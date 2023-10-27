На грани безумия: 30 странных вещей и трендов

У всех нас разные вкусы, и вообще, вкус — понятие субъективное. Однако, некоторые вещи или идеи вызывают у большинства людей кучу противоречивых эмоций. Как, например, вещи и тренды из этой подборки. Кто-то посчитает их сумасшедшими, а кто-то — гениальными. Взглянем на самые яркие примеры с просторов сети!