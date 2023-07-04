Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин

В разное время разные герои. И для большинства современников имя этой женщины ничего не скажет. А в СССР Прасковья Никитична была знаменитостью: за рекордные показатели и вклад в развитие сельского хозяйства дважды была удостоена звания Героя Социалистического труда, многих наград и Сталинской премии за усовершенствование методов эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин.
Паша Ангелина родилась в посёлке Старобешево Екатеринославской губернии в 1913 году. И с детских лет, в отличие от других девочек, интересовалась полезным инвентарём и устройствами, а не баюкала кукол.
После революции мода на мечтательных слабых барышень в России прошла. Новым символом женской красоты стала сильная активная девушка основательной закваски, что называется, кровь с молоком. И девушка вполне этому образу соответствовала. Отец и братья, хотя и находили увлечение техникой странным (а семья была патриархальной, где роль женщины заключалась исключительно в ведении хозяйства и воспитании детей), но помогали Паше разобраться с устройством и управлением трактором. 16-летняя девушка окончила курсы трактористов и вышла на передовую – уехала в Донецкую область и возглавила первую женскую тракторную бригаду.
Активную энергичную Ангелину заметили наверху и всячески способствовали продвижению активистки: отправили учиться на заочное отделение, регулярно награждали и премировали.
Личная жизнь ударницы сложилась не слишком счастливо. Замуж Прасковья вышла за амбициозного умного человека Сергея Чернышева. Несмотря на способности и удачную партийную карьеру, его задевало, что для общества он сначала «муж Паши», а только потом самостоятельная личность и секретарь райкома партии Старобешевского района. Это серьёзно задевало его мужское самолюбие.
Ещё до войны у супругов родились дети – Светлана и Валерий. Третьи роды прошли в экстремальных условиях: в 1942 году женщина возвращалась с сессии Верховного Совета СССР, куда не могла отказаться поехать даже по причине беременности. Поезд попал под обстрел. Только чудом Паша не погибла. С трудом она с новорождённой дочкой Сталиной добралась до дома. Позднее в семье появился и четвёртый ребёнок – племянник, от которого отказались родители.
Сергей вернулся с войны и стал регулярно прикладываться к бутылке. Не таясь, завёл отношения с другой женщиной, которая родила от него ребёнка. Во время очередного запоя выстрелил в жену. Если на пьянство и похождения она закрывала глаза, то этого прощать не стала: выгнала мужа, подала на развод, отказалась от алиментов и вернула детям свою фамилию.
После войны Прасковье предлагали высокие должности. Но она отказывалась, аргументируя тем, что кто-то должен и на земле работать. Отказалась и от повторного замужества, несмотря на немалое количество предложений – боялась, что муж будет обижать её детей.
Вне поля и бригады она чувствовала себя незащищённой. Ведь это был её мир. Который поспособствовал преждевременному уходу Паши из жизни. Однажды ей стало плохо, и её практически с поля привезли в больницу. Обследование выявило цирроз печени, который вызвало постоянное взаимодействие с дизельным топливом и машинным маслом.
Паша Ангелина умерла на операционном столе, когда ей было всего 46 лет. Похоронили бригадира, ставшего символом технически образованной советской женщины, в родном посёлке, где открыт мемориальный музей П. Н. Ангелиной. Потомки Прасковьи Никитичны и по сей день живут в Донецкой области.
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