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17 креативных идей использования деталей "Лего"

17 креативных идей использования деталей "Лего"

Автор:
15 февраля 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   идеи   интересное   конструктор lego   креатив   лего   необычно   подборка   творчество   фото   
878
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В конструкторы LEGO многие играли в детстве, а сейчас покупают своим детям (и с радостью строят что-то вместе с ними, вспоминая детство). Оказывается, из деталек Лего делают самые разные вещи - от подставок для телефона до домиков для питомца. Посмотрим на несколько оригинальных идей использования этих деталек.

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Метки: Разное   идеи   интересное   конструктор lego   креатив   лего   необычно   подборка   творчество   фото   
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1  комментарий
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Antilles 4 минуты назад
Если бы еще детальки лего не стоили, как чугунный мост... Подставка для телефона классная, да.
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