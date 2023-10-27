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На грани безумия: 30 странных вещей и трендов

На грани безумия: 30 странных вещей и трендов

Автор:
27 октября 2023 20:57
Сообщество : Юмор
Метки: Вещи   Разное   Юмор   дизайн   креатив   необычное   подборка   стиль   странное   фото   
4427
31

У всех нас разные вкусы, и вообще, вкус — понятие субъективное. Однако, некоторые вещи или идеи вызывают у большинства людей кучу противоречивых эмоций. Как, например, вещи и тренды из этой подборки. Кто-то посчитает их сумасшедшими, а кто-то — гениальными. Взглянем на самые яркие примеры с просторов сети!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   Юмор   дизайн   креатив   необычное   подборка   стиль   странное   фото   
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22  комментария
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18k
Nikita 3 часа назад
20. Инсталляция из 1000 мёртвых мух
Мне кажется, что здесь несколько нулей не хватает
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127
Иван Золотов 39 минут назад
всем до Малышевой как до Китая раком
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15
Petr Ivanov Час назад
Мне бы пожалуйста Фольксбайкен (просто интересно, что там в тумбочке), и платье "Скелет" для полного счастья. Хотя... платье ей с собой брать не обязательно.
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2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
кошелёк .... девственника
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2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
Она мух не видела? Из 1000 мух круг в 10см может не набраться (если плотно клеить)
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2k
Дмитрий Час назад
Комментарий к фото
соски почти в подмышках)))))
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7k
Андрей Крылов 2 часа назад
Фу! Мерзость и безвкусие. На грани? Многое уже за.
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1k
Андерсен 2 часа назад
Пендель таким сапогом называется укус кобры? ))
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26k
ПаганецЪ 2 часа назад
Комментарий к фото
Тяжело чувакам...
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28k
AzuveR 2 часа назад
Ещё одни ковбойские сапоги.
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3k
Anners 2 часа назад
Уже не "на грани безумия",
а далеко-о-о-о-о за гранью
многое из этого...
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48k
Максим Т. 2 часа назад
Что-то более-менее удобоваримое для поклонников Дали это люстра. А так... Ну деградация, как она есть.
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6k
Трям 2 часа назад
Комментарий к фото
Из 1000? Ты там йобнулась? Тут больше лярда!
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158
Kostiantyn Yeryhin Трям Час назад
Комментарий к фото
ага) тоже 2 минуты призадумался)))))
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56k
dima423 3 часа назад
Комментарий к фото
Блин крутое, хочу такое))
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