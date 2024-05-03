Как снимали фильм "Вий": кадры со съемок и 20 интересных фактов о фильме

История сьёмок давно обросла мифическими слухами, но некоторые события и вправду были. Фильм занял почетное 13ое место в прокате – символически «нечистое» число. Впрочем, чертовщина началась гораздо раньше — еще на первых этапах съемок.
1. Как мы все знаем, фильм "Вий" (1967) был снят по одноименному произведению Николая Васильевича Гоголя, но на самом деле это была не первая экранизация. Еще в 1909 году режиссер Николай Гончаров снял немой короткометражный фильм "Вий", который ,к сожалению, не сохранился.
2. Идея экранизировать произведение Гоголя возникла у директора "Мосфильма" Ивана Пырьева. Но из-за того, что у него не было времени лично заняться производством картины (он вплотную занимался "Братьями Карамазовыми"), он решил возложить эту ответственность на двух учащихся режиссерских курсов Союза кинематографистов СССР, так как он считал, что для экранизации такого культового произведения нужно как минимум два режиссера. В итоге руководством курсов были выбраны Константин Ершов и Георгий Кропачев.
Но Пырьев не собирался полностью абстрагироваться от съемок. Поэтому, он периодически приезжал на съемки, чтобы проконтролировать съемочный процесс и раздать ценные указания.
3. Фильм "Вий" стал первым и последним фильмом ужасов, снятым в СССР. Правда, сами создатели не планировали подавать его как ужастик. Но неожиданно для всех данным фильмом заинтересовались на западе, а именно в Финляндии, Франции и даже в США. И именно на западе фильм "Вий" окрестили советским фильмом ужасов, причем весьма хорошего качества. После этого картина и у нас в стране стала считаться ужастиком.
4. На роль Панночки пробовалось много актрис, но в итоге была выбрана Александра Завьялова, которую многие помнят по фильму "Алешкина любовь". Завьялова даже не проходила пробы, а сразу попала в фильм, так как именно ее хотел видеть в этой роли Георгий Кропачев.
Но когда добрая половина сцен с Завьяловой была уже отснята, неожиданно позвонил сам Иван Пырьев и приказал снять актрису со съемок. Причем, версий почему Завьялову сняли со съемок, было несколько:
Версия про занятость в съемках другого фильма значится в архивах студии. Именно там описана причина замены. Также, известно, что режиссер фильма "Четыре страницы одной молодой жизни" Резо Исадзе, с которым у Завьяловой был роман, запретил актрисе сниматься в другом фильме, пока не будет отснята его лента. Поэтому он лично попросил снять актрису с роли. Конечно, актриса хотела сыграть Панночку, но против воли Исадзе она тоже пойти не могла.
5. Когда речь пошла о замене актрисы, Иван Пырьев решил, что этой роли достойна молодая актриса Наталья Варлей, которая прекрасно показала себя в недавно вышедшем фильме "Кавказская пленница или новые приключения Шурика". Ну а раз она может карабкаться по скалам и делать различные трюки (все же Варлей была циркачкой), то и в гробу полетать сможет.
Наталью заинтересовали съемки в экранизации Гоголевского произведения, и она совсем не боялась сниматься в гробу.
6. А вот с кандидатурой на роль Хомы Брута всё было гораздо проще. Леонид Куравлев был выбран на эту роль практически сразу. Одной из причин стал успех фильма "Живет такой парень" (1964), где Леонид Куравлев сыграл Пашку Колокольникова (главная роль).
Да и как признавался Леонид Куравлев, Гоголь - это его любимый писатель, поэтому ему было легко и интересно сниматься в экранизации его произведения.
7. Та самая семинаристская стрижка под горшок у главного героя была ненастоящей. Леонид Куравлев носил специальные парики.
8. К сожалению, несмотря на то, что много сцен с Завьяловой уже было отснято, архивных материалов так и не сохранилось. Пленка была в дефиците, поэтому новый материал записывали прямо на отснятый, затирая его.
Тем не менее, один кадр с Завьяловой все же вошел в финальную версию фильма. В сцене, когда Пан склонился над гробом, в нем (в гробу) лежит именно Завьялова.
9. Как ни странно, но самая большая проблема была в поиске актрисы на роль старой ведьмы. Создателям хотелось найти какой-то необычный типаж, но все было не то.
В итоге решено было взять на эту роль мужчину и переодеть его в женское платье. Причем, этим мужчиной оказался не Георгий Милляр, который прославился ролью Бабы-Яги в советских фильмах сказках, а мастер эпизодов Николай Кутузов.
10. Роль семинаристов (массовка) сыграли солдаты железнодорожного полка. Но чтобы они не сильно выделялись, перед ними поставили ряд местных жителей, имеющих колоритную внешность.
11. Сцены проводов семинаристов снимались в Елецком монастыре в Чернигове. Правда, вид у монастыря был весьма неподобающий, поэтому пришлось привести его в божеский вид, а именно покрасить купола, отремонтировать двери и даже привести в нормальный вид придворовую территорию.
12. Что касается мест для съемок основных действий, то фильм было решено снимать на территории Украины. Правда, нужно было найти именно такое место, которое соответствовало бы тому месту, где жил сам Николай Васильевич Гоголь.
Создателям пришлось объездить практически всю УССР, пока они не нашли нужную локацию. Именно село Горохолин лес, что в Ивано-Франковской области, и стало местом съемок фильма "Вий".
Вот только когда режиссер показал Пырьеву отснятые планы, то тот забраковал многие из них. Тогда, дабы не запороть съемки, Иван Пырьев решает пригласить режиссера Александра Птушко, который был известен своими комбинированными съемками особой сложности в таких фильмах как "Сказка о царе Салтане" и "Сказка о потерянном времени".
13. Та самая деревянная церковь, которая фигурирует в фильме, была самой что ни на сесть настоящей. По рассказам местных жителей, она осталась чуть ли не единственной во всей Украине, и ее даже хотели снести. Но в итоге церковь так и не тронули.
Единственное, внутренние убранства церкви не подходили для фильма, поэтому пришлось приводить ее в необходимый вид, который соответствовал бы духу Гоголевскому времени.
14. Уже во время съемок фильма (по словам местных жителей и членов съемочной группы) начали происходить какие-то странные вещи. В частности, во время съемок появилась странная женщина, которая тем не менее помогала съемочной группе. Но как оказалось, никто из членов съемочной группы и местных жителей ее не знал. А после окончания съемок она резко заболела и ее увезли.
Ну а в 2006 году та самая церковь, внутри которой проходили съемки, вспыхнула как свечка и практически моментально превратилась в угольки. Хотя, я думаю, что это вообще никак не связано с фильмом. Причин может быть много (электрика, непогашенные свечи), поэтому связывать это с чертовщиной явно не стоит.
15. Несмотря на то, что Варлей отлично справилась с ролью, ее голос совсем не подходил, поэтому Панночку в фильме говорила голосом Клары Румяновой. Трудно поверить, что Панночку и зайца из мультфильма "Ну, погоди" озвучила одна и та же женщина.
Вообще, Варлей часто не везло с озвучкой. В фильмах "Кавказская пленница" и "12 стульев" ее персонажи также говорят не ее голосом, а голосом Надежды Румянцевой.
16. Наталья Варлей рассказывала, что во время одного из круизов поставили фильм "Вий", после чего погода резко испортилась и даже начало штормить. Но после того как видеокассета была вытащена из видеомагнитофона, погода нормализовалась. В следующий раз произошло то же самое, после чего Варлей попросила больше не включать кассету с этим фильмом. Если честно, похоже на какую-то байку для поддержания традиции связывания фильма с чертовщиной.
17. Прежде чем сажать Варлей в "летающий" гроб, его решили проверить на более тяжелых людях, чтобы узнать, выдержит ли он их. Тестирование прошло отлично, после чего в гроб полезла сама актриса.
Вот только во время съемок в гробу, Варлей выпала из него. Как она позже призналась, несмотря на то, что она была эквилибристкой в цирке, у нее была определенная степень боязни высоты. В частности, роль сыграла не сама высота, а скорее весьма высокая скорость полета на этой высоте.
Благо, актриса не травмировалось, так как ее поймал сам Леонид Куравлев, после чего аккуратно поставил ее на пол.
18. За съемки с животными отвечал знаменитый дрессировщик Тариэл Габидзашвили, который всегда легко находил общий язык с животными. Причем, он дрессировал не только собак и кошек, но и даже ворон.
19. Что касается самого Вия, то костюм главного чудища делался из кучи мешковины, куски которой были обклеены смолой. Руки же Вия были сделаны из гипса, а глаза - из светоотражающего стекла.
В итоге костюм получился настолько тяжелым, что носить его обычному человеку было очень трудно. Тогда на эту роль взяли циркового силача Николая Степанова.
На роль приспешников Вия были также приглашены цирковые артисты, в числе которых были и карлики.
Ну а чтобы нечисть сползала по вертикальной стене, был создан специальный макет, который ставился под углом. Именно по нему и сползали актеры. Ну а затем оператор снимал эту сцену с нужного ракурса, чтобы создать эффект вертикальной стены.
20. В 2014 году вышла вольная экранизация фильма "Вий" под названием "Вий 3D", которая одновременно является и продолжением картины. Лично мне данная лента не очень понравилась, но тем не менее фильм стал самой кассовой отечественной лентой 2014 года.
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На киноплёнку? В 1967 в СССР на видео фильмы ещё не снимали.
Панночка в исполнении Варлей какая то спортсменка, комсомолка и просто красавица, но не гоголевская ведьмочка.
Не смотря на такой легкий мискаст, выражаясь современным языком))), фильм -классика нескольких жанров.