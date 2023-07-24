Ангел с лампой: история хрестоматийной сестры милосердия

В жизни этой женщины не было мистических событий, заставивших выбрать этот путь. Свой выбор она совершила умом и сердцем. И именно в её день рождения – 12 мая мир отмечает международный праздник – День медицинских сестёр.
Флоренс Найтингейл родилась в семье богатых британских аристократов в 1820 году. Отец – землевладелец Уильям Найтингейл был человеком прогрессивных взглядов и дал дочерям – Флоренс и её сестре Парфеноме блестящее образование.
Ещё будучи молодой особой, Флоренс поняла, что её истинное предназначение заключается в помощи другим. И самостоятельно начала обучаться азам медицины по книгам.
Родные не пришли в восторг от такого решения, ведь они видели для молодой аристократки более перспективные занятия, нежели возиться с недужными бедняками. Но и перечить не стали. Девушка тайно уехала в Германию, где получила диплом медицинской сестры.
Родители смягчились, закрыли глаза на чудачества дочери и назначили ей солидное содержание. Флоренс пошла работать управляющей клиники для знатных дам. А потом, собрав несколько десятков единомышленниц, отправилась в Стамбул. Там располагались тыловые госпитали, где находились раненые солдаты (как раз шла Крымская война).
Ужасающие условия её категорически не устраивали. Женщина развила бурную деятельность: ремонт дырявых крыш, уничтожение крыс, обязательное мытьё рук перед проведением любых манипуляций. В результате показатели смертности снизились с 42 до рекордных 2%.
Вскоре под крыло Женщины с лампой, как прозвали Флоренс (она обходила больных даже по ночам, держа зажжённую лампу) стали стекаться романтичные барышни, начитавшиеся о её деятельности. На щедрые пожертвования от спасённых офицеров она организовала Найтингельскую школу сестёр милосердия. Её выпускницы стали открывать аналогичные заведения уже по всей Британии.
Влияние Флоренс росло. Пользуясь колоссальным авторитетом, женщине удалось добиться проведения реформы здравоохранения. Медицинские заведения в обязательном порядке оснащались системами вентиляции, канализации и водоподачи. Ввели систему лекций о профилактических мероприятиях для персонала. А военные медики отныне должны были пытаться лечить пациентов, а не просто ампутировать конечности. Как раз в это время набирала обороты новая наука статистика. И Флоренс убеждала в необходимости внедрения своих идей парламентариев. Учёные мужи, к их собственному удивлению, прекрасно понимали смысл графиков и диаграмм и соглашались с доводами Женщины с лампой.
Флоренс написала книгу «Как нужно ухаживать за больными», ставшую бестселлером. Тема ухода и милосердия стала своего рода модным трендом в среде знатных женщин. Именно благодаря примеру Найтингейл.
Последние годы своей долгой и плодотворной жизни Флоренс серьёзно болела: потеряла возможность ходить и почти ослепла. Но даже в таких условиях продолжила заниматься делом своей жизни.
Эта женщина – символ независимости, милосердия и желания идти своим путем, даже если оно противоречит стандартам общества. Найтингейл посвятили музей, несколько фильмов, в её честь учредили медаль – высшую награду для медицинских сестёр, назвали астероид. Mattel выпустила коллекционную куклу в образе Флоренс в серии «Вдохновляющие женщины». А в день рождения Женщины с лампой теперь весь мир отмечает День медицинских сестёр.
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На 81-м году жизни она ослепла. Дожила до 90 лет...
Медаль имени Флоренс Найтингейл