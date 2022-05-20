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Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика"

Космический зонд Solar Orbiter прислал изображение плазменного "ежика"

Автор:
20 мая 2022 19:08
Сообщество : Космос
Метки: Solar Orbiter   Ynews   вспышки   интересно   космический зонд   космос   наука   снимки из космоса   солнце   
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Космический аппарат Solar Orbiter снял видео в 4К-разрешении во время максимального сближения с Солнцем. Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало полученные кадры, на которых были замечены мощные вспышки и любопытный участок "шипов", который получил название "ёж".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Solar Orbiter   Ynews   вспышки   интересно   космический зонд   космос   наука   снимки из космоса   солнце   
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4  комментария
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9k
kirpal 2 часа назад
Чё-то у них неправильный 4K, в думе и то лучше было.
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604
Gennadij 3 минуты назад
"24 км по всему Солнцу" ????
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9k
Юрий 46 минут назад
Мощные вспышки и любопытное пятно "шипов", протянувшееся на 24 км по всему Солнцу... не понял, какие 24 км по всему Солнцу? Что такое 24 км и размер Солнца? Как это можно сопоставить?
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