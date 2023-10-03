Мужчинам не понять: уникальная женская письменность нюй-шу

Предположительно нюй-шу появилась ещё в XI веке, но хоть какая-то информация об этом культурном явлении стала доступной только в конце прошлого века.

Что послужило отправной точкой её появления? За давностью времён опять же не узнать. Но легенда гласит, что причина в ограниченности и стремлении стать частью некой общности. Китаянки в древности не имели права получать образование. И за исконно женским занятием – вышивкой постепенно пришли к ромбовидному написанию иероглифов. Их проще было изображать стежками на ткани.