«Она себе по-другому представляла первый раз»: студентка из Москвы обвинила парня в изнасиловании по совету на форуме

Молодые люди прошлись по барам, пропустили несколько коктейлей, а после парень предложил продолжить пойти к нему домой. И девушка согласилась. Уже в квартире, парень уточнил - действительно ли она хочет заняться с ним сексом? Студентка это подтвердила.

А для неё это был первый раз и он ей не сильно понравился.