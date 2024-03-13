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30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали

30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали

Автор:
13 марта 2024 14:10
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Разное   гениально   гениальные вещи   идеи   интересное   подборка   придумки   решения   фото   
2456
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Дизайнеры и другие новаторы постоянно придумывают что-то интересное, чтобы облегчить нам жизнь и сделать выполнение повседневных задач проще. В мире есть множество удачных примеров таких идей, и некоторые из них благополучно развиваются в разных местах. Взглянем на самые гениальные и любопытные придумки для решения самых разных проблем!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   гениально   гениальные вещи   идеи   интересное   подборка   придумки   решения   фото   
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6  комментариев
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59k
turyst 51 минуту назад
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Past 11 минут назад
Комментарий к фото
Честно говоря единственное, что реально интересно. Я бы посадил.
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816
Шурман 2 часа назад
У нас в Брюсселе такое поставили и вот чудеса ключи пропали и шланги от насосов тоже :)
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474
Добрый Самаритянин 2 часа назад
Поле для гольфа НАД морем?..
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