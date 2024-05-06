«Она себе по-другому представляла первый раз»: студентка из Москвы обвинила парня в изнасиловании по совету на форуме

И обратилась в полицию.
В апреле в один из столичных отделов полиции обратилась 18-летняя студентка. И рассказала, что её изнасиловали. С ней стали беседовать и дама рассказала, что часто проводила время с 23-летним знакомым. А предыдущим вечером отправилась с ним на прогулку.
Молодые люди прошлись по барам, пропустили несколько коктейлей, а после парень предложил продолжить пойти к нему домой. И девушка согласилась. Уже в квартире, парень уточнил - действительно ли она хочет заняться с ним сексом? Студентка это подтвердила.
А для неё это был первый раз и он ей не сильно понравился.
Девушка рассказала, что она себе по-другому представляла первый раз. Она считала, что произошедшее должно было выглядеть романтичней, чем было на самом деле. После полового акта она была морально подавлена, испытывала чувство стыда, в результате чего восприняла произошедшее как травму. В интернете она прочитала, что может обратиться с заявлением в полицию по факту изнасилования, хотя дала личное согласие на половой акт. Ей так посоветовали сделать женщины на одном из форумов.
Позже студентка сказала полицейским, что как-то неправильно «интерпретировала ситуацию» и к парню претензий у неё нет. Хотя его всё равно вызвали в отдел и там он подтвердил, что девушка согласилась на секс.
А ещё в 2019 году москвичка заявила на своего босса - руководителя строительной фирмы. Якобы он зажал её в офисном туалете и надругался. Когда ей стали задавать наводящие вопросы, жертва «посыпалась» - стала путаться в показаниях, а потом и вовсе призналась, что никакого изнасилования не было - она сама согласилась на секс. А это уже возможное уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Тогда сообщали, что даму проверят по этой статье - вероятно, на этом всё и закончилось.
Источник:
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Но вообще это страшно...
Приезжает баба из турпоездки и рассказывает:
- Пошли мы на экскурсию и нас всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- Пошли мы в кафе и нас всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- Пошли мы в отель и нас опять всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- А почему жену Иванова то не изнасиловали?
- А она не хотела.