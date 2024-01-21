Кандидатов в спасатели чуть не убила снежная лавина

Высокие Татры - это наивысшая часть горного массива Карпат, находится она на территории Словакии и всегда привлекала к себе любителей экстрима. И немудрено, 9 горных вершин Высоких Татр имеют высоту более 2 тысяч метров, в тройке самых высоких и вовсе преодолела порог в 2,5 тысячи.

Там есть живописные озера, заповедные парки и горнолыжные курорты.





И если уж душнить до конца, то там же находятся две астрономические обсерватории Словакии: обсерватория Скалнате Плесо и обсерватория Ломницкий Штит. Это к нашей истории дела не имеет, но все же.