Биологи выяснили причины, по которым попугаи уничтожают или усыновляют чужих птенцов

В пернатом мире страсти кипят порой гораздо сильнее, чем у людей.
27 лет потребовалось ученым из Калифорнийского и Техасского университетов (США) чтобы разгадать причину нестандартного поведения воробьиных попугайчиков (Forpus passerinus).
Эти симпатичные зеленые птички живут в лесах и кустарниковых зонах Гайаны, Суринама, Колумбии, Венесуэлы, Боливии, Парагвая и Бразилии. Любят гнездиться на берегах рек и морском побережье. У этого вида наблюдается сильный половой дихроматизм, но нет половых различий в размерах тела, и соотношение полов взрослых особей сильно зависит от самцов (из-за низкой выживаемости молодых самок в местных условиях), которое мало меняется по годам (медиана = 1,5 самца на самку), при этом многие самцы не могут найти себе пару.
Ученые, чей наблюдательный пункт находился на скотоводческом ранчо в Венесуэле, обратили внимание, что периодически у гнезд появлялись мертвые птенцы, но так как на малышей в окрестностях никто не охотился, то понять причину гибели не смогли.
Пытливый ум не давал покоя, и было принято решение организовать наблюдение за гнездами попугайчиков. Так и выяснилось, что порой к птенцам залетали чужие попугайчики, а когда вылетали, на их клювах можно было увидеть следы крови. Но что же подталкивало пернатых на уничтожение чужого потомства?
Чтобы решить этот вопрос, было принято устроить гнезда 2742 парам пернатых из подручных материалов. Сказано - сделано. До 2015 года биологи непрерывно вели наблюдение за жизнью птиц, за их повадками и за тем, что же происходило в их "семьях".
Собранная статистика показала, что попугайчики уничтожали кладки, убивали или ранили птенцов соседей в 256 гнездах. Причем маньячил не кто-то один, а порой парами - самка и самец. После совершения нападения парочка занимала освободившееся гнездо и откладывала свои яйца.
Представители обоих полов нападали на потомство и убивали его, но самцы в 1,8 раза чаще, чем самки.
По этическим соображениям видеозаписи, где попугайчики заклевывают чужое потомство я выкладывать не буду, но, если кому очень интересно - смотреть здесь.
Битва за жилплощадь увеличивалась, когда популяция попугаев достигала высоких значений.
Карл Берг (Karl S.Berg) адъюнкт-профессор из Техасского университета, отметил в своей научной работе, что жестокость была присуща не всем попугайчикам.
«Не то чтобы все птицы были прирожденными убийцами, но желание размножаться у живых существ очень сильно. Когда ресурсов окружающей среды становится недостаточно для того, чтобы это смогли сделать все особи в популяции, они ищут альтернативные стратегии. К сожалению, они связаны с убийством невинных маленьких птенцов».
Биологи выяснили, что нападению также подверглось гнездо, в котором умер один из родителей. Второму защитить и прокормить свой выводок становилось труднее. Порой попугайчики после смерти партнера находили новых партнеров, и те, в свою очередь, заклевывали до смерти оставшееся потомство. Таким образом, в рамках одного вида и системы спаривания детоубийство происходило в нескольких контекстах из-за множества факторов. Тем не менее 48% приемных родителей обоего пола усыновили потомство, а еще 23% "отчимов" избавлялись от чужих птенцов.
С точки зрения идеи об естественном отборе - усыновление выглядит нелогичным. Но ученые пришли к выводу, что такого рода поступки - это стремление сохранения генофонда популяции в целом. Чаще всего на усыновление соглашались молодые самцы, которые впоследствии гнездились у вдов, достигая более раннего возраста для первого размножения, чем конкуренты. Таким образом, самцы-«альтруисты» получили двойную выгоду: и «недвижимость», и самку.
Материал взят из научного журнала PNAS, статья Eviction-driven infanticide and sexually selected adoption and infanticide in a neotropical parrot
Источник:
- Инопланетяне в Перу оказались ненастоящими
- Любовь и вулканы супругов Крафт
- Китайские ученые продемонстрировали невидимую ткань из "Гарри Поттера"
- Модная наука: японский бренд создал одежду, цвет и узор которой проявляется только под действием ультрафиолета
- Российские полярники сумели вырастить в Антарктиде настоящие арбузы