Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин

Сергей вернулся с войны и стал регулярно прикладываться к бутылке. Не таясь, завёл отношения с другой женщиной, которая родила от него ребёнка. Во время очередного запоя выстрелил в жену. Если на пьянство и похождения она закрывала глаза, то этого прощать не стала: выгнала мужа, подала на развод, отказалась от алиментов и вернула детям свою фамилию.