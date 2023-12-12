"За шмот ответишь?": в Эстонии полицейские оконфузились, задержав туристов в подозрительных шапках

Полицейские из Таллинна увидели триколор на головных уборах и напряглись.
На рождественском рынке на Ратушной площади Таллина произошла забавная история. Доблестные стражи порядка патрулировали оживлённое место, как вдруг в поле их деятельности попала парочка туристов в бело-сине-красных шапках. Подобная символика в стране запрещена, поэтому с нарушителями спокойствия решили побеседовать.
Через время выяснилось, что словацкий и российский флаги идентичны по колористике, а отличаются только наличием герба. На шапках, как и на флаге Словакии, был герб, поэтому туристов после некоторого разбирательства оставили в покое.
Представляем, как удивились словаки: приехали в Эстонию, гуляют - и вдруг полиция останавливает их из-за цвета шапок. Ну не абсурд ли?
А вообще, флагов с бело-сине-красным триколором (в разных вариациях) довольно много. Эстонским полицейским следовало бы сначала пройти небольшой ликбез, прежде чем приставать к туристам.
Источник:
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Пусть уже выбрасываются из окон с криками - "Русские идут!"...
русофобия должна быть уголовнонаказуема и обходиться очень дорого странам которые себе это позволяют