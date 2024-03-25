Лопари: что это за народ, где существовала довольно странная традиция кастрации самцов

На самом деле Лапландия — это не только северная часть Финляндии, а обширная территория, раскинувшаяся на севере Европы от Норвегии до Кольского полуострова.

Южные границы Лапландии проходит, за небольшим исключением, за полярным кругом, а северные омываются водами двух океанов — Северного и Атлантического.

Так что Лапландия есть и в России, и в Финляндии, и в Норвегии. А не совсем то финское национальное достояние, на которое многие умиляются.

Древнее их нет в Европе

Есть мнение, что мифическое государство Гиперборея, которое сравнивают с Атлантидой, было основано именно лопарями. Хотя… ни в Сибири, ни на Урале, ни на Кольском полуострове, ни в других местах следов Гипербореи так и не было найдено.

Официальная история относит этот единственный европейский народ, занимающийся кочевым оленеводством на Крайнем Севере, к финно-угорской группе. Только вот мало что они взяли от своих соседей.

Чуть ли не из-за Печоры они мигрировали вслед за стадами оленей. Встретили финские племена и растворившись друг в друге подарили миру новый этнос. Приучили оленей, обрели свой неповторимый традиционный уклад и вот в таком виде, нисколечко не изменившись за тысячи лет, и по сей день живут на лапландской земле.