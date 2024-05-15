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30 креативных вещей и придумок, которые вызывают много вопросов

30 креативных вещей и придумок, которые вызывают много вопросов

Автор:
15 мая 2024 09:57
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Вещи   Креативно   Разное   идеи   искусство   креатив   подборка   придумки   творчество   фото   
1205
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Идеи бывают разными: то, что кому-то покажется странным, для другого будет шедевральным, и наоборот. Эта подборка — как раз о таких случаях. Здесь собраны интересные вещицы и идеи, которые собрали больше всего обсуждений на форуме Reddit. Какие-то из них странные, а другие вполне себе креативные. Каждый видит красоту в разном!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Креативно   Разное   идеи   искусство   креатив   подборка   придумки   творчество   фото   
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3  комментария
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5k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Кур озадачен)
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5k
Наталья 2 часа назад
Комментарий к фото
Скорее всего не вышили, а выткали.
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1708 постов (1648 в горячем)

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