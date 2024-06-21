Террорист, получивший ранение в голову при штурме ростовского СИЗО, пришёл в сознание

По данным СМИ, его уже смогли допросить.
Участвовавший в захвате заложников в ростовском СИЗО-1 террорист несмотря на полученную в ходе штурма пулю в голову не только выжил, но и выкарабкался из комы. Имя "счастливчика" — Даниил Камнев. Сообщается, что террорист уже может говорить и помнит всё, что происходило в день захвата заложников. Следователи уже успели с ним побеседовать.Тем не менее его состояние медики оценивают как стабильно тяжёлое.
Как стало известно СМИ, сегодня террориста из обычной больницы перевезли в Межобластную туберкулезную больницу ГУ ФСИН.
Если выживет, впереди Камнева ждут бесконечные допросы и, вероятно, пожизненное заключение. Кстати, о выжившем террористе есть интересный факт. По данным некоторых источников, ранее он был скинхедом, но в колонии попал под влияние так называемого "тюремного джамаата" и принял ислам в его самом людоедском изводе — ваххабизм.
Что касается проверок в СИЗО, то вполне вероятно, что руководство изолятора вскоре привлекут к уголовной ответственности по статье "Халатность". Ранее журналисты выяснили, что сотрудники СИЗО за денежное вознаграждение предоставляли подозреваемым услуги и занимались незаконной торговлей. Например, перед побегом террористам удалось купить ножовки, телефоны и часы для дальнейшего захвата заложников. Утверждается, что один из них сумел заказать себе телевизор прямо в камеру. Такая услуга могла стоить от 5 до 25 тысяч рублей.
Источник:
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Тут вопрос к ФСИН, зачем русского парня посадили к террористам?
Надеюсь что пацан поправится и вернется к нормальной жизни, забудет про свою насильную исламизацию и более не попадёт в тюрьму.
А те кто желает ему смерти или ПЖ, подумайте, чтобы выбрали вы годы унижений или принять ислам чтобы выжить? С дивана все герои и хрестозащитники.
Зачем? Допросили и добили.
Вот интересно, что заставило человека превратиться в бешеную обезьяну?
Или вы предпочтете смерть за веру?
А ему отвечают "предъявите ваши документы".
Ниче ты не смыслишь в медицине! )))
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Потому что "жизненно важные органы не были задеты".
Мозгов то нет.