Как снимали фильм "Место встречи изменить нельзя": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

Самым популярным фильмом в карьере Владимира Высоцкого является пятисерийный фильм "Место встречи изменить нельзя". После выхода фильм стал нереально культовым, а фразы из него разлетелись на цитаты.
1. Фильм "Место встречи изменить нельзя" был создан не с нуля. В основу фильма лег роман Аркадия и Георгия Вайнеров "Эра милосердия".
После войны в Москве появились слухи о жестокой банде под названием "Черная кошка", которая грабила продовольственные магазины, оставляя после себя метку в виде черной кошки или даже подбрасывая живого черного котенка.
На волне этих слухов появились мелкие шайки, которые также совершали ограбления, оставляя после себя подобную метку. Но оказалось, что это проделки местной шпаны и мелких шаек. Наслушавшись историй про эту самую банду, неблагополучные дети и другие криминальные элементы стали пытаться быть похожими на них.
Но банда "Черная кошка" для фильма на самом деле была списана не с одноименной вымышленной банды, а с реальной бригады Ивана Митина, которая промышляла грабежами и убийствами.
2. Когда речь зашла о съемках фильма, то к написанию сценария привлекли все тех же братьев Вайнеров, написавших роман, а в режиссерское кресло сел Станислав Говорухин, которого, кстати, порекомендовал сам Высоцкий.
3. Узнав о том, что будут проходить съемки фильма по роману "Эра милосердия", Высоцкий тут же помчался к братьям Вайнерам прямо домой и заявил им, что именно он должен сыграть Глеба Жеглова.
Несмотря на то, что типаж Высоцкого сильно отличался от типажа книжного Жеглова, актер и музыкант буквально гарантировал, что лучше него Глеба Жеглова не сыграет никто.
Вайнеры, как и сам Говорухин, согласились взять Высоцкого, но он все равно должен был пройти прослушивание, ибо это обязательный процесс. Тем не менее, Говорухин решил пойти на хитрость, и пригласил на пробы только тех актеров, которые точно были хуже Высоцкого. Благодаря этому Владимир Семенович был утвержден на роль.
И Высоцкий действительно сдержал свое слово. Его Жеглов получился просто потрясающим. Более того, актер был настолько заряжен в творческом плане, что стремился всей душой погрузиться в фильм, а также помогал другим актерам войти в образ и подсказывал им как лучше отыграть в той или иной сцене.
4. На роль Володи Шарапова пробовались такие актеры как Андрей Ярославцев, Сергей Никоненко, Леонид Фомин, Евгений Леонов-Гладышев и др. Но руководство буквально настаивало на том, чтобы роль Шарапова сыграл Владимир Конкин, и в итоге именно ему и досталась эта роль. Но стоит отметить, что справился он с ней блестяще.
Сами же братья Вайнеры говорили, что основывали образ Шарапова на реальном московском милиционере Владимире Арапове.
5. На роль сержанта Вари Синичкиной пробовалась Ольга Наумова, Лариса Удовиченко и несколько других актрис, хотя сам Высоцкий хотел видеть в этой роли свою жену Марину Влади. Но худсовет резко забраковал Марину Влади, так как они посчитали, что аристократка из Франции никак не сможет влиться в образ Синичкиной. В итоге на эту роль взяли красавицу Наталью Данилову.
Правда, в фильме Наталья говорит не своим голосом. Ее озвучила актриса Наталья Рычагова. А все из-за того, что у самой Даниловой был низковатый голос, который явно не подходил девушке.
Кстати, эту роль запросто могла бы получить Лариса Удовиченко, но она сама от нее отказалась, так как по ее мнению роль Маньки "Облигации" гораздо интереснее.
6. На роль "Горбатого" изначально приглашали Ролана Быкова, но тот отказался от этой роли. Свой отказ Быков объяснял тем, что в тот момент у него была депрессия после развода. Более того, он ни при каких условиях не хотел играть какого-то горбатого низкорослого персонажа, ведь у него у самого были небольшие комплексы по поводу его роста. В итоге эта роль досталась Армену Джигарханяну.
7. Первая серия фильма должна была начинаться с пролога, который рассказывал о том, как Шарапов и Левченко героически сражались вместе бок о бок в годы войны
Было отснято немало материалов, а бедным актерам приходилось длительное время находиться в воде и лежать на холодной земле, и это с учетом того, что Виктор Павлов, сыгравший Леченко, совсем недавно перенес воспаление легких.
Но к сожалению, от данного пролога было решено отказаться и в итоговый вариант фильма он так и не попал. По словам режиссера данную сцену решили не включать в фильм из-за того, что иначе бы пропала интрига
8. На роль Галины Станислав Говорухин решил пригласить свою бывшую жену Юнону Кареву. Проблема была лишь в том, что Карева была театральной актрисой, и до этого ни разу не снималась в кино, из-за чего она сильно волновалось. Но с волнениями ей помогал справляться именно Владимир Высоцкий.
9. По словам Всеволода Абдулова, именно Высоцкий помог ему поверить в себя. Дело в том, что незадолго до съемок в фильме Всеволод Абдулов попал в сильную аварию, что отразилось на его дальнейшей жизни.
Да и узнаваемый образ Котьки Кирпича также был создан не без помощи Высоцкого. Именно он посоветовал Станиславу Садальскому придумать своему герою какую-то особенность, например шепелявость. В итоге Садальский решил сделать своего героя именно шепелявым.
10. Кстати, у "Кирпича" имелся свой прототип. Его образ был частично позаимствован у знаменитого карманника Александра Прокофьева по прозвищу "Шора".
По словам Садальского, после выхода фильма "Шора" прислал Садальскому ящик коньяка и записку с благодарностью за достоверно сыгранную роль. Правда это или нет - неизвестно, так как Садальский всегда любил что-то приукрасить.
11. Несмотря на то, что режиссером числится один лишь Станислав Говорухин, в режиссерском кресле сидел не только он. Однажды, Говорухину в срочном порядке пришлось уехать на несколько дней на кинофестиваль. В итоге на это время в режиссерское кресло сел сам Владимир Высоцкий, который отснял несколько значимых сцен.
12. В фильме мы наблюдаем жесткое противостояние между Жегловым и Груздевым, которого обвиняют в преступлении, которого он не совершал. Зато в жизни между Владимиром Высоцким и Сергеем Юрским сложились теплые дружеские отношения.
Кстати, история про интеллигента Груздева основана на реальных событиях. В основу этого сюжета легла история кандидата медицинских наук Евгения Миркина, которого также обвиняли в преступлении, которого он не совершал, а именно в убийстве собственной жены.
В 1944 году Евгения Миркина приговорили к смертной казни. Но уже после вынесения приговора милиционерам все же удалось найти свидетельства о невиновности Мирикна, благодаря чему доктора оправдали.
13. Изначально планировалось, что в фильме будут присутствовать песни Высоцкого. Но Говорухин решил, что из-за этого зрители будут видеть в Жеглове не милиционера Жеглова, а прежде всего самого Высоцкого.
14. По признанию актрисы Натальи Даниловой, сыгравшей Варю Синичкину, ей особенно тяжело далась сцена, где она берет на руки младенца-подкидыша. Дело в том, что в свое время из-за врачебной ошибки Даниловой пришлось сделать аборт, после чего она больше никогда не могла иметь детей.
Во время съемки данной сцены у актрисы даже случались истерики. Но благодаря поддержке коллег, она смогла справиться и отыграть эту сцену.
15. В оригинальном романе "Эра милосердия" Варя Синичкина погибала. Точно такой же финал изначально был задуман и для ее киношной версии. Но худсовет запретил убивать Синичкину, так как это слишком сильно бы отразилось на эмоциональном настрое зрителей. Поэтому решено было оставить Синичкину в живых. Более того, по новому сюжету она забрала подкидыша из детского дома.
16. Роль одного из членов банды сыграл малоизвестный актер Владимир Жариков. Но самое интересное, что он не только сыграл злодея, но и исполнял все трюки. Помните сцену, когда машина сбивает регулировщицу? На самом деле в тот момент в образе регулировщицы был Жариков. Также, именно он выпадает из окна ресторана, разбивая своим телом стекло в образе официантки.
10 мая 2024 года (буквально на днях) Владимира Жарикова не стало. На момент смерти ему было 85 лет.
17. Владимир Высоцкий и Иван Бортник были настоящими друзьями, поэтому Высоцкий изначально предлагал своего друга на роль Шарапова. Но так как кандидатура Конкина была уже утверждена, то ему предложили хоть и небольшую, но очень яркую роль "Промокашки".
Зрители настолько впечатлились игрой актера, что многие были просто уверены, что Бортник и в самом деле сидел в тюрьме.
Сам же Иван Бортник в тюрьме не сидел, но в детстве он жил в районе, где многие местные в свое время сидели в местах не столь отдаленных. Именно от них он и взял манеру для своего персонажа.
В итоге образ "Промокашки" получился настолько достоверным, что замглавы МВД, являющийся одновременно консультантом фильма, велел убрать некоторые сцены, так как боялся, что многие начнут копировать этот образ и перейдут на блатной жаргон.
18. Из-за того, что на улицах Москвы то и дело мелькали атрибуты 70-х годов, будь то автомобили или люди, многие уличные сцены приходилось снимать поздней ночью, на рассвете или в закоулках, где улицы не такие оживленные. Правда, в некоторых сценах мы все равно можем увидеть некоторые вещи из 70-х, например телефонная будка.
19. Помните момент, когда "Промокашка" рисовал силуэт черной кошки? На самом деле еще до начала съемок сам Станислав Говорухин нарисовал контуры кошки, а Ивану Бортнику требовалось лишь обвести эти самые контуры.
20. Ни Владимир Высоцкий, ни Леонид Куравлев, сыгравший "Копченого", не умели толком играть в бильярд. Так, на уровне любителя. Поэтому для сцены в бильярдной был приглашен серебряный призер СССР по игре в бильярд Владимир Иванов. Именно его руки мы и видим в кадре. И кстати, данную сцену снимали первой.
Но все был снят один момент, где именно Владимир Высоцкий забивает шар в лузу. Правда, ничего сложного в таком ударе конечно же не было.
21. После успеха фильма в Москве (на Петровке, 38) был установлен памятник Глебу Жеглову и Володе Шарапову.
22. В сцене в ресторане, которую снимали в гостинице "Центральная", на заднем плане можно заметить саксофониста, роль которого исполнил никому неизвестный на тот момент Сергей Мазаев - будущий лидер группы "Мегаполис".
Как рассказывал сам музыкант, в то время он находился на службе в армии. Но вдруг с ним связался друг, который предложил ему сняться в роли музыканта, постояв с саксофоном. Данную сцену планировалось снимать две ночи, а самому музыканту обещали по 13 рублей за ночь. Пришлось идти в самоволку.
23. Изначально, режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич планировал взять Высоцкого на роль "Д'Артаньяна", который начали снимать примерно в то же время. Но Высоцкий был вынужден отказаться, так как уже согласился на роль Глеба Жеглова.
Хотя, довольно странное решение. 18-летнего Д'Артаньяна итак сыграл 30-летний Боярский, а Высоцкому на тот момент и вовсе было уже 40 лет.
24. Кстати, в фильме был замечен еще один интересный и известный "актер" - трамвай. Именно этот трамвай вы могли видеть в таких фильмах как "Холодное лето 53-го", "Покровские ворота", "Законный брак" и "Мастер и Маргарита".
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