"Я уже попрощалась с жизнью": во Владивостоке за групповое изнасилование задержали группу мигрантов

Нелегалы из Узбекистана надругались над официанткой, которая шла домой после смены. Трое из них пребывают в РФ незаконно - срок их нахождения на территории России истёк.
В минувшие выходные официантка одного из кафе поздно ночью возвращалась домой, когда к ней подошли несколько мужчин. Угрожая ножом, они отобрали телефон и по очереди изнасиловали девушку.
Источник:
Пострадавшая заявила о случившемся в полицию, и четверых подозреваемых задержали в аэропорту Кневичи при попытке покинуть страну. Еще один узбек находился во Владивостоке и тоже был арестован. Из пяти подозреваемых лишь двое, как сообщают СМИ, подтверждают «половой контакт». Другие нагло уверяют, что девушка "сама этого хотела".
Следствие выяснило причастность группы иностранных специалистов к еще одному изнасилованию, совершённому за день до последнего преступления.
О нападении на 21-летнюю сотрудницу кафе в районе пляжа Шамора возбуждено уголовное дело по п. "а,б" ч. 2 ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Параллельно следователи проверяют законность пребывания иностранцев на территории РФ, а также дадут правовую оценку тех, кто способствовал их легализации в России.
Решением суда подозреваемые взяты под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.
Источник:
- «Она себе по-другому представляла первый раз»: студентка из Москвы обвинила парня в изнасиловании по совету на форуме
- В Швеции судят подростков, наказавших мигранта за изнасилование 14-летней девочки
- Во Владивостоке по подозрению в краже задержали сержанта армии США
- В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку
- Любовная история закончилась тюрьмой: сержанта армии США Гордона Блэка отправят в колонию за избиение русской девушки и кражу
И когда наконец внесут закон об обязательной ответственности работодателя за безопасность сотрудника и предоставлении ему сервиса по транспортировке между местом жительства и рабочим учреждением?
Для уточнения: Чтобы ответственность работодателя наступала тогда, когда сотрудник садился в транспортное средство сервиса до начала работы и заканчивалась, когда покидал его после окончания рабочего дня.
Нанимаешь персонал, будь добр охранять его. Даже стадо баранов без охраны не оставляют на пасбище.
Всякие бестолковые законы утверждают, а вот жизненно важные игнорируют.
Нехай эти 10 лет отработают...если сумеют дожить...
Я фигею... только слепой и тупой не увидит что с этими *станцами уже настала точка кипения и взорваться может так, что никакие диаспоры не помогут, их просто сожгут вместе с содержимым говном кхерам... и государям прилетит если защищать начнут... на эту тему общались как то в курилке, у меня как и у некоторых маленькая дочка растет и ни одного не нашлось который бы не дай бог в случае чего то такого роду понадеялся на самый гуманный и позволил судить...
По поводу статьи изнасилование и 10 лет... это просто издевка над пострадавшей и близкими... хотя, не удивился... выше все сказал... ни к чему не призываю, просто переживаю как отец...
Всех кастрировать на .....
Овец и ослов им не хватает своих, которые в аулах остались
Сперматогенез - это процесс развития сперматозоидов.
У этих "иностранных специалистов" - сперматоксикоз, ибо нормальные дамы им не дают
Который уже случай, ведь правда?
При всем уважении к службе бывших заключенных, которых вот такие, как этот, мажут детской кровью, но очевидно же, что они более подвержены совершению преступлений. Значит, когда возвращаются из СВО те, кто сидел по жёсткой статье и ушел воевать из тюрьмы, за ними надо бдительно смотреть. Воевал, не воевал - контроль правоохранительных органов должен быть. Нормальные бойцы из сидевших не обидятся, поймут. Ведь и их ребенок может пострадать от такого.
Так-же и с нелегалами - кто-то получает зарплату за контроль над НЕЛЕГАЛАМИ. Почему он не сядет на одну скамью с преступниками?
- зэчьё нужно обменивать в самую последнюю очередь.