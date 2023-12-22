30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах

1921
31
Иногда мы встречаем необычные решения и идеи в самых разных местах: в городской среде, в интерьере, в заведениях, или просто в быту. Какие-то из них сделаны для удобства и весомо облегчают жизнь, другие — для красоты. Взглянем на некоторые интересные и креативные придумки!
1. На небоскрёбе в Чикаго изображена карта района с указанием места, в котором вы находитесь сейчас
×
×
7. Алкотестер в американском ресторане, который посетители используют, прежде чем сесть за руль
8. На дверце душевой кабины есть отверстие, чтобы можно было просунуть руку и включить воду, не заходя в душ
14. Бесплатный аппарат для обучения сердечно-лёгочной реанимации, которым может воспользоваться любой желающий в аэропорту Кливленда, США
16. Необычный книжный магазин: если вы вернёте купленную книгу обратно после прочтения - вам вернут 50% стоимости
21. В этом меню показано, как именно будет выглядеть ваша пицца, и какого она будет размера
23. В этом отеле план эвакуации указан на уровне пола - чтобы его было легче рассмотреть в случае задымления
26. На офисный стул прикрепили колёсики от роликов - поэтому на нём можно передвигаться бесшумно
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- 40 интересных идей и вещей, которые встретили в разных странах
- 17 людей, которым несказанно повезло
- 30 любопытных кадров, которыми поделились на просторах сети
- 40 креативных вещей, которые создали творческие люди
- 20 любопытных кадров с просторов сети
Метки: Разное Фотографии идеи изобрретения интересное интересные идеи креатив подборка придумки фото
Новости партнёров
реклама
Можешь себе такой авто позволить?
И это не М-ка.
А вот насчет алкотестера - весьма спорно. Мало того, что аппарат явно не сертифицирован, так ещё и надо учитывать, что "выхлоп" сильно меняется со временем. Выпил стакан водки - через 10 минут алкотестер ничего не покажет, а вот через час может быть перебор,как по состоянию,так и по показаниям..
Если есть такие решетки - нахрена тогда повесили писсуары?