
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