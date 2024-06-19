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"Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое изнасилование задержали группу мигрантов

"Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое изнасилование задержали группу мигрантов

Автор:
19 июня 2024 16:19
Сообщество : Криминал
Метки: Владивосток   СУД   арест   групповое изнасилование   задержание   изнасилование   мигранты   официантка   полиция   
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Нелегалы из Узбекистана надругались над официанткой, которая шла домой после смены. Трое из них пребывают в РФ незаконно - срок их нахождения на территории России истёк.

В минувшие выходные официантка одного из кафе поздно ночью возвращалась домой, когда к ней подошли несколько мужчин. Угрожая ножом, они отобрали телефон и по очереди изнасиловали девушку.



Пострадавшая заявила о случившемся в полицию, и четверых подозреваемых задержали в аэропорту Кневичи при попытке покинуть страну. Еще один узбек находился во Владивостоке и тоже был арестован. Из пяти подозреваемых лишь двое, как сообщают СМИ, подтверждают «половой контакт». Другие нагло уверяют, что девушка "сама этого хотела".


Следствие выяснило причастность группы иностранных специалистов к еще одному изнасилованию, совершённому за день до последнего преступления.


О нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора возбуждено уголовное дело по п. "а,б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Параллельно следователи проверяют законность пребывания иностранцев на территории РФ, а также дадут правовую оценку тех, кто способствовал их легализации в России.


Решением суда подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Владивосток   СУД   арест   групповое изнасилование   задержание   изнасилование   мигранты   официантка   полиция   
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36  комментариев
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23k
kσρβγς Час назад
Десять лет их кормить? Расстрелять нахер. Публично.
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15k
кот базилий Минуту назад
Их на Новой Земле еще нет?, несущих свою культуру.
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3k
Звёздный странник 5 минут назад
О! Говорящие квадратики!
И когда наконец внесут закон об обязательной ответственности работодателя за безопасность сотрудника и предоставлении ему сервиса по транспортировке между местом жительства и рабочим учреждением?
Для уточнения: Чтобы ответственность работодателя наступала тогда, когда сотрудник садился в транспортное средство сервиса до начала работы и заканчивалась, когда покидал его после окончания рабочего дня.
Нанимаешь персонал, будь добр охранять его. Даже стадо баранов без охраны не оставляют на пасбище.
Всякие бестолковые законы утверждают, а вот жизненно важные игнорируют.
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4k
Вячеслав 6 минут назад
Я постоянно охереваю от таких сроков по тяжким преступлениям. Тут написано до десяти, но на самом деле от 4 до 10. Пару лет в сизо и откинутся по удо. Это просто абзац! Есть только один вопрос -До коле?
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56k
Aleksandr 8 минут назад
В России что, урановые шахты кончились?
Нехай эти 10 лет отработают...если сумеют дожить...
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1k
Андрей Граф 12 минут назад
мочить всех чурок пора уже давно
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5k
Василий Афиногенов 13 минут назад
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24k
Killgrave 15 минут назад
Необходим закон, запрещающий судить мигрантскую падаль по законам для людей. Стрелять кишлачных обезьян, как бешеных собак.
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5k
Алекс Лом 22 минуты назад
а можно их просто повесить как собак на площади ?!
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340
Катюшка Алекс Лом 8 минут назад
за причиндалы
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2k
Михаил Полчаса назад
А может быть их лучше епнуть государе, а? Собрать в кучу это черное отребье пока не слишком поздно, на баржу погрузить и отправить в далекое плавание в один конец... И оставшихся заодно... один хрен адекватных уже нет среди этой черножопой расы обезьян...
Я фигею... только слепой и тупой не увидит что с этими *станцами уже настала точка кипения и взорваться может так, что никакие диаспоры не помогут, их просто сожгут вместе с содержимым говном кхерам... и государям прилетит если защищать начнут... на эту тему общались как то в курилке, у меня как и у некоторых маленькая дочка растет и ни одного не нашлось который бы не дай бог в случае чего то такого роду понадеялся на самый гуманный и позволил судить...
По поводу статьи изнасилование и 10 лет... это просто издевка над пострадавшей и близкими... хотя, не удивился... выше все сказал... ни к чему не призываю, просто переживаю как отец...
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41k
albedo Полчаса назад
Кастрация очень помогает в подобных случаях.
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475
ViciousSnake albedo 14 минут назад
В случае с насильниками кастрация может только все усугубить. Лишившись возможности насиловать жертв естественным образом, преступник может начать использовать для этого инородные объекты, а так же повысится уровень жестокости вплоть до убийства.
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2k
Shurovik Полчаса назад
Отрезать яйца и пенис, после чего "специалиста" выслать на родину.
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1k
Corkscrew 36 минут назад
Сразу в печь уродов, заживо! Эти существа и им подобные не должны оскорблять людей своим с ними сосуществованием.
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8k
Евгений Д 37 минут назад
Вот ведь черножопое рванье. Сперматогинез у них.
Всех кастрировать на .....
Овец и ослов им не хватает своих, которые в аулах остались
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340
Катюшка Евгений Д 3 минуты назад
Позвольте поправить
Сперматогенез - это процесс развития сперматозоидов.
У этих "иностранных специалистов" - сперматоксикоз, ибо нормальные дамы им не дают
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803
Рерих- легат белого братства Розенкрейцеров 43 минуты назад
Они без невест приехали вот и дичают.
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17k
Алексей 49 минут назад
Опять шурыгина у малахова будет?
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32k
Serg2001 52 минуты назад
Как-то маловато... Вооруженный грабеж в составе группы. Изнасилование под угрозой жизни... Я не юрист конечно, но по справедливости эти бараны лет 20 должны лес валить в Сибири, или уран добывать.
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2.1M
Иван Кемеров 56 минут назад
Вчера в Кемеровской области пропал ребенок - девочка 12 лет. Вышла из дома и не вернулась. И вернуться не могла потому, что ее нашли убитой в колодце заброшенного дома города Топки. Арестовали вот этого человека - 49-летнего мужчину, который раньше был судим за убийство пожилой женщины, из тюрьмы ушел воевать, а дальше был взят в плен украиной и обменян в начале этого года.

Который уже случай, ведь правда?

При всем уважении к службе бывших заключенных, которых вот такие, как этот, мажут детской кровью, но очевидно же, что они более подвержены совершению преступлений. Значит, когда возвращаются из СВО те, кто сидел по жёсткой статье и ушел воевать из тюрьмы, за ними надо бдительно смотреть. Воевал, не воевал - контроль правоохранительных органов должен быть. Нормальные бойцы из сидевших не обидятся, поймут. Ведь и их ребенок может пострадать от такого.

Так-же и с нелегалами - кто-то получает зарплату за контроль над НЕЛЕГАЛАМИ. Почему он не сядет на одну скамью с преступниками?
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28k
Sheir 58 минут назад
Очень хочется верить, что учитывая позорную статью и то, что среди криминалитета узбеки не имеют большой вес, их пребывание в тюрьме будет адом.
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8k
Умница-красавица 59 минут назад
Не маловато ли, десять лет полного пансиона для стаи бешеных шакалов?
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14k
Андрей А Час назад
Не фига их содержать 10 лет. На разминирование новых территорий РФ
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2231 пост (2218 в горячем)

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