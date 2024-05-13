FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8805 постов • 1066 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
«Нам нужно стремиться к его увеличению»: в Госдуме заявили, что в России человек здоров в среднем 61 год

«Нам нужно стремиться к его увеличению»: в Госдуме заявили, что в России человек здоров в среднем 61 год

Автор:
13 мая 2024 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Татья Голикова   вице-премьер   здравоохранение   продолжительность жизни   указ   
1363
6

Показатель вырос по сравнению с предыдущими периодами.

Кандидат на пост вице-премьера по социальным вопросам Татьяна Голикова выступила на пленарном заседании Госдумы и поразмышляла на тему здравоохранения. А именно - продолжительности здоровой жизни.

×

Показатель усреднённый - это число лет, из которых вычитается время, когда человек тяжело болеет. В России он  оставляет немногим более 60 лет.

Это в некотором смысле опросный показатель, нам нужно стремиться к его увеличению. Сегодня ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет 61,4 года, - заявила Голикова.

По сравнению с 2022-м, он вырос на 1,5 года. Голикова добавила, что «есть ещё существенный ресурс» для его увеличения в будущем. С учётом средней продолжительности жизни в 73,5 лет, получается, что по данным чиновников от здравоохранения, наши граждане тяжело болеют чуть больше 12 лет из всей своей жизни.

Но это всё средняя по больнице - не все россияне доживают до 70+ лет, да и многих хватает разных тяжёлых болячек. Так что и продолжительность здоровой жизни у всех разная.

А что касается «существенного ресурса», про который говорила Голикова - вероятно, это про указ президента. Он устанавливает цели в здравоохранении до 2036 года. Согласно документу:

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году, в том числе опережающий рост показателей ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

На это будут выделяться огромные деньги - речь о триллионах рублей. Также хотят увеличить и рождаемость. Сделать так, чтобы многодетные семьи стали нормой, а не исключением или особенностью определённых регионов. Осталось всего ничего - воплотить всё это в жизнь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Госдума   Татья Голикова   вице-премьер   здравоохранение   продолжительность жизни   указ   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
16  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
Том Сойер 2 часа назад
"....что в России человек здоров в среднем 61 год....."
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
6k
Wadim Полчаса назад
Россия лидирует по числу инфарктов среди других стран.

По сведениям кардиологов Первого Московского медицинского им. Сеченова, на возраст 50-59 лет приходится 41,2% случаев инфаркта.

По информации Российского научного кардиологического центра, смертность от острого инфаркта миокарда находится в диапазоне от 18,5% до 50%. При этом среди пациентов старше 60 лет летальность составляет в среднем 32,5%.

Печалит и статистика, которая показывает рост смертности от инфаркта среди молодежи: у молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет с 2002 по 2016 год в РФ возросла на 82%. К слову, среди 30-35-летних летальность за тот же период увеличилась на 63%.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Горец Ю Полчаса назад
ЗП у нас (в ХМАО) 100 кр у 85%, народ здоровее стал....
Мне 55, не пью, не курю, умеренно спортом занимаюсь - из поликлиники не вылажу. С каждым годом болячек добавляется, врачи советуют ЗОЖ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
LisA 55 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
52k
Элек Мек 2 часа назад
Один ест мясо,второй капусту,а в среднем они едят голубцы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Lexx 2 часа назад
Ей из ГосДуры лучше видно, как живут холопы, чем они питаются и сколько тратят на лекарства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41k
АнтонПолднев 2 часа назад
Чтобы многодетные семьи стали нормой, нужно заниматься уровнем жизни. Медициной, жильём, возмостью трудоустройства, образованием, в том числе дошкольным и зарплатами конечно.
А попилят эти триллионы и всё останется на тех же лыжах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
214
DarkSkat93 2 часа назад
Почти глядя в глаза, говорит о увеличении пенсионного возраста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
305
Серега Carex 50 минут назад
У нас есть такие профессии на севере.Только вот одна беда,в 50 на пенсию,в 53-58 в могилу.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Максим Макашев 2 часа назад
ну ежели сама "мадам арбидол" это изрекла, то можно считать истиной в последней инстанции. Это что же - ожидается повышение пенсионного возраста или очередная "реформа" здравоЗАХОРОНЕНИЯ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Fat Lynx 2 часа назад
Также хотят увеличить и рождаемость. Сделать так, чтобы многодетные семьи стали нормой, а не исключением или особенностью определённых регионов. Осталось всего ничего - завезти в страну как можно больше осло*бов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2915 постов (2869 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

304282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
Адама Кадырова попросили преподать уроки стрельбы военным из Африки
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Эстонцы пришли через реку посмотреть концерт в честь Дня Победы в российском Ивангороде
Набирающие популярность в сообществах
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Возрождение судостроения в Москве. К концу 2024 года начнется производство электросудов⁠⁠
Как ленд-лиз превратился в локализацию
Как ленд-лиз превратился в локализацию
Продержалось 2 года без ремонта
Продержалось 2 года без ремонта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 12 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#автомобили#автомир#люди#Китай#конфликт#Евровидение#милота
#животные#в мире#Юмор#интересно#Россия#аварии#новости#сарказм#Еда#мойка
#забавно#машина#Прикол#факты#кино#ДТП#авто аварии#кот#Краснодар#Санкт-Петербург
Продержалось 2 года без ремонта Продержалось 2 года без ремонта Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле" Президент России наградил подростков, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле" Вице-премьер Пермского края подал в отставку после слов сына "на хрена мне Пермь" Вице-премьер Пермского края подал в отставку после слов сына "на хрена мне Пермь" В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры В Госдуме заявили, что выпускники Бауманки из-за низких зарплат инженеров вынуждены идти в курьеры В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности В Крыму иностранцам запретили работать в 35 сферах деятельности «Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео с детьми «Нужно его блокировать»: в Госдуме призвали наказать треш-блогера, снимавшего скандальные видео...

На что жалуетесь?

Вернуться