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"За шмот ответишь?": в Эстонии полицейские оконфузились, задержав туристов в подозрительных шапках

"За шмот ответишь?": в Эстонии полицейские оконфузились, задержав туристов в подозрительных шапках

Автор:
12 декабря 2023 09:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Эстония   полиция   словакия   триколор   туристы   шапка   
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Полицейские из Таллинна увидели триколор на головных уборах и напряглись.

На рождественском рынке на Ратушной площади Таллина произошла забавная история. Доблестные стражи порядка патрулировали оживлённое место, как вдруг в поле их деятельности попала парочка туристов в бело-сине-красных шапках. Подобная символика в стране запрещена, поэтому с нарушителями спокойствия решили побеседовать.


Через время выяснилось, что словацкий и российский флаги идентичны по колористике, а отличаются только наличием герба. На шапках, как и на флаге Словакии, был герб, поэтому туристов после некоторого разбирательства оставили в покое.


Представляем, как удивились словаки: приехали в Эстонию, гуляют - и вдруг полиция останавливает их из-за цвета шапок. Ну не абсурд ли?


А вообще, флагов с бело-сине-красным триколором (в разных вариациях) довольно много. Эстонским полицейским следовало бы сначала пройти небольшой ликбез, прежде чем приставать к туристам.


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Метки: Видео   Эстония   полиция   словакия   триколор   туристы   шапка   
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16  комментариев
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86k
Доктор Джонс 2 часа назад
Неудивительно, это ведь эстонские тормоза...
Пусть уже выбрасываются из окон с криками - "Русские идут!"...
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489
Андрей Граф 8 минут назад
ну тупые )))
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360
Шэльмавье фон Шольценко 15 минут назад
Народ,эстонцы реально такие тупые? Просто никогда не пересекался с этим племенем.
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3k
Pioner76 Полчаса назад
Хозяйн им приказал ненавидеть русских, вот они и выполняет.
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Я так понимаю что они следующие на денацификацию
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3k
SmartCat101 39 минут назад
тупые , мерзкие русофобы!!!
русофобия должна быть уголовнонаказуема и обходиться очень дорого странам которые себе это позволяют
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772
Михаил 41 минуту назад
Тупые идиоты...
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18k
banzai7 Час назад
Флаг Франции.
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6k
Alex Час назад
Тупые обезьяны.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
грёбаннннннные фашисты..им самим-то не смешно от своей тупизны..)
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1k
Сергей Час назад
А на следующий день они поймут что их нae.бaли.
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16k
Patmaz 2 часа назад
Как вариант, повесить флаг, например Китая или Вьетнама. Похожи на флаг СССР, но при ближайшем рассмотрении...
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