На грани безумия: 30 странных вещей и трендов

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У всех нас разные вкусы, и вообще, вкус — понятие субъективное. Однако, некоторые вещи или идеи вызывают у большинства людей кучу противоречивых эмоций. Как, например, вещи и тренды из этой подборки. Кто-то посчитает их сумасшедшими, а кто-то — гениальными. Взглянем на самые яркие примеры с просторов сети!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Мне кажется, что здесь несколько нулей не хватает
а далеко-о-о-о-о за гранью
многое из этого...