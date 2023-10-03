Мужчинам не понять: уникальная женская письменность нюй-шу

В детстве и подростковом возрасте довольно многие развлекаются, сочиняя тайные шифры, чтобы с их помощью обмениваться с друзьями записками или вести дневник.
Обычно такой код примитивен и легко расшифровывается. Но жительницы уезда Цзянъюн, что в китайской провинции Хунань, пошли дальше. И изобрели целую письменность, предназначенную исключительно для представительниц слабой половины.
Предположительно нюй-шу появилась ещё в XI веке, но хоть какая-то информация об этом культурном явлении стала доступной только в конце прошлого века.
Что послужило отправной точкой её появления? За давностью времён опять же не узнать. Но легенда гласит, что причина в ограниченности и стремлении стать частью некой общности. Китаянки в древности не имели права получать образование. И за исконно женским занятием – вышивкой постепенно пришли к ромбовидному написанию иероглифов. Их проще было изображать стежками на ткани.
Ещё одна версия гласит, что тайную письменность изобрела императорская наложница Ху Юйсю, чтобы отправлять своей семье весточки и жаловаться на тяжёлую жизнь в золотой клетке.
Изначально иероглифы женского языка не писали, а исключительно вышивали. Или выплетали, украшая одежду и аксессуары целыми историями. На халатах и поясах стежок за стежком появлялись стихотворения, песни и целые биографии.
Муравьиный язык, как назвали нюй-шу из-за адаптированного для вышивки наклона, придающего элементам сходство с лапками насекомых, превратился в целую субкультуру. С его помощью китаянки вели переписку, заключали договоры и даже создали отдельное направление – «послание третьего дня». Что-то типа напутственного послания для молодой жены, к которой мать, родственницы и подруги обращались, когда та в соответствии с традицией перебиралась в дом супруга на третий день после заключения брака.
Особого секрета женщины из этого языка не делали. Мужчины относились к развлечению относительно спокойно: пусть себе вышивают, главное, что при деле. Культурная революция изменила этот подход, и нюй-шу попал в опалу и чуть не исчез, будучи объявленным пережитком феодального прошлого. Но сейчас интерес к языку снова активизировался. Энтузиасты его изучают по сохранившимся предметам, поскольку живых носительниц, получивших знания по наследству, практически не осталось.
В настоящее время эта женская письменность входит в Национальный реестр документального наследия и перечень нематериального культурного наследия Китая. Ещё нюй-шу попала в Книгу рекордов Гиннесса.
В 2005 году вышел в печать роман «Снежный цветок и заветный веер» писательницы Лизы Си, посвящённый тайному женскому языку. А спустя несколько лет книга была экранизирована.
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