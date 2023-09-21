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Художник миксует классические картины и современную жизнь

Художник миксует классические картины и современную жизнь

Автор:
21 сентября 2023 14:09
Сообщество : Искусство
Метки: Креативно   Разное   искусство   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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В современном мире и его бесконечной погоне за трендами мы часто забываем о классическом искусстве. Но художник Алексей Кондаков решил объединить и классику, и современность — он перемещает персонажей известных картин в привычные нам повседневные декорации. Он известен своим проектом "История искусства в современной жизни". Взглянем на несколько свежих работ художника!

В рамках своего проекта "История искусства в современной жизни" художник Алексей Кондаков берёт персонажей и элементы из классических картин, и органично интегрирует их в современные сцены. Результат — курьёзное сопоставление прошлого и настоящего, которое отображает перемены в мире и искусстве. Работы Алексея также часто включают юмор и иронию. По словам художника, юмор — это это "средство, которое помогает воспринимать реальность в забавной и беззаботной манере".

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Креативно   Разное   искусство   креатив   необычно   творчество   фото   художник   художники   
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2  комментария
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
Кто миксует, кто таксует,
Кто в грязи всю жизнь буксует...
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32k
БамбарбияКиргуду 38 минут назад
Не зачёт.Все без айфона,и никто сэлфи не делает.
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