Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме

История этого инженера, а также других подобных гениев, которые оказались не нужны собственной стране в годы "Перестройки", натолкнула Агеева на написание сценария про такого же советского инженера, который решил не мириться с несправедливостью, а используя свой гениальный ум и различные приборы, выманивать деньги у различных бизнесменов, бюрократов и жуликов, параллельно держа овощную палатку, за что он и получает прозвище "Картофельный папа".

2. Когда сценарий к фильму попал в руки режиссеру Виктору Сергееву, то тот был просто в восторге. Ему очень понравился нестандартный подход Агеева, так как раньше образы милиционеров и бандитов были всегда однозначными. А в новом сценарии Агеев предложил посмотреть на преступника под другим углом, что не могло не заинтересовать.