40 креативных вещей, которые создали творческие люди

В мире столько креативных людей, чья фантазия и творческие способности неиссякаемы. Кто-то вытачивает фигуры из кончика карандаша, другие собирают из Лего мировые шедевры, а кто-то делает высокое искусство даже из горы мусора. Взглянем на оригинальные творения креативных умов — от простых домашних придумок, до работ с выставок и архитектурных шедевров. Все они чем-то выделились среди остальных!
2. Радужная инсталляция в Музее Толидо, США. Скульптура полностью создана из разноцветных нитей. Художник - Габриэль Доу
4. Торт в виде павлина с хвостом из кексиков
6. Скульптура львов из переработанного картона, бумажных пакетов и клея
7. Поезд, вырезанный из карандаша. Художник - Синди Чинн
8. Турецкая компания изготавливает черепицу для крыши, в которой могут жить птицы
9. Мавзолей Шах-Черах, Иран. Купол изнутри целиком выложен фрагментами зеркала и стеклом
10. Хозяин сделал лифт для своей собаки, страдающей артритом
11. Оригинальный способ дополнить разбитую плитку
12. Жозеф Дюкрё и его автопортреты из 1700-х
13. Стол для пикника в виде дерева
14. Искусство можно сделать даже из развешенного белья
16. Игрушки, вырезанные из дерева
17. Стол в виде бегемота, плывущего под водой
18. Стол от мастера Ведада Кулалича
20. Причёска в виде качели
22. Очень реалистичные рисунки
24. Скульптура от польского художника Ежи Кендзёры
25. Гонконгский пейзаж, вырезанный на клейкой ленте
27. Скульптура у замка Кастелло ди Вецио, Италия
28. Рыба, вырезанная из брокколи
30. На камне вырезали реалистичную лягушку
31. Диорама с изображением акулы мегалодон
34. Уличное искусство в Милане, Италия
35. Самодельное 3D-покрывало
36. Оригинальная упаковка для пасты
38. Папа сделал для детей бассейн
39. "Звёздная ночь" Ван Гога из деталей Лего
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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