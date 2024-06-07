Как снимали фильм "Весна на Заречной улице": 16 интересных фактов о фильме

После этого Татьяна больше не снималась, да и вообще не хотела связывать свою жизнь с кино, пока однажды ее подруга не попросила ее поучаствовать в ее короткометражном фильме "Надя", который являлся дипломной работой студентки. Именно в этой короткометражке Иванову и приметил режиссер Марлен Хуциев, и предложил ей сыграть в его фильме "Весна на Заречной улице".

Свой выбор он объяснял тем, что Иванова идеально подходит на роль молодой, красивой, но неопытной учительницы.

Фамилию Савченко данный персонаж получил неслучайно. Миронер и Хуциев дали ему такую фамилию в честь своего педагога из ВГИКа - Игоря Савченко.

4. Роль водителя самосвала Юры Журченко досталась актеру Владимиру Гуляеву. ЧТобы развеселить своих коллег, Владимир прямо во время съемок запевал веселые куплеты, которые не были прописаны в сценарии. Но режиссерам Хуциеву и Миронеру настолько понравилась такая импровизация, что они решили оставить эту сцену.