Как снимали фильм "Самая обаятельная и привлекательная": кадры со съемок и 19 интересных фактов о фильме

Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" (1985) с Ириной Муравьевой в главной роли стал настоящим хитом, хотя изначально в успех картины никто не верил. Картина про девушку, которая с помощью своей подруги пытается преобразиться и найти свое счастье, полюбилась десяткам миллионов советских зрителей.
1. Идея создать фильм женщину, стремящуюся завоевать сердце мужчины, возникла как ни странно у двух мужчин - режиссера Геральда Бежанова и сценариста Анатолия Эйрамджана.
В то время многие их коллеги вертели пальцем у виска, предполагая, что данная картина обречена на провал, но все оказалось совсем иначе.
2. В свое время Анатолий Эйрамджан работал в НИИ, и в перерывах часто играл в пинг-понг. Именно поэтому в фильме он решил реализовать нечто подобное и в своем фильме для создания атмосферы.
3. Геральд Бежанов стал подбирать актеров еще во время написания сценария. Он считал, что успех любого фильма - это правильно подобранный актер. И именно Ирину Муравьеву он изначально видел в роли Нади Клюевой.
Вот только сама актриса после прочтения сценария отказалась от предложенной роли. Но Бежанова такой ответ не устроил. Роль писалась конкретно под Муравьеву и кроме нее он никого не хотел видеть в роли Клюевой.
Бежанов устроил настоящее преследование актрисы. Он посещал все ее спектакли, ждал актрису возле театра, заваливал ее цветами, умолял сыграть в его фильме и даже попросил свою помощницу съездить к Муравьевой домой, чтобы та поговорила с ней. В итоге актриса "сломалась" и согласилась на эту роль.
4. А вот на роль Сусанны Бежанов изначально хотел позвать Любовь Полищук, но та не смогла принять участие из-за занятости в другом фильме. Тогда режиссер решил устроить пробы, на которых присутствовали Инна Чурикова, Лия Ахеджакова, Татьяна Васильева и другие не менее известные актрисы.
В итоге режиссер остановил свой выбор именно на Татьяне Васильевой. Правда, с ней возникла некоторая проблема.
5. Что касается Александра Абдулова, то режиссер изначально хотел видеть его в своем фильме в роли самовлюбленного красавчика Володи. В то время в Абдулова были влюблены многие советские девушки, и режиссер решил, что Александр Абдулов и Ирина Муравьева будут отлично контрастировать.
Кстати, они оба уже играли вместе в фильме "Карнавал" (1981), но и там их любовь так и не состоялась.
Кстати, в фильме "Карнавал" звучала та же самая песня латышской группы "Zodiac", которую Володя слушал в своем аудиоплеере. Совпадение? Не думаю.
6. На роль Гены Сысоева режиссер пригласил Владимира Носика. И специально сцен с игрой в пинг-понг режиссер нанял для Носика и Муравьевой тренера. Вот только во время одной из тренировок актер умудрился сломать ногу, из-за чего дальнейшие тренировки он продолжать больше не мог.
И чтобы не останавливать съемочный процесс, режиссер решил снимать актера сначала крупным планом, где ноги были не видны и где ему не приходилось бы двигаться, а после снятия гипса уже можно было бы доснять остальные сцены.
7. Людмила Иванова считала фильм "Самая обаятельная и привлекательная" своим любимым. По ее словам ей очень понравился сюжет, работа с режиссером и со своими коллегами актерами, и конечно же ее роль.
Как признавалась актриса, она и в жизни в свое время была кем-то вроде свахи. Благодаря ей, некоторые ее знакомые и их близкие удачно смогли выйти замуж и жениться.
8. Кстати, режиссер Геральд Бежанов и сценарист Анатолий Эйрамджан также сыграли в фильме эпизодическую роль. Именно они спрашивали у героинь время.
9. Небольшую роль фарцовщика досталась актеру Игорю Ясуловичу. Причем свой образ актер подбирал сам. В кадре он облачен в собственный дорогой костюм-тройку, а парик и очки он позаимствовал у театра, в котором играл на тот момент.
Роль была хоть и небольшой, но Ясулович запомнил ее надолго. Дело в том, что из-за фразы "Она что, с Урала?" недовольные жители Свердловской области раскритиковали актера и режиссера. Дошло даже до того, что им стали поступать угрозы от уральцев за то, что в этом фильме их выставляют какой-то деревенщиной.
Чтобы хоть как-то реабилитироваться перед аудиторией, в своем следующем фильме "Где находится нофелет" Бежанов похвалил жителей Урала. В одной из сцен герой Александра Панкратова-Черного говорит, что Урал - край замечательных людей.
10. Выражение лица Михаила Кокшенова, когда Куравлев протягивал ему стакан с водой, было неподдельным, ведь это был уже восьмой стакан с газировкой. Дело в том, что сцену возле кулера автомата с водой никак не удавалось отснять. Поэтому бедному Кокшенову то и дело приходилось выпивать очередной стакан воды.
Но как признавался позже Леонид Куравлев, они специально хотели приколоться над Михаилом Кокшеновым, поэтому намеренно запарывали дубли.
11. Пирожки, которые пекли подруги в кадре, принесли заранее, но для кадра женщинам нужно было слепить несколько изделий во время разговора. Проблема была в том, что Васильева никак не могла сформировать пирожки, так как она в принципе не любила работать с тестом. Из-за этого ее заготовка получалась жутко бесформенной.
12. Из-за Татьяны Васильевой у режиссера случился микроинфаркт. Дело в том, что в один из съемочных дней актриса пришла на съемку с другим цветом волос (перекрасилась в брюнетку). Геральд Бежанов был в ярости, ведь еще не все сцены с Сусанной были отсняты.
Все это привело к тому, что режиссер просто упал на пол. Члены съемочной группы немедленно вызвали скорую помощь. Как оказалось, режиссер перенес микроинфаркт, из-за чего съемки пришлось приостановить на целый месяц.
Вернувшись режиссер больше старался не волноваться, а просто решил, что оставшиеся сцены Васильева будет ходить в головном уборе.
13. Актрисам Татьяне Васильевой и Ирине Муравьевой никак не могли нормально отснять сцену с тренингом. Как только они начинали проговаривать свои аффирмации, актрисы тут же начинали смеяться, а вместе с ними и все члены съемочной группы. Ушло немало дублей, прежде чем сцена была отснята. А вот режиссер был просто в бешенстве из-за того, что они никак не могли отснять простенькую короткую сцену.
14. Как вы знаете, многие актеры частенько импровизируют в кадре, и такие сцены довольно часто входят в финальную версию фильма. Но в случае с фильмом "Самая обаятельная и привлекательная" такого не было и быть не могло.
Дело в том, что режиссер Геральд Бежанов любил четкость и дисциплину. Он хотел, чтобы актеры четко следовали тексту вплоть до каждой буквы, поэтому он никому не позволял импровизировать. И если кто-то из актеров добавлял что-то от себя, то Бежанов тут же останавливал съемки и переснимал сцену.
Но все же была одна импровизационная фраза, которую Бежанов счел удачной и решил оставить. Той самой фразы "Я пойду сифон принесу", которую выпалил герой Александра Абдулова, не было в сценарии. Это чистая импровизация самого Абдулова.
15. Автомобиль ВАЗ-2107, на котором рассекает герой Александра Ширвиндта, принадлежал Михаилу Кокшенову.
16. Лишних денег на приобретение модных зарубежных предметов одежды не было, поэтому Ирина Муравьева любезно предоставила своей героине одежду из своего личного гардероба. А ту самую красную шляпку одолжила актрисе Татьяна Васильева.
Ну а что касается кепи, похожая на головной убор клоуна Олега Попова, которую пыталась впарить Люся, действительно принадлежала актрисе Ларисе Удовиченко.
Да и Татьяна Васильева снималась в фильме в своих собственных стильных нарядах. Разве что халат, в котором она щеголяла по квартире, на самом деле являлся японским кимоно, который принадлежал ее мужу Георгию Мартиросяну.
Кстати, сам муж Васильевой (Георгий Мартиросян) также появился в одном эпизоде в ресторане. Именно он сидел за столиком вместе с торговым представителем с трепетными пальцами.
Единственный предмет одежды, который был сшит специально для фильма, это костюм Леши Пряхина.
17. Бежанов решил, что для подчеркивания некоего стиля в фильме будут звучать композиции зарубежных исполнителей. Так, например, в ресторане играет композиция французского композитора Поля Мориа, а в машине Аркадия звучит песня голландской группы "Stars on 45".
Но высшему руководству такая идея не понравилась и он попросил режиссера убрать зарубежные композиции, дабы не было проблем с авторским правом. Тогда Бежанов решил написать этим самым зарубежным исполнителям письма с просьбой дать ему разрешение на использование данных композиций в фильме.
И самое интересное, что Поль Мориа и группа "Stars om 45" ответили режиссеру, разрешив ему использование их композиций, причем совершенно бесплатно.
Разе что с певицей Амандой Лир, песня которой должна была звучать в сцене у фарцовщика, так и не удалось связаться, поэтому в сцене мы лишь видим Аманду по телевизору. а на заднем плане в это время звучит песня в исполнении Ларисы Долиной.
18. Кстати, небольшую роль Ларисы (соседки Нади по гостинице) сыграла Екатерина Куравлева - дочь Леонида Куравлева. Зная это, довольно забавно наблюдать за тем, как отец пытается подкатывать к собственной дочери.
19. Еще во время написания сценария коллеги режиссера и сценариста говорили, что фильм будет обречен на провал. Но как же они ошибались. Фильм "Самая обаятельная и привлекательная" стал лидером советского кинопроката, собрав почти 45 миллионов зрителей. Картину закупили 69 стран. Это ли не успех?
Источник:
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