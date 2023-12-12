"За шмот ответишь?": в Эстонии полицейские оконфузились, задержав туристов в подозрительных шапках

Представляем, как удивились словаки: приехали в Эстонию, гуляют - и вдруг полиция останавливает их из-за цвета шапок. Ну не абсурд ли?

А вообще, флагов с бело-сине-красным триколором (в разных вариациях) довольно много. Эстонским полицейским следовало бы сначала пройти небольшой ликбез, прежде чем приставать к туристам.



