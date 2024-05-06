Как снимали фильм "Сердца трех": 14 интересных фактов о фильме

3. Так как по оригинальному роману Фрэнсис и Генри Морганы были близнецами (за исключением усиков у одного из них), то режиссер решил, что и играть этих двух персонажей должен один актер. В итоге его выбор пал на Олега Меньшикова, но тот отказался, так как был занят в другом проекте.

Тогда Попков стал пробовать других актеров на эти роли, но все было не то. Он искал актеров с американским типажом, и большинство претендентов его просто не устраивало чисто внешне.

И тут возникла идея попробовать на эти роли кого-то из актеров, который играли гардемаринов в популярном фильме "Гардемарины, вперед!".