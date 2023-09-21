Художник миксует классические картины и современную жизнь

В рамках своего проекта "История искусства в современной жизни" художник Алексей Кондаков берёт персонажей и элементы из классических картин, и органично интегрирует их в современные сцены. Результат — курьёзное сопоставление прошлого и настоящего, которое отображает перемены в мире и искусстве. Работы Алексея также часто включают юмор и иронию. По словам художника, юмор — это это "средство, которое помогает воспринимать реальность в забавной и беззаботной манере".