FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2863 поста • 478 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Мужчинам не понять: уникальная женская письменность нюй-шу

Мужчинам не понять: уникальная женская письменность нюй-шу

Автор:
03 октября 2023 12:16
Сообщество : Искусство
Метки: Китай   вышивка   женщина   иероглиф   интересно   искусство   нюй-шу   письменность   тайна   язык   
959
7

В детстве и подростковом возрасте довольно многие развлекаются, сочиняя тайные шифры, чтобы с их помощью обмениваться с друзьями записками или вести дневник.

Обычно такой код примитивен и легко расшифровывается. Но жительницы уезда Цзянъюн, что в китайской провинции Хунань, пошли дальше. И изобрели целую письменность, предназначенную исключительно для представительниц слабой половины.

×
×

Предположительно нюй-шу появилась ещё в XI веке, но хоть какая-то информация об этом культурном явлении стала доступной только в конце прошлого века.

Что послужило отправной точкой её появления? За давностью времён опять же не узнать. Но легенда гласит, что причина в ограниченности и стремлении стать частью некой общности. Китаянки в древности не имели права получать образование. И за исконно женским занятием – вышивкой постепенно пришли к ромбовидному написанию иероглифов. Их проще было изображать стежками на ткани.

Ещё одна версия гласит, что тайную письменность изобрела императорская наложница Ху Юйсю, чтобы отправлять своей семье весточки и жаловаться на тяжёлую жизнь в золотой клетке.

Изначально иероглифы женского языка не писали, а исключительно вышивали. Или выплетали, украшая одежду и аксессуары целыми историями. На халатах и поясах стежок за стежком появлялись стихотворения, песни и целые биографии.

Муравьиный язык, как назвали нюй-шу из-за адаптированного для вышивки наклона, придающего элементам сходство с лапками насекомых, превратился в целую субкультуру. С его помощью китаянки вели переписку, заключали договоры и даже создали отдельное направление – «послание третьего дня». Что-то типа напутственного  послания для молодой жены, к которой мать, родственницы и подруги обращались, когда та в соответствии с традицией перебиралась в дом супруга на третий день после заключения брака.

Особого секрета женщины из этого языка не делали. Мужчины относились к развлечению относительно спокойно: пусть себе вышивают, главное, что при деле. Культурная революция изменила этот подход, и нюй-шу попал в опалу и чуть не исчез, будучи объявленным пережитком феодального прошлого. Но сейчас интерес к языку снова активизировался. Энтузиасты его изучают по сохранившимся предметам, поскольку живых носительниц, получивших знания по наследству, практически не осталось.

В настоящее время эта женская письменность входит в Национальный реестр документального наследия и перечень нематериального культурного наследия Китая. Ещё нюй-шу попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В 2005 году вышел в печать роман «Снежный цветок и заветный веер» писательницы Лизы Си, посвящённый тайному женскому языку. А спустя несколько лет книга была экранизирована.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Китай   вышивка   женщина   иероглиф   интересно   искусство   нюй-шу   письменность   тайна   язык   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

95034



Другие посты автора
Популярное в сообществах
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе в Бразилии
С флагом и гимном. Сборная ВС РФ заняла первое место на чемпионате по пулевой стрельбе...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 30 сентября
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Невероятный подвиг донского казака
Невероятный подвиг донского казака
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Причина грусти

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#животные#аварии#дети#подборка#история#знаменитости#шоу бизнес
#машина#Юмор#автомир#ДТП#авто аварии#полиция#Россия#девушки#Китай#Автовсячина
#интересно#Прикол#в мире#США#интересное#позитив#кино#забавно#факты#фильм
Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Устали выбирать категории покупок, по которым вернутся бонусы? Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью Художница рисует зловещие рисунки с различной нечистью Как в Китае делают из канализационных отходов масло Как в Китае делают из канализационных отходов масло Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе Как рентген помог раскрыть страшную подноготную картины Г. Курбе В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля В Китае открылся музей в виде гигантского космического корабля Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной Люди, которые доказывают, что вышивка может быть очень увлекательной

На что жалуетесь?

Вернуться