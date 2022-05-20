Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика"

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Космический аппарат Solar Orbiter снял видео в 4К-разрешении во время максимального сближения с Солнцем. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало полученные кадры, на которых были замечены мощные вспышки и любопытный участок "шипов", который получил название "ёж".
Ближе всего к нашей звезде зонд подошёл 26 марта во время прохождения перигелия, когда он оказался внутри орбиты Меркурия, примерно на одной трети расстояния от Солнца до Земли.
Зонд сделал серию захватывающих дух снимков, в том числе виды на солнечные полюса и несколько солнечных вспышек. Также большой интерес вызвало изображение "ёжа" — участка из магматических "шипов", протянувшегося по всему Солнцу.
Зонд сделал серию захватывающих дух снимков, в том числе виды на солнечные полюса и несколько солнечных вспышек. Также большой интерес вызвало изображение "ёжа" — участка из магматических "шипов", протянувшегося по всему Солнцу.
Космический аппарат, построенный в Великобритании, сделал серию действительно захватывающих дух снимков, включая виды на солнечные полюса
Вспышки на Солнце
По словам Кэролайн Харпер, главы отдела космической науки в Космическом агентстве Великобритании, ближе Солнце мы ещё не видели. Кроме того, захватывающие данные, полученные от научных инструментов на борту Solar Orbiter, помогают лучше понять влияние явлений на поверхности Солнца на космическую погоду. "Мы учимся не только на изображениях, которые Solar Orbiter отправляет обратно, но и на том, что он "чувствует" по мере приближения к Солнцу, включая солнечные вспышки и недавний выброс корональной массы", — поясняет она.
На борту Solar Orbiter установлено 10 научных инструментов, девять из которых принадлежат государствам-членам Европейского космического агентства, а один — НАСА. Все они работают вместе, чтобы обеспечить беспрецедентное понимание того, как работает Солнце.
Основная научная цель орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой — большим космическим пузырем, простирающимся за пределы планет нашей Солнечной системы. Он заполнен электрически заряженными частицами, большая часть которых была выброшена Солнцем и образовала солнечный ветер. Именно движение этих частиц и связанные с ними солнечные магнитные поля создают космическую погоду.
Основная научная цель орбитального аппарата — исследовать связь между Солнцем и гелиосферой — большим космическим пузырем, простирающимся за пределы планет нашей Солнечной системы. Он заполнен электрически заряженными частицами, большая часть которых была выброшена Солнцем и образовала солнечный ветер. Именно движение этих частиц и связанные с ними солнечные магнитные поля создают космическую погоду.
Зонд также сфотографировал несколько солнечных вспышек (на фото), что дает представление о прогнозировании космической погоды в реальном времени.
Источник:
Солнечная активность, такая как вспышки и гигантские извержения, известные как выбросы корональной массы, вызвана магнитной активностью Солнца (на фото).
На этой серии изображений запечатлена солнечная вспышка, извергающаяся на Солнце после того, как она была заснята камерой Solar Orbiter.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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