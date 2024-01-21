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Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина

Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина

Автор:
21 января 2024 09:06
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Врхние Татры   лавина   словакия   спасатели   школьники   
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Инцидент произошел в Словакии, в Высоких Татрах.

Высокие Татры - это наивысшая часть горного массива Карпат, находится она на территории Словакии и всегда привлекала к себе любителей экстрима. И немудрено, 9 горных вершин Высоких Татр имеют высоту более 2 тысяч метров, в тройке самых высоких и вовсе преодолела порог в 2,5 тысячи.

Там есть живописные озера, заповедные парки и горнолыжные курорты.


И если уж душнить до конца, то там же находятся две астрономические обсерватории Словакии: обсерватория Скалнате Плесо и обсерватория Ломницкий Штит. Это к нашей истории дела не имеет, но все же.

Естественно, где есть любители экстрима, там без спасателей нельзя. Только за прошлый год в этих горах погибло 56 человек.


Чтобы тренировки были более результативными, то проводить их надо в условиях максимально приближенных к реальным.


Но что в этот раз обычная тренировка школьников, которые планируют стать настоящими спасателями чуть не закончилась трагедией. И виной всему стал человеческий фактор. В тот момент когда группа готовилась подниматься по горному склону, произошел контролируемый спуск лавины.

Снежная масса рухнула на ребят и их руководителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но кадры довольно пугающие.

В настоящий момент выясняется, как кандидаты в спасатели оказались в зоне работ аварийных служб, предупреждающих сходы лавин.

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Метки: Видео   Врхние Татры   лавина   словакия   спасатели   школьники   
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3  комментария
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16k
GROMOZEKA 55 минут назад
Это называется - обделались легким испугом
Живы и слава Богу
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6k
Lexx 7 минут назад
Я понимаю когда люди лезут во всякие труднодоступные места с убийственным климатом, ради науки, ищут там всякие полезные ископаемые. А вот так вот дёргать смерть за усы, ради собственного тщеславия, по меньшей мере глупо.
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848
Шурман Полчаса назад
Хех помню как меня в Австрии на вертолете эвакуировали это было что то , лицо сразу обмазали каким то гелем , завернули как колбасу и привязали к вертолету
я вот в этот момент думал или лучше было там умереть или вот так лежать в маске и смотреть на горы пристегнутый к лыжам вертолета :) слава богу долетели за минут 20 а дальше все сделали . Я вот в фильмах смотрел когда то типа вертикальный придел или Альпинист как прям в вертолет заносят людей а у них нет
просто носилки прикипели и эвакуация . Кстати по страховке им это ударило очень сильно . Теперь бегаю к неврологу , хорошо тогда покатался .
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