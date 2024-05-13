«Нам нужно стремиться к его увеличению»: в Госдуме заявили, что в России человек здоров в среднем 61 год

Показатель вырос по сравнению с предыдущими периодами.
Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова выступила на пленарном заседании Госдумы и поразмышляла на тему здравоохранения. А именно - продолжительности здоровой жизни.
Показатель усреднённый - это число лет, из которых вычитается время, когда человек тяжело болеет. В России он оставляет немногим более 60 лет.
Это в некотором смысле опросный показатель, нам нужно стремиться к его увеличению. Сегодня ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет 61,4 года, - заявила Голикова.
По сравнению с 2022-м, он вырос на 1,5 года. Голикова добавила, что «есть ещё существенный ресурс» для его увеличения в будущем. С учётом средней продолжительности жизни в 73,5 лет, получается, что по данным чиновников от здравоохранения, наши граждане тяжело болеют чуть больше 12 лет из всей своей жизни.
Но это всё средняя по больнице - не все россияне доживают до 70+ лет, да и многих хватает разных тяжёлых болячек. Так что и продолжительность здоровой жизни у всех разная.
А что касается «существенного ресурса», про который говорила Голикова - вероятно, это про указ президента. Он устанавливает цели в здравоохранении до 2036 года. Согласно документу:
Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
На это будут выделяться огромные деньги - речь о триллионах рублей. Также хотят увеличить и рождаемость. Сделать так, чтобы многодетные семьи стали нормой, а не исключением или особенностью определённых регионов. Осталось всего ничего - воплотить всё это в жизнь.
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По сведениям кардиологов Первого Московского медицинского им. Сеченова, на возраст 50-59 лет приходится 41,2% случаев инфаркта.
По информации Российского научного кардиологического центра, смертность от острого инфаркта миокарда находится в диапазоне от 18,5% до 50%. При этом среди пациентов старше 60 лет летальность составляет в среднем 32,5%.
Печалит и статистика, которая показывает рост смертности от инфаркта среди молодежи: у молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет с 2002 по 2016 год в РФ возросла на 82%. К слову, среди 30-35-летних летальность за тот же период увеличилась на 63%.
Мне 55, не пью, не курю, умеренно спортом занимаюсь - из поликлиники не вылажу. С каждым годом болячек добавляется, врачи советуют ЗОЖ.
А попилят эти триллионы и всё останется на тех же лыжах.