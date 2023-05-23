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40 креативных вещей, которые создали творческие люди

40 креативных вещей, которые создали творческие люди

Автор:
23 мая 2023 08:30
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Жизнь   Разное   идеи   интересное   искусство   креатив   оригинальность   подборка   творчество   фото   
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В мире столько креативных людей, чья фантазия и творческие способности неиссякаемы. Кто-то вытачивает фигуры из кончика карандаша, другие собирают из Лего мировые шедевры, а кто-то делает высокое искусство даже из горы мусора. Взглянем на оригинальные творения креативных умов — от простых домашних придумок, до работ с выставок и архитектурных шедевров. Все они чем-то выделились среди остальных!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   идеи   интересное   искусство   креатив   оригинальность   подборка   творчество   фото   
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