17 креативных идей использования деталей "Лего"

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В конструкторы LEGO многие играли в детстве, а сейчас покупают своим детям (и с радостью строят что-то вместе с ними, вспоминая детство). Оказывается, из деталек Лего делают самые разные вещи - от подставок для телефона до домиков для питомца. Посмотрим на несколько оригинальных идей использования этих деталек.
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