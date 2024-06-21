Террорист, получивший ранение в голову при штурме ростовского СИЗО, пришёл в сознание

Участвовавший в захвате заложников в ростовском СИЗО-1 террорист несмотря на полученную в ходе штурма пулю в голову не только выжил, но и выкарабкался из комы. Имя "счастливчика" — Даниил Камнев. Сообщается, что террорист уже может говорить и помнит всё, что происходило в день захвата заложников. Следователи уже успели с ним побеседовать.Тем не менее его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое.





Как стало известно СМИ, сегодня террориста из обычной больницы перевезли в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН.