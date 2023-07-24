Ангел с лампой: история хрестоматийной сестры милосердия

Ещё будучи молодой особой, Флоренс поняла, что её истинное предназначение заключается в помощи другим. И самостоятельно начала обучаться азам медицины по книгам.

Родные не пришли в восторг от такого решения, ведь они видели для молодой аристократки более перспективные занятия, нежели возиться с недужными бедняками. Но и перечить не стали. Девушка тайно уехала в Германию, где получила диплом медицинской сестры.