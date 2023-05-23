40 креативных вещей, которые создали творческие люди

В мире столько креативных людей, чья фантазия и творческие способности неиссякаемы. Кто-то вытачивает фигуры из кончика карандаша, другие собирают из Лего мировые шедевры, а кто-то делает высокое искусство даже из горы мусора. Взглянем на оригинальные творения креативных умов — от простых домашних придумок, до работ с выставок и архитектурных шедевров. Все они чем-то выделились среди остальных!