Как снимали фильм "Королева бензоколонки": 18 интересных фактов о фильме

Тогда Лубенский подумал, что если бы на заправке работала милая девушка, то подобных конфликтов и ругательств не произошло. И тут у него зародилась идея написать сценарий к фильму про девушку, которая работает на бензоколонке.

2. Кстати, что касается необычной фамилии главной героини (Добрыйвечер), то Лубенский назвал так свою героиню в честь украинского боксера 20-х годов XX века.

3. И все так удачно совпало, что когда сценарий был готов, на студию имени Довженко пришел режиссер Николай Литус, который как раз подыскивал себе свежий и интересный сценарий для своего будущего фильма. Тут редактор студии Рената Король и предложила режиссеру ознакомиться со сценарием под названием "Королева бензоколонки".