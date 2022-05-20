Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика"

По словам Кэролайн Харпер, главы отдела космической науки в Космическом агентстве Великобритании, ближе Солнце мы ещё не видели. Кроме того, захватывающие данные, полученные от научных инструментов на борту Solar Orbiter, помогают лучше понять влияние явлений на поверхности Солнца на космическую погоду. "Мы учимся не только на изображениях, которые Solar Orbiter отправляет обратно, но и на том, что он "чувствует" по мере приближения к Солнцу, включая солнечные вспышки и недавний выброс корональной массы", — поясняет она.