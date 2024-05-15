Как снимали фильм "Место встречи изменить нельзя": кадры со съемок и 24 интересных факта о фильме

Правда, в фильме Наталья говорит не своим голосом. Ее озвучила актриса Наталья Рычагова. А все из-за того, что у самой Даниловой был низковатый голос, который явно не подходил девушке.

Кстати, эту роль запросто могла бы получить Лариса Удовиченко, но она сама от нее отказалась, так как по ее мнению роль Маньки "Облигации" гораздо интереснее.

6. На роль "Горбатого" изначально приглашали Ролана Быкова, но тот отказался от этой роли. Свой отказ Быков объяснял тем, что в тот момент у него была депрессия после развода. Более того, он ни при каких условиях не хотел играть какого-то горбатого низкорослого персонажа, ведь у него у самого были небольшие комплексы по поводу его роста. В итоге эта роль досталась Армену Джигарханяну.

7. Первая серия фильма должна была начинаться с пролога, который рассказывал о том, как Шарапов и Левченко героически сражались вместе бок о бок в годы войны