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Удивительная река Антарктиды: исчезает и появляется, как феникс

Удивительная река Антарктиды: исчезает и появляется, как феникс

Автор:
12 мая 2024 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Загадка Оникса   в мире   интересно   река Антарктиды   факты   фото   
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Каждый год по просторам Антарктиды начинает течь река с «драгоценным» названием Оникс. Самая длинная на материке, протяженностью 30 километров, она существует всего два месяца – февраль и март. Потом замерзает, чтобы снова ожить через год. Если, конечно, повезет, и лето будет достаточно теплым, чтобы лед растаял.

Своим рождением Оникс обязан таянию льда и снега, которое происходит антарктическим летом. Когда же температура воздуха падает намного ниже нуля и вода замерзает - река исчезает.

Загадкой Оникса остается то, почему ее уровень может сильно скакать в течение суток.

Долина Райт

Полюбоваться чистой рекой в местах «вечной» зимы можно на Земле Виктории, в сухих долинах Мак-Мердо. Эта часть материка располагается с той стороны континента, что находится напротив Новой Зеландии.

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Снега здесь почти нет. Он просто сдувается ураганными ветрами, скорость которых достигает 150 километров в час. Ветер высушивает каменистые долины, превращая их в антарктические пустыни, усеянные камнями средней и небольшой величины, среди которых то и дело попадаются крупные валуны.

Это один из так называемых оазисов континента. Так называют участки, где средняя температура на несколько градусов выше, чем в соседних зонах. В оазисах в основном размещают научно-исследовательские станции. Ученые обнаруживают живые микроорганизмы, водоросли и даже растения.

Мак-Мердо - самое теплое место на материке. Летом иногда воздух нагревается до +12 градусов Цельсия. В 1974-ом был зафиксирован рекорд - +15! Звучит не так уж и плохо - это лучше чем в Москве в мае.

Из точки А в точку Б

Оникс – необычная река. Она стремится к океану, но не добирается до него. Поскольку Центр Антарктиды выше ее краев, течет на север.

Оникс берет начало в одном антарктическом озере, Браунуорт, и впадает в другое – Ванда. Это самое соленое озеро в Южном полушарии планеты. Соли в нем в 18 раз больше, чем в океане, и в несколько раз больше, чем в Мертвом море. Его поверхностные и более глубокие слои не смешиваются друг с другом. Верхний слой летом прогревается до +4-6◦C, средний – до плюс семи, а возле дна температура достигает +23-ех.

Иногда Оникс не успевает набрать мощи, чтобы добежать из одной точки в другую, если становится слишком холодно. Тогда река превращается в ледяную ленту, которая «не дотягивается» до второго озера. И может оставаться в таком состоянии несколько лет – до нового потепления.

Место притяжения

Берега Оникса – довольно оживленное для этих широт место. Здесь находится несколько метеостанций. Ученые проводят различные исследования, изучая климат и природу Антарктиды.

С 1968 по 1995-ый в устье реки, у озера Ванда, работала исследовательская станция с тем же названием, где трудились ученые из Новой Зеландии. Они даже основали особенный «Королевский клуб пловцов озеро Ванда». Чтобы получить право считаться его членом, нужно быть окунуться в воду, без всякой одежды. Тем, кто на это решался, вручался значок.

В свое время в клуб вступили несколько человек, известных в политике Новой Зеландии. А название метеостанции было присвоено одной из улиц в Куинстауне, новозеландском городе, - Ванда-Плейс.

Уже почти тридцать лет станция не работает. Власти Новой Зеландии решили ее законсервировать, поскольку посчитали, что она плохо влияет на экологию материка.

Кто живет в Ониксе

Рыбы в антарктической реке нет: она просто не смогла бы пережить зиму, когда вода до самого дна становится льдом. Но жизнь в Ониксе все-таки существует - в виде водорослей и микроорганизмов. Если лето выдается особенно теплым, можно даже заметить, как водоросли в реке цветут.

Откуда они там берутся? В подледных озерах Антарктиды на глубине нескольких километров учеными уже давно обнаружены бактерии, которые летом оказываются в реках. А в трещинах камней на бесснежных просторах долин встречаются растения. Нагреваясь на солнце, камни поддерживают их жизнь, а талая вода не дает погибнуть от жажды.

Путешествие на байдарках

Вода в Оникс попадает из резервуаров, скрытых в толще антарктического льда. Температура в них, по данным ученых, может достигать +10◦C. Когда лучи летнего антарктического солнца растапливают лед на поверхности, вода просачивается вниз и собирается в подледных озерах. Когда ее становится слишком много, и давление возрастает, она прорывается наружу – так рождаются антарктические реки, в том числе Оникс.

К концу летних дней многочисленные ручейки с ледяных хребтов стекают вниз и устремляются к руслу Оникса. И эта очень мелкая река иногда обретает полноводность и глубину.

Когда антарктическое лето выдается относительно теплым, вода из ледников может создавать мелкие озера, разливающиеся порой на 80 километров. На них даже случаются водопады, причем довольно крупные – до ста метров в ширину.

Иногда по Ониксу даже можно проплыть в лодке. Такой эксперимент проделали в 1994-ом ученые из Новой Зеландии. Они устроили путешествие на рафтах от одного озера в другое.

Однако таким глубоким Оникс бывает редко. Обычно летом его максимальная глубина не превышает метра. Чаще он напоминает просто мелкий широкий ручей. А иногда река вообще не течет – так и остается круглый год блестящей ледяной лентой.

Недалеко от Оникса, тоже в долинах Мак-Мердо, находится знаменитый Кровавый водопад. Течет он из трещины в леднике Тейлора. И, действительно, окрашен в красный цвет. Дело в оксиде железа, который содержится в воде в избытке и окисляется при контакте с кислородом. Открыл водопад австралийский геолог Гриффит Тейлор, по фамилии которого и назван ледник.

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Метки: Загадка Оникса   в мире   интересно   река Антарктиды   факты   фото   
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ПИВОнер 4 минуты назад
Согласно "Закона об Антарктиде" от 1959г., (рацитификация 1961г. ) пиндосы, как всегда "забили" на всё и вся. Там сейчас куча мериканов с их инфраструктурой, вплоть до детских садов.. Обнадёживаёт то, что Россия как и пиндостан объявила Антарктику "зоной нац. интереса", несмотря на претензии почти всех стран планеты, вплоть до Монголии..

« Наиболее активен в Антарктике Китай, который обладает целым рядом исследовательских станций, оборудованных новейшей техникой. В Пекине на антарктические исследования не скупятся, а китайские карты Антарктиды изобилуют названиями вроде «пика Конфуция». Кстати, китайские ледоколы строятся не только для Северного морского пути, но и для антарктических экспедиций. Например, знаменитый «Снежный дракон» уже посещал Антарктику. На одной из китайских станций даже висел «говорящий» плакат с текстом «Добро пожаловать в Китай!».

Если даже саудиты, турки и корейцы, не говоря уже о Китае, озаботились будущим шестого континента, то наша страна просто обязана как можно более четко обозначать свои права в Антарктике. Россия ни в коем случае не должна упускать свой шанс, который, к тому же, является еще и воплощением исторической справедливости. Но что нужно сделать для этого?

Во-первых, необходимо на законодательном уровне подчеркнуть роль России в освоении Антарктики. Основания для этого есть – даже самые «горячие головы» за рубежом не могут отрицать вклада экспедиции Беллинсгаузена – Лазарева в освоение южного континента. Россия должна обозначить не претензию на некие особые права на Антарктиду, поскольку в соответствии с международными договоренностями ни одно из государств не может претендовать на контроль над Антарктикой, а свое неотъемлемое право в решении всех важнейших вопросов изучения шестого континента, вероятной эксплуатации его природных ресурсов в будущем (сейчас на эту эксплуатацию, согласно договору об Антарктике, наложен мораторий).

Во-вторых, необходимо более активно обозначать свое присутствие в Антарктике физически. Экспедиций, научно-исследовательских станций должно быть как можно больше, они должны быть многочисленными, ориентированными на всесторонние исследования.

Для воплощения этой цели не стоит жалеть финансовых ресурсов, поскольку в будущем Антарктика может принести куда большую прибыль. Но, к сожалению, пока мы видим обратную тенденцию – количество антарктических станций сокращается, в первую очередь по причине недостаточного финансирования.

Не исключено, что рано или поздно встанет вопрос и о военном обеспечении российских интересов в Антарктиде. Сейчас Антарктика официально является демилитаризованной зоной, свободной от оружия и сохраняющей нейтралитет. Но сохранится ли такой расклад в будущем, особенно во второй половине XXI века, когда действующие договоренности по Антарктиде могут быть пересмотрены? В Арктике, к примеру, Россия уже готова защищать свои интересы самыми разными способами и средствами – от правовых споров до вооруженной обороны..»

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Parizhanka
  • Дата регистрации: 15.06.2015
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