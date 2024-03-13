30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали

Дизайнеры и другие новаторы постоянно придумывают что-то интересное, чтобы облегчить нам жизнь и сделать выполнение повседневных задач проще. В мире есть множество удачных примеров таких идей, и некоторые из них благополучно развиваются в разных местах. Взглянем на самые гениальные и любопытные придумки для решения самых разных проблем!