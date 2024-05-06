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«Она себе по-другому представляла первый раз»: студентка из Москвы обвинила парня в изнасиловании по совету на форуме

«Она себе по-другому представляла первый раз»: студентка из Москвы обвинила парня в изнасиловании по совету на форуме

Автор:
06 мая 2024 18:53
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   жертва   изнасилование   полиция   свидание   студентка   
1874
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И обратилась в полицию.

В апреле в один из столичных отделов полиции обратилась 18-летняя студентка. И рассказала, что её изнасиловали. С ней стали беседовать и дама рассказала, что часто проводила время с 23-летним знакомым. А предыдущим вечером отправилась с ним на прогулку.

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Молодые люди прошлись по барам, пропустили несколько коктейлей, а после парень предложил продолжить пойти к нему домой. И девушка согласилась. Уже в квартире, парень уточнил - действительно ли она хочет заняться с ним сексом? Студентка это подтвердила.

А для неё это был первый раз и он ей не сильно понравился.

Девушка рассказала, что она себе по-другому представляла первый раз. Она считала, что произошедшее должно было выглядеть романтичней, чем было на самом деле. После полового акта она была морально подавлена, испытывала чувство стыда, в результате чего восприняла произошедшее как травму. В интернете она прочитала, что может обратиться с заявлением в полицию по факту изнасилования, хотя дала личное согласие на половой акт. Ей так посоветовали сделать женщины на одном из форумов.

Позже студентка сказала полицейским, что как-то неправильно «интерпретировала ситуацию» и к парню претензий у неё нет. Хотя его всё равно вызвали в отдел и там он подтвердил, что девушка согласилась на секс.

А ещё в 2019 году москвичка заявила на своего босса - руководителя строительной фирмы. Якобы он зажал её в офисном туалете и надругался. Когда ей стали задавать наводящие вопросы, жертва «посыпалась» - стала путаться в показаниях, а потом и вовсе призналась, что никакого изнасилования не было - она сама согласилась на секс. А это уже возможное уголовное дело по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос о совершении преступления». Тогда сообщали, что даму проверят по этой статье - вероятно, на этом всё и закончилось.

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Метки: Москва   жертва   изнасилование   полиция   свидание   студентка   
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13  комментариев
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7k
Mixalych Час назад
Повезло парню, теперь сможет найти нормальную девушку
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12k
Дмитрий 2 минуты назад
"Как то не так" это куда?
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26k
Павел Плеханов Полчаса назад
Шурыгинг во всей красе.
Но вообще это страшно...
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4k
Александр Ломовицкий 39 минут назад
ну тут на лицо (хм , звучит то как) психологическая травма вызванная разницей между фантазиями и мастурбацией и реальным первым актом. Кровь , боль и обрушение всех фантазий . Ладно хоть ума хватило не доводить парня до суда за износ.
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36k
Teodor 47 минут назад
Я правильно понял, что тогда в 2019-м это тоже было у нее в первый раз? И в апреле первый раз... Надо же уточнять - конкретно с ЭТИМ МУЖИКОМ трахалась в первый раз.
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20k
banzai7 50 минут назад
Возможно парень тоже надеялся на что-то лучшее.
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59k
zloykoyot 51 минуту назад
Я считаю что за такие вот заявки ответственность должна быть не меньше, чем за изнасилование. Сколько там по статье светит? Вот на столько же и этих кукушек присаживать. Пара громких дел и многие дуры призадумаются, стоит ли советы в интернетах слушать.
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62k
Мойша 54 минуты назад
А вот бы давали бы за ложный донос столько, на какую стать донесли. И перестали бы доносить, ну, если бы суд следовал этому правилу.
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6k
Денис Час назад
Анекдот
Приезжает баба из турпоездки и рассказывает:
- Пошли мы на экскурсию и нас всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- Пошли мы в кафе и нас всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- Пошли мы в отель и нас опять всех изнасиловали, а жену Иванова нет.
- А почему жену Иванова то не изнасиловали?
- А она не хотела.
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9k
Гвоздь Час назад
вот хитрая жопа
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2886 постов (2838 в горячем)

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