"Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое изнасилование задержали группу мигрантов

Следствие выяснило причастность группы иностранных специалистов к еще одному изнасилованию, совершённому за день до последнего преступления.

О нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора возбуждено уголовное дело по п. "а,б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Параллельно следователи проверяют законность пребывания иностранцев на территории РФ, а также дадут правовую оценку тех, кто способствовал их легализации в России.

Решением суда подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.