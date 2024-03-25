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Лопари: что это за народ, где существовала довольно странная традиция кастрации самцов

Лопари: что это за народ, где существовала довольно странная традиция кастрации самцов

Автор:
25 марта 2024 09:24
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Лопари   Традиция   в мире   интересно   кастрация   люди   факты   фото   
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При упоминании Лапландии у нас в памяти возникает воображение о сказочной стране хрустального льда и ослепительной белизны снега, что расположена на севере Финляндии. Где живет сказочный персонаж под именем Санта-Клаус, что аккурат под католическое Рождество впрягает упряжку оленей и едет раздавать детишкам кока-колу.

На самом деле Лапландия — это не только северная часть Финляндии, а обширная территория, раскинувшаяся на севере Европы от Норвегии до Кольского полуострова.

Южные границы Лапландии проходит, за небольшим исключением, за полярным кругом, а северные омываются водами двух океанов — Северного и Атлантического.

Так что Лапландия есть и в России, и в Финляндии, и в Норвегии. А не совсем то финское национальное достояние, на которое многие умиляются.

Древнее их нет в Европе

Есть мнение, что мифическое государство Гиперборея, которое сравнивают с Атлантидой, было основано именно лопарями. Хотя… ни в Сибири, ни на Урале, ни на Кольском полуострове, ни в других местах следов Гипербореи так и не было найдено.

Официальная история относит этот единственный европейский народ, занимающийся кочевым оленеводством на Крайнем Севере, к финно-угорской группе. Только вот мало что они взяли от своих соседей.

Чуть ли не из-за Печоры они мигрировали вслед за стадами оленей. Встретили финские племена и растворившись друг в друге подарили миру новый этнос. Приучили оленей, обрели свой неповторимый традиционный уклад и вот в таком виде, нисколечко не изменившись за тысячи лет, и по сей день живут на лапландской земле.

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Какое-то время они занимали более обширные территории, включая весь Скандинавский полуостров. Со временем, начиная с 9 века, их стали теснить непонятно откуда взявшиеся южные соседи. Норвежцы, шведы, финны, русские.

Все хотели от них пушнину и рыбу. Начали отбирать у коренного народа их землю, пригодную для земледелия. Наши герои вынуждены были уходить все дальше, и дальше на север, чтобы не платить неподъемную дань.

Подарили русским кое-что из одежды, а миру лыжи

Они появились на своей земле гораздо раньше всех своих соседей. Где-то 10–12 тысяч лет назад. Но вот незадача. Они словно бы застыли в своем развитии. Ре то что не могли, а просто не хотели. Наверное им нравилось так жить.

С русскими лопари познакомились в 9 веке. Сначала вели «выгодный» обмен товарами, а в 13 веке часть земель лопарей, что находились на юге Кольского полуострова, новгородцы прибрали к своим рукам.

Русские научили лопарей строить жилища из сруба дерева и запекать рыбу в тесте. Лопари же, в свою очередь, подарили восточным славянам глухую наплечную одежду, сшитую из двух оленьих шкур. Прототип «мастерки» с молнией, которая закрывает горло и шею.

Вполне возможно, что знаменитую русскую шапку-ушанку наши предки позаимствовали не от монгольского малахая, а от шапки-торки, которую лопари носили мехом внутрь со своеобразными наушниками, завязанными под подбородком.

Те же знаменитые унты. Лопари шили эту теплую обувь из шкур оленьих ног, а высокие голенища завязывали чуть ниже колена, чтобы в унты не попадал снег.

Лопари утверждают, что именно они придумали лыжи. Вполне возможно. Не римляне же в самом деле. Это было орудие труда охотников. Без лыж долго по снегу не побегаешь.

Первые упоминания о лыжах появились в 16 веке. С удивлением пересказывали, как лопари, приладив к ногам узкие доски, быстро скользили на них по снегу в погоне за дичью. Интересно, что левая лыжа была длиннее правой. Видно охотникам лопарей было так удобнее бегать на этих странных досках.

Они же научили русских использовать северные растения в качестве лекарства. Дикий лук от цинги, березовая чага от живота, морошку от простуды. Растираться оленьим и медвежьим жиром. Все эти знания именно они подарили нашим предкам.

Скажу больше, именно эти знания помогли в дальнейшем нашим предками осваивать огромные восточные территории.

Древние обычаи и свои особенности быта

Традиционный уклад лопарей не менялся несколько сот лет. Их быт больше напоминал быт кочевых сибирских народов, чем обычаи тех же викингов, которые жили поблизости и неуклонно наступали на их исконные земли.

«Просвещенные» европейцы их даже побаивались. Дело в том, что у лопарей были сильны традиции шаманизма. Считалось, что их маги могут управлять природой и заглядывать в будущее.

Есть легенда о крестообразной комете, которая появилась во время правления Ивана Грозного в 1584 году. Царь лично созерцал ее полет, а потом приказал доставить к нему с севера лопарского колдуна. По его мнению, только он мог объяснить сей небесное явление.

Начиная с 16 века к ним шли и католические священники, и православные. Но ни одна из этих религий так и не смогла полностью изжить в них отголоски древних верований. Лопари в большинстве своем все также доверяют своим шаманам и верят в их предсказания.

Их пытались ассимилировать. Все государства, на территории которых проживали лопари, пытались навязать им свой язык, свои имена, свои обычаи. Порой с помощью обмана и алкоголя.

Та же советская власть кинулась принуждать их к оседлости, чтобы втянуть в процесс коллективизации. Коснулись их и репрессии. Лопарей обвиняли в том, что они якобы стремились отделиться от СССР и объединиться с финнами.

До 17 века традиционными занятиями лопарей были охота и рыболовство. Затем к этим занятиям добавилось оленеводство. Оно стало основным их промыслом. Олени дали им все: мясо, молоко, шкуры и собственный транспорт.

В оленьей упряжке задействованы только самцы. Они и более сильные, и более послушные. А вот для того, чтобы они были послушные, животных кастрируют. Понятно, да. Чтобы не отвлекались во время движения на самок.

А вот кастрировали лопари своих оленей не острым ножом, а зубами. Что-то там умельцы оставляли. Не отсекали, как ножом, лишнее. Такой способ позволял самцам вырабатывать тестостерон, тем самым набирать необходимую мышечную массу. А вот как они до этого додумались — загадка. Да, и кстати, такой способ был более стерильный, не оставляющий открытых ран.

Особенности народа

В настоящее время численность лопарей составляет около 80 тысяч человек, в том числе 1800 их представителей живут в России. Они хоть и не имеют своей государственности, но у них присутствуют свои национальные атрибуты — флаг и гимн.

Лопари не отличаются ростом. Худощавы и жилисты. Надо очень сильно постараться, чтобы встретить среди них толстячка. Это связано с их питанием и полукочевым образом жизни.

У многих из них встречаются большие голубые глаза и светлые волосы.

Определенная среда обитания сделали лопарей замкнутыми, острожными, недоверчивыми и подозрительными. Многие, кто сталкивался с ними, говорят об их хитрости и, порой, жадности. В то же время отмечают их верность и преданность, честность и гостеприимность.

Вот такой интересный народ живет на европейском Крайнем Севере. Народ, что не забывает о своих корнях и соблюдает свои традиции. Как и их предки в былые времена, отдает предпочтение рыболовству, охоте и оленеводству.


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Метки: Лопари   Традиция   в мире   интересно   кастрация   люди   факты   фото   
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4  комментария
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sedoisever Час назад
А почему именно они "научили" чему-то русских? У нас что, своих северных народов мало?
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Сухопутный космонавт 12 минут назад
В детстве была пластинка "Сампо Лапарёнок", аудиокнига, как сейчас называют.
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96k
Доктор Джонс Час назад
И среди них нет ни одного террориста...
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Anarasius
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