30 интересных решений и придумок, которые заметили в разных местах

Иногда мы встречаем необычные решения и идеи в самых разных местах: в городской среде, в интерьере, в заведениях, или просто в быту. Какие-то из них сделаны для удобства и весомо облегчают жизнь, другие — для красоты. Взглянем на некоторые интересные и креативные придумки!