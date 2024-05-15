30 креативных вещей и придумок, которые вызывают много вопросов

Идеи бывают разными: то, что кому-то покажется странным, для другого будет шедевральным, и наоборот. Эта подборка — как раз о таких случаях. Здесь собраны интересные вещицы и идеи, которые собрали больше всего обсуждений на форуме Reddit. Какие-то из них странные, а другие вполне себе креативные. Каждый видит красоту в разном!