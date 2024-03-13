30 гениальных решений самых разных проблем, о которых мы и не думали

Дизайнеры и другие новаторы постоянно придумывают что-то интересное, чтобы облегчить нам жизнь и сделать выполнение повседневных задач проще. В мире есть множество удачных примеров таких идей, и некоторые из них благополучно развиваются в разных местах. Взглянем на самые гениальные и любопытные придумки для решения самых разных проблем!
6. Духовка показывает, когда вы поставили противень - на случай, если забыли поставить таймер
8. Эти этикетки реагируют на аммиак, побочный продукт порчи мяса. Когда этикетка полностью посинеет, штрих-код уже нельзя будет отсканировать
9. Миниатюрная копия перекрёстка в Копенгагене, где дети могут тренироваться ездить на велосипеде
10. Уборная в Токио. Слева - сиденье для ребёнка, куда его можно посадить, пока вы заняты своими делами
11. Наклейка, которая показывает, какого цвета должна быть папайя, чтобы её можно было есть
12. Шкафчики с бесплатной едой для тех, кто в ней нуждается. Продукты оставляют жители района
16. В Сингапуре пожилые люди могут приложить карту и продлить время перехода на пешеходнике
17. В аэропорту Кливленда, США, есть станция, где можно бесплатно научиться искусственному дыханию
18. "Световая" разметка на дорогах в Оулу, Финляндия - чтобы их было видно, даже когда дорога покрыта снегом
19. После использования этих карандашей оставшийся зелёный кусочек можно посадить в землю - и вырастет саженец
24. Мячи на этом поле для гольфа - биоразлагаемые, и если они падают в одну из лунок, они попадают в море
28. "Коммуникационная" доска на детской площадке, с помощью которой глухие и глухонемые дети могут общаться и играть с другими
Источник: — переведено специально для fishki.net
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