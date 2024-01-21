Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина

Инцидент произошел в Словакии, в Высоких Татрах.
Высокие Татры - это наивысшая часть горного массива Карпат, находится она на территории Словакии и всегда привлекала к себе любителей экстрима. И немудрено, 9 горных вершин Высоких Татр имеют высоту более 2 тысяч метров, в тройке самых высоких и вовсе преодолела порог в 2,5 тысячи.
Там есть живописные озера, заповедные парки и горнолыжные курорты.
И если уж душнить до конца, то там же находятся две астрономические обсерватории Словакии: обсерватория Скалнате Плесо и обсерватория Ломницкий Штит. Это к нашей истории дела не имеет, но все же.
Естественно, где есть любители экстрима, там без спасателей нельзя. Только за прошлый год в этих горах погибло 56 человек.
Чтобы тренировки были более результативными, то проводить их надо в условиях максимально приближенных к реальным.
Но что в этот раз обычная тренировка школьников, которые планируют стать настоящими спасателями чуть не закончилась трагедией. И виной всему стал человеческий фактор. В тот момент когда группа готовилась подниматься по горному склону, произошел контролируемый спуск лавины.
Снежная масса рухнула на ребят и их руководителей. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но кадры довольно пугающие.
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В настоящий момент выясняется, как кандидаты в спасатели оказались в зоне работ аварийных служб, предупреждающих сходы лавин.
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Живы и слава Богу