Как снимали фильм "Самая обаятельная и привлекательная": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

В то время многие их коллеги вертели пальцем у виска, предполагая, что данная картина обречена на провал, но все оказалось совсем иначе.

2. В свое время Анатолий Эйрамджан работал в НИИ, и в перерывах часто играл в пинг-понг. Именно поэтому в фильме он решил реализовать нечто подобное и в своем фильме для создания атмосферы.

3. Геральд Бежанов стал подбирать актеров еще во время написания сценария. Он считал, что успех любого фильма - это правильно подобранный актер. И именно Ирину Муравьеву он изначально видел в роли Нади Клюевой.

Вот только сама актриса после прочтения сценария отказалась от предложенной роли. Но Бежанова такой ответ не устроил. Роль писалась конкретно под Муравьеву и кроме нее он никого не хотел видеть в роли Клюевой.