Как снимали фильм "Вий": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

1. Как мы все знаем, фильм "Вий" (1967) был снят по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя, но на самом деле это была не первая экранизация. Еще в 1909 году режиссер Николай Гончаров снял немой короткометражный фильм "Вий", который ,к сожалению, не сохранился.

2. Идея экранизировать произведение Гоголя возникла у директора "Мосфильма" Ивана Пырьева. Но из-за того, что у него не было времени лично заняться производством картины (он вплотную занимался "Братьями Карамазовыми"), он решил возложить эту ответственность на двух учащихся режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР, так как он считал, что для экранизации такого культового произведения нужно как минимум два режиссера. В итоге руководством курсов были выбраны Константин Ершов и Георгий Кропачев.