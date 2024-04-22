Небоскребы из глины – уникальный путь Йемена

Дом какой высоты можно сделать из глины и только из глины? Ну, 30 метров, как у первых небоскребов Чикаго, — легко можно. Это доказал йеменский город Шибам, прозванный !городом глиняных небоскребов!
Так дома строили еще в 17 веке, а потом посмотрели на другие высокие города и поняли, что дома можно делать высокими. Очень высокими. Так появились более 500 небоскребов Шибама, на которые тратились только залежи глины.
Издалека это даже не поймешь, город, как город. И только приблизившись, с восторгом понимаешь, это современные дома, построенные по доиндустриальным технологиям. Старейший дом Шибама был построен в 1609 году, но большая же часть домов на века моложе, их возводили с 1880 по 1915 годы, и до сих пор в них живут.
Нижние этажи используют не для жизни, там размещают животных, которые есть до сих пор у жителей города. Средние этажи – жилые для семейных пар, а самые высокие комнаты отдают детям – они молодые, им легче по лестнице туда-сюда бегать.
На самой крыше всегда есть плоская площадка, чтобы можно было вечером выйти погулять, не спускаясь на улочки. В конце концов, все так устали спускаться и подниматься, что стали перекидывать мостики между крышами домов. Лучше зайти в гости к соседке за солью по крыше, чем спуститься-подняться по два раза. Можно даже далеко уйти от своего дома, «перепрыгивая» с крыши на крышу.
Почему хорошо строить дома из глины?
Не везде, а только в иссушенной солнцем пустыне. Глиняные блоки высушивали на солнце, а не обжигали, как кирпичи, это оказалось неожиданно самым лучшим материалом, устойчивым в коррозии пустыни. Технологию позаимствовали из Египта, но довели ее до совершенства при построении 30-метровых домов.
Улочки специально такие узкие между высокими зданиями, получается естественная вентиляция, которая прогоняет быстро воздух через город.
При этом все дома построены так, чтобы не заслонять друг другу солнце. Тут нет выгодных, солнечных домов – все они освещаются в течение дня одинаково.
Почему плохо строить дома из глины?
Редко, но в пустыне все же случаются большие дожди. Если вода будет стоять слишком долго, основание дома будет мягче, чем верхние стены, от чего тот может немного покоситься.
Такое уже случалось, потому приходилось ремонтировать дом. Благо – расходного материала (глины) везде полно. Сейчас в глиняных домах проживает 14 тысяч человек, и каждая семья очень следит за фасадом и ровностью стен своих зданий.
Самая большая беда таких зданий – национализация. Страна сделала это потому, что здания и сам город охраняется ЮНЕСКО. Но на самом деле с выселенными жителями такие дома приходят в упадок и запустение, и выходит, что заселенные глиняные небоскребы выглядя «поживее», чем насильно освобожденные ради сохранности.
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