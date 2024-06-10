Как снимали фильм "Королева бензоколонки": 18 интересных фактов о фильме

В 1963 году свет увидела картина "Королева бензоколонки" с Надеждой Румянцевой в главной роли. Фильм стал невероятным хитом среди зрителей, но далеко не все знают, как создавался этот шедевр, почему главную актрису уволили со съемок, почему милиционеры жаловались на фильм и т.д.
1. Сценарий к картине "Королева бензоколонки" появился благодаря реальному случаю, который произошел со сценаристом и писателем Петром Лубенским. Однажды, проезжая мимо бензоколонки, Лубенский увидел огромную очередь из машин. Как оказалось, заправщик не успевал обслуживать машины, и вместо того, чтобы поторопиться, вступал в конфликт с водителями. Ругань стояла на всю округу.
Тогда Лубенский подумал, что если бы на заправке работала милая девушка, то подобных конфликтов и ругательств не произошло. И тут у него зародилась идея написать сценарий к фильму про девушку, которая работает на бензоколонке.
2. Кстати, что касается необычной фамилии главной героини (Добрыйвечер), то Лубенский назвал так свою героиню в честь украинского боксера 20-х годов XX века.
3. И все так удачно совпало, что когда сценарий был готов, на студию имени Довженко пришел режиссер Николай Литус, который как раз подыскивал себе свежий и интересный сценарий для своего будущего фильма. Тут редактор студии Рената Король и предложила режиссеру ознакомиться со сценарием под названием "Королева бензоколонки".
Прочитав сценарий, Литус был в полнейшем восторге и взял сценарий в работу. Причем, он уже сразу решил, какие актеры будут играть некоторых персонажей, таких как Панас Петрович и священник.
4. Что касается выбора актрисы на главную роль, то здесь возникли некоторые трудности. С самого начала Литусу предложили взять на роль Людмилы Добрыйвечер Надежду Румянцеву, которая уже имела огромную популярность благодаря фильмам "Девчата", "Неподдающиеся" и т.д. Вот только сам Николай Литус был против данной кандидатуры, так как он хотел открыть свою свою актрису, которую еще никто не знал.
Режиссер организовал пробы, в которых участвовало несколько десятков молодых девушек. И в итоге одна из них ему даже понравилась. Так выбор пал на молодую эстонскую актрису Терье Луйк.
После утверждения Луйк на роль Людмилы, закипел съемочный процесс. молодая актриса неплохо смотрелась в кадре, но частенько препиралась с режиссером. Впрочем, это не мешало съемочному процессу.
Правда, когда начались проливные дожди, съемки пришлось на время свернуть. В это время Литус показал киночиновникам некоторые отснятые материалы. Вот только начальству это совсем не понравилось. Они назвали фильм откровенно слабым, а главную актрису безжизненной и чересчур холодной.
В итоге начальство приказало временно остановить съемочный процесс и найти другую более квалифицированную актрису на роль заправщицы Людмилы Добрыйвечер, а именно Надежду Румянцеву. Также, чиновники решили отказаться от услуг молодого режиссера Николая Литуса.
Для всех такая новость стала шоком, ведь была отснята уже немалая часть картины, да и денег на съемки было потрачено тоже достаточно много. Но делать нечего. Пришлось послушать начальство.
В итоге режиссерское кресло занял Алексей Мишурин. Правда, новый режиссер попросил не убирать Литуса из картины, а сделать его вторым режиссером картины. на что чиновники дали свое согласие. Ну а на главную роль все же пригласили Надежду Румянцеву, которую начальство хотело изначально видеть в роли Людмилы.
5. Но новый режиссер решил внести некоторые коррективы. Помимо того, что он заменил часть съемочной группы на своих людей, он еще и решил, что будет просто замечательно, если к Надежде Румянцевой присоединятся ее коллеги по фильму "Неподдающиеся".
Таким образом, в фильме "Королева бензоколонки" снялись Юрий Белов (водитель автобуса) и Алексей Кожевников (водитель киношного автомобиля).
6. На роль буфетчицы была выбрана актриса Нонна Копержинская. Члены съемочной группы были в восторге от работы с ней, да и сама актриса нередко подшучивала над собой.
Так, например, когда костюмер предложила сделать ее костюм буфетчицы приталенным, актриса сказала, что согласится на это только в том случае ,если костюмер сможет найти у нее талию.
Единственное, на что актриса отказалась идти, так это на съемки в роликовых коньках, ведь по изначальному сюжету ее героиня также должна была встать на ролики.
7. Некоторым членам съемочной группы, в частности актрисе Нонне Копержинской, не очень нравилось, что в по сути украинский фильм по блату привели актеров из Москвы (Румянцева, Кожевников и Белов). Еще больше ее возмущал тот факт, что на роль 17-летней Людмилы взяли 32-летнюю Румянцеву. Правда, через некоторое время они нашли общий язык и даже подружились.
8. Роль старшего лейтенанта Подорожного сыграл актер Павел Винник. Правда, во время езды на мотоцикле его подменял дублер, причем самый настоящий лейтенант милиции по фамилии Змеевец.
Однажды, по неосторожности Павел Винник включил задний ход, из-за чего чуть не сбил человека, находящегося за мотоциклом. Именно после этого старший лейтенант Змеевец заявил, что впредь не даст управление мотоциклом актеру, разве что в самом крайнем случае и только под строгим контролем служителя правопорядка.
9. На роль священника был приглашен актер Александ Хвыля. Причем, роль священника была прописана таким образом, чтобы намеренно высмеять священнослужителей. Правда, мало кто из зрителей это понял, а отставшего от автобуса священника все зрители были просто в восторге.
Кстати, во время съемки эпизода, когда священник с милиционером поехали догонять автобус, мотоцикл рванул настолько резко, что бедный актер просто с него свалился, чем не на шутку перепугал членов съемочной группы. Но когда актер встал и громко засмеялся, вес тут же поняли, что с ним все в порядке, после чего засмеялись вместе с ним.
10. Узнав об эпизоде со священником, который сел на милицейский мотоцикл, настоящие милиционеры были в ярости, ведь негоже сажать попа на "боевого милицейского железного коня". Милиционеры даже написали жалобу лично первому секретарю ЦК КП Украины Петру Шелесту. Но тот лишь посмеялся и велел не воспринимать это всерьез. После этого милиционеры киношников больше не беспокоили.
11. Большой проблемой для киношников стал поиск подходящей бензоколонки для съемок фильма. Режиссер объездил чуть ли не всю Украину в поисках подходящего места.
Дело в том, что для фильма нужна была современная заправка, оснащенная по последнему слову техники. В итоге киношники остановили свой выбор на бензоколонке в городе Пирятин в Полтавской области. Правда, администрация заправки и сами сотрудники были против того, чтобы киношники снимали фильм непосредственно здесь, так как это бы затормозило их работу.
В итоге киношники решили сделать бутафорскую копию этой самой заправки неподалеку.
12. Изначально, сюжет про то, как Людмила песочит киношника за его грязную машину, не был прописан в сценарии. Данная сцена появилась благодаря благодаря одному случаю во время съемок. По крайней мере так рассказывали сами актеры.
Несмотря на то, что заправка, на которой велись съемки фильма, была бутафорской, а повсюду висели объявления о съемках, все же один автомобиль подъехал на бензоколонку с целью заправиться. Ну а Румянцева, не выходя из образа, сказала ,что не будет обслуживать клиента, потому что у него грязная машина, после чего к данному процессу подключились Сова и Винник в образе своих героев (Панаса Петровича и старшего лейтенанта Подорожного).
После этого водитель просто опешил, а актеры признались ему в том, что просто пошутили. Но эта импровизация всем так понравилась, что ее решили обыграть и в фильме.
Хотя, если честно, я думаю ,что это просто байка, чтобы поднять интерес к фильму. В кинематографе так частенько делают для привлечения внимания. Уж слишком гладко все выходит. Но может я и ошибаюсь.
13. Местные жители были настолько рады, что в их городке снимается кино, что пытались помочь киношникам всеми возможными способами. Кто-то предлагал свою жилплощадь на время съемок. кто-то приносил еду для съемочной группы, а местная ребятня наловила воробьев для громкоговорителя. Да и даже автомобиль киношника Тараса также забрасывали грязью местные жители.
14. Забавный случай был и с петухом, который восседал на одной из колонок. Во время репетиций все было идеально и петух кукарекал в нужный момент. Но как только режиссер скомандовал "Мотор!", петух замолчал.
Тогда кто-то из местных предложил напоить петуха самогоном. Возможно, гражданин просто пошутил, но киношники реально налили самогон в блюдечко и поставили пере петухом. Петух, выпив немного алкоголя, закукарекал как заведенный, и его уже было не остановить.
15. С наступлением осени на улице то и дело шли сильные дожди, из-за чего снимать фильм было невозможно. Тогда было решено перенести всю бутафорскую заправочную станцию в павильоны студии имени Довженко. На тот момент, это была самая масштабная павильонная декорация.
Стоит отметить, что снимать в павильонах было даже легче. Во-первых, не нужно было полагаться на погоду, а во-вторых, благодаря идеально ровному полу, кататься на роликовых коньках было намного проще.
Кстати, еще будучи ребенком, я заметил ,что некоторые сцены выглядят чересчур искусственными, и теперь стало понятно, в чем дело.
Правда, возникла новая проблема. Из-за того, что на студии требовалось огромное количество электроэнергии для съемки сцен в павильонах, район Киева, который находился рядом со студией, то и дело на некоторое время оставался без света.
16. Когда фильм был отснят, его отнесли на одобрение худсовета. Все ждали с напряжением решения чиновников, так как боялись ,что картину просто забракуют, тем более, что ранее с ней уже возникали проблемы. Но тем не менее, чиновники из худсовета допустили фильм "Королева бензоколонки" к показу.
В 1963 году фильм вышел на больших экранах. Фильм "Королева бензоколонки" имел колоссальный успех среди зрителей, и в итоге за год его посмотрело 34,3 миллиона человек. Благодаря этому, фильм занял третье место в списке самых кассовых советских фильмов 1963 году, немного уступив фильму "Три плюс два", который собрал 35 миллионов зрителей.
17. В 2005 году киношники решают сделать ремейк фильма под названием "Королева бензоколонки 2". Впрочем, зрители данный ремейк не оценили (и я в том числе). В итоге, на "Кинопоиске" данная лента получила всего 1,7/10 баллов.
18. В память о фильме в 00-х годах тот самый буфет "Встреча" в городе Пирятин, который находился в здании Автостанции, был переделан в кафе под названием "Королева бензоколонки".
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