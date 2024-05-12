Удивительная река Антарктиды: исчезает и появляется, как феникс

Оникс берет начало в одном антарктическом озере, Браунуорт, и впадает в другое – Ванда. Это самое соленое озеро в Южном полушарии планеты. Соли в нем в 18 раз больше, чем в океане, и в несколько раз больше, чем в Мертвом море. Его поверхностные и более глубокие слои не смешиваются друг с другом. Верхний слой летом прогревается до +4-6◦C, средний – до плюс семи, а возле дна температура достигает +23-ех.

Иногда Оникс не успевает набрать мощи, чтобы добежать из одной точки в другую, если становится слишком холодно. Тогда река превращается в ледяную ленту, которая «не дотягивается» до второго озера. И может оставаться в таком состоянии несколько лет – до нового потепления.

Место притяжения

Берега Оникса – довольно оживленное для этих широт место. Здесь находится несколько метеостанций. Ученые проводят различные исследования, изучая климат и природу Антарктиды.