Небоскребы из глины – уникальный путь Йемена

Издалека это даже не поймешь, город, как город. И только приблизившись, с восторгом понимаешь, это современные дома, построенные по доиндустриальным технологиям. Старейший дом Шибама был построен в 1609 году, но большая же часть домов на века моложе, их возводили с 1880 по 1915 годы, и до сих пор в них живут.

Нижние этажи используют не для жизни, там размещают животных, которые есть до сих пор у жителей города. Средние этажи – жилые для семейных пар, а самые высокие комнаты отдают детям – они молодые, им легче по лестнице туда-сюда бегать.