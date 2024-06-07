Как снимали фильм "Весна на Заречной улице": 16 интересных фактов о фильме

Фильм "Весна на Заречной улице" (1956) стал для многих зрителей одной из самых любимых картин 50-х годов, которую жители стран бывшего СССР с удовольствием пересматривают и по сей день.
1. Съемки фильма пришлись на период Хрущевской оттепели, но директор Одесской киностудии Александр Горский считал подобный проект весьма рискованным, ведь к работе над фильмом привлекали молодых специалистов, да и сам сценарий Феликса Миронера пришелся не по вкусу местным чиновникам.
В частности, им не понравилось, что главный герой и передовик производства ведет странный образ жизни, лазит в окна, проводит время в сомнительных компаниях, прогуливает школу, пьет алкоголь, да и в принципе больше помешан на любви, нежели на работе.
Но режиссеру Марлену Хуциеву удалось убедить чиновников в том, что эта картина показывает настоящую жизнь, а не героев с плакатов. К слову, он специально убрал любые упоминания партии из фильма.
2. Роль передовика производства Саши Савченко досталась известному актеру Николаю Рыбникову, который уже был знаком зрителям по таким фильмам как "Запасной игрок", "Чужая родня" и т.д.
Для того, чтобы вжиться в роль сталевара, Рыбников обучался у металлурга Григория Пометуна. Именно Пометун счел киношную сталеварную форму ненатуральной и дал Рыбникову старую сталеварную форму, чтобы тот смотрелся органичнее.
После окончания съемок фильма, Рыбников и Пометун продолжили свое общение. Более того, актер обязательно каждый год приезжал в Запорожье на день металлурга, чтобы проведать и поздравить своего друга.
3. Роль Татьяны исполнила никому неизвестная актриса Нина Иванова, которую зрители могли видеть лишь в фильме "Жила была девочка" (1944), где она сыграла главную героиню - девочку по имени Настя, живущую в блокадном Ленинграде.
После этого Татьяна больше не снималась, да и вообще не хотела связывать свою жизнь с кино, пока однажды ее подруга не попросила ее поучаствовать в ее короткометражном фильме "Надя", который являлся дипломной работой студентки. Именно в этой короткометражке Иванову и приметил режиссер Марлен Хуциев, и предложил ей сыграть в его фильме "Весна на Заречной улице".
Свой выбор он объяснял тем, что Иванова идеально подходит на роль молодой, красивой, но неопытной учительницы.
Фамилию Савченко данный персонаж получил неслучайно. Миронер и Хуциев дали ему такую фамилию в честь своего педагога из ВГИКа - Игоря Савченко.
4. Роль водителя самосвала Юры Журченко досталась актеру Владимиру Гуляеву. ЧТобы развеселить своих коллег, Владимир прямо во время съемок запевал веселые куплеты, которые не были прописаны в сценарии. Но режиссерам Хуциеву и Миронеру настолько понравилась такая импровизация, что они решили оставить эту сцену.
И несмотря на то, что в фильме Гуляев сыграл по сути отрицательного персонажа, в жизни он был настоящим героем и прекрасным человеком. Во время Великой Отечественной войны Владимир Гуляев был летчиком-штурмовиком, а в 1945 году он даже участвовал в Параде Победы.
Кстати, актриса Римма Шорохова, сыгравшая в фильме Алю, на тот момент была законной супругой Гуляева. Правда, через некоторое время после окончания съемок фильма супруги развелись.
5. Роль инженера Николая Крушенкова сыграл Геннадий Юхтин (хотя, на самом деле родители при рождении дали ему имя Гений). Правда, изначально ему предназначалась менее значительная роль подручного сталевара. Но когда Хуциев увидел Юхтина в деле ,то решил, что ему больше подходит роль инженера. Кстати, сам Юхтин не раз говорил, что "Весна на Заречной улице" - это его любимый фильм с его участием.
6. По словам оператора фильма Петра Тодоровского, члены съемочной группы практически не спали, когда снимали этот фильм. Дело в том, что после окончания съемочного дня члены съемочной группы планировали завтрашний день, а после этого частенько собирались вместе, чтобы отметить прошедший день с алкогольными напитками и закусочкой.
После таких бессонных ночей члены съемочной группы между собой даже стали называть фильм "Без сна на Заречной улице".
7. Основное действие фильма происходит в Запорожье, а сами члены съемочной группы жили в общежитии комбината "Запорожсталь". Но тем не менее, некоторые сцены снимались в Одессе.
В качестве городского отдела народного образования было использовано здание областной детской библиотеки в Одессе. А танцевали наши герои в доме культуры алюминиевого запорожского комбината.
8. Помните лай собаки во время того, как хозяйка дома выселяла свою постоялицу на улицу? Чтобы добиться ее лая, режиссеры Феликс Миронер и Марлен Хуциев специально раздразнивали собаку хозяина.
9. По сюжету должна была стоять снежная погода, и дяя съемки многих сцен требовалось много снега. Но весна в Запорожье пришла настолько быстро, что в самый неподходящий снег практически растаял, оставив лишь слякоть и лужи.
Тогда Феликс Миронер с частью съемочной группы решили отправиться в Новосибирск через Москву, чтобы в срочном порядке отснять снежные пейзажи. И когда они уже прилетели в Москву, в Запорожье резко выпало огромное количество снега.
Марлен Хуциев тут же позвонил своим коллегам в Москву, пока они не улетели в Новосибирск, и велел им немедленно возвращаться обратно. В итоге, все снежные пейзажи и сцены удалось отснять в один день, в том числе и сцену с пощечиной.
10. Для съемки сцены в цеху "Запорожстали" не хватало освещения. Осветительные приборы и аппаратура никак не спасали эту ситуацию. Тогда Марлен Хуциев поговорил со сталеварами "Запорожстали", чтобы те открыли створки буквально на пару минут створки печей.
Несмотря на то, что это было нарушением технологического процесса, сталевары с радостью согласились открыть створки, благодаря чему режиссер смог добиться нужного освещения.
11. Однажды Хуциев решил подшутить над своим коллегой Феликсом Миронером. Когда необходимая сцена уже была отснята и отправлена на студию, Марлен Хуциев написал на одном из столбиков слово из трех букв, после чего показал эту надпись Миронеру. Увидев эту надпись, Миронер не на шутку перепугался, так как он поверил в то, что эта надпись попала в кадр. После этого он резко побежал звонить на студию, чтобы никто не вздумал смотреть отснятые материалы. Только тогда змеющийся Хуциев признался в том, что он его разыграл.
12. Когда отснятую ленту показали худсовету, то чиновники обнаружили в ней кучу киноляпов. Так, например, в одной из сцен рукава главного героя то закатаны, то нет. В других сценах номера одного и того же автомобиля сильно различаются. И эта лишь малая часть того, что было замечено в фильме.
Изначально, режиссеры даже немного перепугались, что из-за этих недочетов фильмы забракуют, тем более, что сроки поджимали и времени на пересъемки не было. Но благо. худсовет не стал обращать внимания на эти мелкие недочеты, тем более, что на сам фильм они никак не влияли. В итоге в ноябре 1956 года фильм все таки вышел на экраны.
13. В первый год после выхода на экраны фильм собрал 30,1 миллионов зрителей, что было несомненным успехом. Конечно, до первого места среди лидеров 1956 года ему было далеко, но 6 место по количеству зрителей также является потрясающим результатом.
14. Многим зрителям было интересно, чем закончатся отношения Саши Савченко и Татьяны Левченко, так как картина закончилась многоточием.
Ответ на этот вопрос зрители получили в 1964 году, когда вышел фильм "Легкая жизнь" Вениамина Дорохова. На встрече выпускников педагогического ВУЗа мы вновь можем увидеть Нину Иванову в роли Татьяны Левченко. Но когда произносят ее фамилию, то Татьяна уточняет, что теперь она на Левченко, а Савченко. И тогда мы понимаем, что Саша и Таня все же поженились.
И хоть эти два фильма между собой никак не связаны (кроме Татьяны), эта отсылка получилась просто замечательной.
15. Спустя много лет в Запорожье поставили памятники главным героям фильма "Весна на Заречной улице".
16. В 2010 году фильм был колоризирован (сделан цветным), благодаря чему зрители могли ощутить новые эмоции во время просмотра любимого фильма.
Источник:
- 10 злодеев из кино, которые заслуживали куда более суровой судьбы
- Как снимали фильм "Три плюс два": кадры со съемок и 23 интересных факта о фильме
- Как снимали фильм "В поисках капитана Гранта": 18 интересных фактов о фильме
- Как снимали фильм "Д'Артаньян и три мушкетера": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме
- Актеры крутили романы, много пили и попадали в милицию: как снимали «Три плюс два»