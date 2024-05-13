«Нам нужно стремиться к его увеличению»: в Госдуме заявили, что в России человек здоров в среднем 61 год

Но это всё средняя по больнице - не все россияне доживают до 70+ лет, да и многих хватает разных тяжёлых болячек. Так что и продолжительность здоровой жизни у всех разная.

А что касается «существенного ресурса», про который говорила Голикова - вероятно, это про указ президента. Он устанавливает цели в здравоохранении до 2036 года. Согласно документу: