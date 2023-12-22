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30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах

30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах

Автор:
22 декабря 2023 17:25
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Разное   Фотографии   идеи   изобрретения   интересное   интересные идеи   креатив   подборка   придумки   фото   
1921
31

Иногда мы встречаем необычные решения и идеи в самых разных местах: в городской среде, в интерьере, в заведениях, или просто в быту. Какие-то из них сделаны для удобства и весомо облегчают жизнь, другие — для красоты. Взглянем на некоторые интересные и креативные придумки!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   идеи   изобрретения   интересное   интересные идеи   креатив   подборка   придумки   фото   
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13  комментариев
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2k
Выхухоль (Нагайна) 46 минут назад
Подставка для телефона в тележке зачем? Чтобы забыть его там? Или чтобы телефон какой-нибудь мимокрокодил спёр, пока пялишься на полки? Что за необходимость держать его перед глазами?
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2k
Rom 13 минут назад
99% чушь полная, абы что сфоткать. Ишь невидаль какая, "аппарат с разноцветными конфетами"... везде они такие, в этих магазинах. Лампочки над сортирами...ух ты, лет 100 назад придумали. Да и всё остальное....
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32k
Владимир Полчаса назад
Зачем, мать его, к торту спички? Торт без свечек даже..
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11k
kaboza Полчаса назад
Скорее это тест для 3.14дарасов))))
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336
deadDEVIL kaboza 20 минут назад
15 000 000
Можешь себе такой авто позволить?
И это не М-ка.
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27k
Лис 38 минут назад
В 90-х на многих вокзалах стояли вагоны - ночлежки. Здорово выручали в командировках.
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27k
Лис 40 минут назад
Дырка в ограждении душа очень даже. Закрыть горячую воду моющемуся
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347
iskra Час назад
На удивление,около половины вполне толковые.Мне тоже хотелось бы сначала включить воду в душе,что бы нагрелась,потом залазить. Только,наверное,должна быть какая-то защита, что бы брызги не вылетали через отверстие.
А вот насчет алкотестера - весьма спорно. Мало того, что аппарат явно не сертифицирован, так ещё и надо учитывать, что "выхлоп" сильно меняется со временем. Выпил стакан водки - через 10 минут алкотестер ничего не покажет, а вот через час может быть перебор,как по состоянию,так и по показаниям..
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24k
SolomonA 2 часа назад

Если есть такие решетки - нахрена тогда повесили писсуары?
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