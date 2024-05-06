Как снимали фильм "Сердца трех": 14 интересных фактов о фильме

Фильм «Сердца трех» о поисках сокровищ, настоящей дружбе и большой любви стал большой картиной советского кинематографа.
1. Конечно же все вы знаете, что фильм "Сердца трех" является экранизацией одноименного романа Джека Лондона, который тот написал незадолго до своей смерти. Но мало кто знает, что Джек Лондон изначально делал ставку на то. что его роман будут экранизировать.
Вот только голливудские продюсеры по какой-то причине отказались от экранизации последнего романа Лондона. Зато спустя много лет советские кинематографисты решили экранизировать данную книгу, и вышло у них это просто на отлично.
2. Идея экранизировать произведение Джека Лондона принадлежала режиссеру Владимиру Попкову. Он долго пытался выбить разрешение на съемку данной ленты, но везде его ждала неудача. Лишь спустя некоторое количество времени он все таки смог добиться своего.
3. Так как по оригинальному роману Фрэнсис и Генри Морганы были близнецами (за исключением усиков у одного из них), то режиссер решил, что и играть этих двух персонажей должен один актер. В итоге его выбор пал на Олега Меньшикова, но тот отказался, так как был занят в другом проекте.
Тогда Попков стал пробовать других актеров на эти роли, но все было не то. Он искал актеров с американским типажом, и большинство претендентов его просто не устраивало чисто внешне.
И тут возникла идея попробовать на эти роли кого-то из актеров, который играли гардемаринов в популярном фильме "Гардемарины, вперед!".
Когда Сергея Жигунова пригласили на пробы, он тут же примчался к режиссеру, так как он не мог упустить шанс сняться в экранизации своей любимой книги. Пробы он успешно прошел, причем на роль Фрэнсиса. Но немного обнаглев, он решил пройти пробы и на роль Генри. И эти пробы он также успешно прошел. А когда ему предложили сделать выбор, он остановился на роли Генри, несмотря на то, что экранного времени у него было меньше чем у Фрэнсиса.
Ну а роль Фрэнсиса досталась другому гардемарину, а именно Владимиру Шевелькову, что очень удивило Сергея Жигунова.
Причем, Владимир Шевельков сразу решил, что это будет его последняя роль, после чего он надолго завяжет с кинематографом. Прошло чуть более 10 лет, прежде чем Шевельков снова появится в кино, да и то в основном в качестве режиссера.
4. Ну и раз уж мы затронули тему гардемаринов, то нельзя не вспомнить о том, что небольшую роль летчика Парсонса во второй серии сыграл Дмитрий Харатьян. Таким образом, гардемарины вновь собрались вместе.
По словам Дмитрия Харатьяна, когда снимали сцену полета, он напевал песню "Стюардесса по имени Жанна", так как атмосфера сильно располагала.
5. По словам второго режиссера Ольги Алексеевой на роль Леонсии пробовалось более 80 девушек яркой внешности. Но ни одна из них все равно не могла попасть в образ.
Но тут в дело вмешался случай. Ныне известный актер Вячеслав Разбегаев предложил своей знакомой Ольге Алексеевой попробовать свою однокурсницу Алену Хмельницкую.
От безысходности Алексеева решила попробовать студентку МХАТа, и это было настолько точное попадание, что Алексеева однозначно заявило, что это и есть та самая Леонсия. Впрочем, сам режиссер Владимир Попков с мнением коллеги был не до конца согласен. И прошло еще некоторое время и несколько проб, прежде чем Хмельницкую все же утвердили на роль Леонсии.
6. Проблемы возникли и с поиском актрисы на роль Акатавы. Режиссер и его помощница никак не мог найти подходящий типаж, пока не заглянули в Таллин. Именно там им на глаза и попалась молодая актриса с марсианской внешностью (так говорил Попков) по имени Пирет Мянгел, которая идеально вписалась бы в образ ведьмы.
Правда, была одна проблема. Эстонская актриса довольно плохо говорила по-русски, из-за чего ее пришлось дублировать. В итоге в фильме Пирет Мянгел говорит голосом актрисы Анны Каменковой.
По словам актеров, сама актриса была довольно странноватой. А Владимир Шевельков даже немного побаивался ее во время съемок сцены, в которой Акатава стоит с кинжалом возле спящего Фрэнсиса.
7. Роль сеньора Альвареса Торреса является одной из самых известных в карьере Рафаэля Котаджяна. Но по признанию актера, тогда он хватался за любую роль, чтобы не умереть с голоду, так как положение у него было в то время довольно бедственное.
8. Съемки фильма "Сердца трех" проходили преимущественно в Крыму. Например, "роль" резиденции Фрэнсиса Моргана "сыграли" аж два крымских дворца - Массандровский и Воронцовский. А Юсуповский дворец стал резиденцией семьи Солано.
Те самые "Глаза Чиа", куда направляются главные герои, были расположены в знаменитой Долине приведений. Ну а недалеко от Долины приведений расположилась деревня поклонников бога солнца.
Также, немалую часть сцен снимали в республике Адыгея, а именно на скале Галкина.
Лишь некоторая часть съемок проходила не в Крыму, и даже не в СССР, а в Индии. Именно в Индии снимали эпизод знакомства Фрэнсиса с Леонсией, а также еще несколько эпизодов.
Особенно забавно было видеть, как Торрес наблюдает за купающейся в океане Леонсией. Дело в том, что Котаджян смотрел в свою подзорную трубу, находясь в Крыму, тогда как сцену купания Леонсии снимали в Индии.
9. Деньги на съемки первой части фильма были выделены Госкино СССР, но когда съемочная группа вернулась из Индии, то с финансированием возникли некоторые трудности. Дело в том, что съемки фильма начались еще в СССР, тогда как по возвращении из Индии такого Государства уже не существовало, и о государственном финансировании речи уже не шло.
Чтобы как-то выйти из положения, режиссер Владимир Попков стал искать средства у частных лиц. Но в итоге пришлось пойти на крайне отчаянный шаг, а именно взять 1 миллион долларов в банке для того, чтобы закончить фильм.
Благо, фильм отлично показал себя в финансовом плане, благодаря чему создателям удалось рассчитаться с банком.
10. Несмотря на то, что съемки сцены знакомства Леонсии и Фрэнсиса произошла в Индии, где своих змей хватает, художник-постановщик решил подстраховаться и прихватить неядовитую змею (полоза) из Крыма, причем тайком, засунув змею под рубашку. Все же неизвестно, какую змею им бы дали местные, а тут он был уверен в том, что его рептилия никому не навредит.
Ну а после того, как сцена со змеей была отснята, обратно в Крым рептилию не повезли, отпустив на волю в Индии. Таким образом бедный полоз стал незаконным эмигрантом.
11. По воспоминаниям художника-постановщика Сергея Бржестовского, самым сложным для него оказалось создание лавы в сцене дуэли вслепую между Генри Морганом и Петро Зуритой. Для этого пришлось сделать небольшой бассейн, сделать вязкость воды и вставить подсветку. Но стоит отметить, что получилось очень натурально.
12. Все главные актеры были просто в восторге от результата и с большой ностальгией вспоминают те съемочные дни. А вот Алена Хмельницкая осталась не очень собой довольна в этом фильме, и по ее признанию сейчас она не может на себя смотреть в фильме "Сердца трех". По ее словам, в нынешнее время она бы полностью перекроила свою героиню.
13. Съемки сцены в самолете проходили на высоте 1,5 метра. Поэтому Жигунов просто прыгнул с небольшой высоты, приземлившись на матрац. Ну а во время съемок прыжка издалека был задействован манекен.
14. Большинство трюков актеры исполняли сами. Но все же были сцены, где непременно нужно было приходить к услугам каскадеров. Так, например, когда умирал Торрес, вместо Рафаэля Котаджяна конечно же бегал каскадер. Да и в сцене подрыва стены камеры в полицейском участке возле стены находился вовсе не Сергей Жигунов.
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