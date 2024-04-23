Как снимали фильм "Гений": 11 интересных фактов о фильме

Фильм Виктора Сергеева снимался всего три месяца. Результат превзошел все ожидания – «Гений» к июню 1993 года стал в Москве одним из лидеров видеопроката в категории «отечественные фильмы» (второе место).
1. Сценарий для будущего фильма "Гений" родился в голове сценариста Игоря Агеева после просмотра репортажа о гениальном советском инженере и изобретателе, который влачил жалкое существования, обклеив стены своего туалета авторскими свидетельствами, которые выдавали ему за его созданные изобретения.
История этого инженера, а также других подобных гениев, которые оказались не нужны собственной стране в годы "Перестройки", натолкнула Агеева на написание сценария про такого же советского инженера, который решил не мириться с несправедливостью, а используя свой гениальный ум и различные приборы, выманивать деньги у различных бизнесменов, бюрократов и жуликов, параллельно держа овощную палатку, за что он и получает прозвище "Картофельный папа".
2. Когда сценарий к фильму попал в руки режиссеру Виктору Сергееву, то тот был просто в восторге. Ему очень понравился нестандартный подход Агеева, так как раньше образы милиционеров и бандитов были всегда однозначными. А в новом сценарии Агеев предложил посмотреть на преступника под другим углом, что не могло не заинтересовать.
Более того, вся фишка заключалась в том, что Сергей Ненашев (Александр Абдулов) не был классическим преступником. Сергей представлен как любящий отец и как кооператор, который никогда не обманывает простых людей.
Кстати, сам Виктор Сергеев появился в небольшом эпизоде в самом начале фильма.
3. Сценарист Игорь Агеев сразу предложил на роль Сергея Ненашева Александра Абдулова, но режиссер Виктор Сергеев был против его кандидатуры. В этой роли он видел Андрея Соколова. Дело в том, что Абдулов считался покорителем женских сердец, и для такого фильма (как считал режиссер) он просто не подходил.
Но когда Абдулов приехал на пробы, то Виктор Сергеев убедился, что Абдулов - это не просто дамский угодник, а действительно настоящий актер.
4. Ларису Белогурову изначально не хотели брать на роль Насти. Мало того, что у нее было мало актерского опыта, так ей еще и было уже 30 лет, тогда как ее героине по сценарию было всего 20 лет. Но за актрису вступился сам режиссер, и ему удалось убедить всех, что Белогурова как никто другой подходит для этой роли.
5. Когда Сергею Проханову предложили сыграть роль Костика, то актер тут же согласился, так как давно мечтал сыграть негодяя. Кроме того, Проханов и Абдулов были добрыми друзьями, поэтому у них никогда не возникало проблем во время съемок.
Кстати, Проханов снимался в фильме в собственной одежде, которую ему привезла теща из заграницы.
Роль Костика прославила Сергея Проханова, правда не с той стороны, с какой бы ему хотелось. В 90-е многие криминальные элементы, увидев актера, тут же тащили его в ресторан, чтобы выпить с ним и пообщаться, что очень не нравилось самому Проханову. Примерно также было и Сергеем Мурзиным, сыгравшим авторитета "Круглого" в фильме "Брат". Правда, в братки ко всему прочему, еще подарили Мурзину автомобиль.
6. Абдулов был еще тем любителем импровизировать. И некоторые такие импровизации попали в итоговый вариант фильма. Взять хотя бы цитату Ленина, которую он приподнес в шуточном ключе, добавив отсебятины: "Что нам говорил дедушка Ленин? Учиться, учиться и учиться. И тогда у тебя будет много денежков".
И да, та самая фраза "Страна непуганых идиотов", которую произнес Абдулов, сидя на дереве, также не была прописана в сценарии. Тем не менее режиссер вставил ее в фильм, а в последствии она очень неплохо популяризировалась.
Ну и в довесок, сцену, где Ненашев появляется перед милицией без штанов, предложил именно Александр Абдулов. И как рассказывали актеры, которые играли милиционеров, им потребовалось много усилий, чтобы сдержать вырывающийся смех. В принципе, даже на лице Юрия Кузнецова было видно, что он ел-еле сдерживает свою улыбку.
7. Как мы все помним, предатель Костик в конце фильма все же жертвует собой ради друга и его близких. Причем изначально такого поворота не было прописано в сценарии. На этой сцене настоял лично актер Сергей Проханов, который и сыграл Костика. По его мнению зло должно было быть наказано.
8. Основные съемки фильма проходили в Ленинграде, но начальные сцены были сняты в Одессе.
Съемки сцены, где подельники Ненашева ищут клиентов, чтобы втюхать им антенны, проходили на сенном рынке в Ленинграде. Но чтобы не привлекать лишнего внимания, все эти съемки велись с помощью скрытой камеры.
Ну и конечно же нельзя было не отметить и московские съемки. Съемочная группа заглянула на реальное мероприятие московской элиты (благотворительный музыкальный фестиваль "Задворки"), чтобы показать, в каких кругах вертится Сергей Ненашев. Здесь мы можем увидеть и Олега Газманова, и Андрея Макаревича, и Леонида Ярмольника, и даже тогдашнего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Съемки фильма на этом мероприятии, кстати, обеспечил сам Александр Абдулов, ведь он был одним из организаторов данного фестиваля.
9. В роли лучшей подруги и коллеги Насти снялась Мария Смоктуновская - дочь Иннокентия Смоктуновского, который сыграл в этом фильме главного антагониста по прозвищу "Принц".
Несмотря на то, что роль у Марии была небольшая, она основательно к ней готовилась, и даже несколько раз посещала курсы парикмахеров, чтобы суметь изобразить парикмахера в кадре.
По ее словам, ей было очень сложно, так как отец, с которым она репетировала свою сцену, то и дело критиковал ее. Но зато после премьеры он ее даже похвалил.
10. Во время штурма дачи Принца в съемках были задействованы реальные бойцы ленинградского ОМОНа.
11. Встреча Ненашева с Принцем проходила в гостинице "Ленинград", располагавшаяся на Пироговской набережной. В том же 1991 году гостиница была переименована в "Санкт-Петербург", а спустя некоторое время (в том же году), в гостинице случился крупный пожар, результате которого не стало более 15 человек.
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