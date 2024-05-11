Биологи выяснили причины, по которым попугаи уничтожают или усыновляют чужих птенцов

Ученые, чей наблюдательный пункт находился на скотоводческом ранчо в Венесуэле, обратили внимание, что периодически у гнезд появлялись мертвые птенцы, но так как на малышей в окрестностях никто не охотился, то понять причину гибели не смогли.

Пытливый ум не давал покоя, и было принято решение организовать наблюдение за гнездами попугайчиков. Так и выяснилось, что порой к птенцам залетали чужие попугайчики, а когда вылетали, на их клювах можно было увидеть следы крови. Но что же подталкивало пернатых на уничтожение чужого потомства?

Чтобы решить этот вопрос, было принято устроить гнезда 2742 парам пернатых из подручных материалов. Сказано - сделано. До 2015 года биологи непрерывно вели наблюдение за жизнью птиц, за их повадками и за тем, что же происходило в их "семьях".