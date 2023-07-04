FISHKINET
Сообщество RealFishki 1658 постов • 152 подписчика подписаться
Главная > Сообщество RealFishki
Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин

Простая труженица Прасковья, ставшая ориентиром для советских женщин

Автор:
04 июля 2023 16:29
Сообщество : RealFishki
Метки: Паша Ангелина   Прасковья Никитична   СССР   женщина   передовик   символ   стахановка   судьба   трактористка   
907
10

В разное время разные герои. И для большинства современников имя этой женщины ничего не скажет. А в СССР Прасковья Никитична была знаменитостью: за рекордные показатели и вклад в развитие сельского хозяйства дважды была удостоена звания Героя Социалистического труда, многих наград и Сталинской премии за усовершенствование методов эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин.

Паша Ангелина родилась в посёлке Старобешево Екатеринославской губернии в 1913 году. И с детских лет, в отличие от других девочек, интересовалась полезным инвентарём и устройствами, а не баюкала кукол.

×
×

После революции мода на мечтательных слабых барышень в России прошла. Новым символом женской красоты стала сильная активная девушка основательной закваски, что называется, кровь с молоком. И девушка вполне этому образу соответствовала. Отец и братья, хотя и находили увлечение техникой странным (а семья была патриархальной, где роль женщины заключалась исключительно в ведении хозяйства и воспитании детей), но помогали Паше разобраться с устройством и управлением трактором. 16-летняя девушка окончила курсы трактористов и вышла на передовую – уехала в Донецкую область и возглавила первую женскую тракторную бригаду.

Активную энергичную Ангелину заметили наверху и всячески способствовали продвижению активистки: отправили учиться на заочное отделение, регулярно награждали и премировали.

Личная жизнь ударницы сложилась не слишком счастливо. Замуж Прасковья вышла за амбициозного умного человека Сергея Чернышева. Несмотря на способности и удачную партийную карьеру, его задевало, что для общества он сначала «муж Паши», а только потом самостоятельная личность и секретарь райкома партии Старобешевского района. Это серьёзно задевало его мужское самолюбие.

Ещё до войны у супругов родились дети – Светлана и Валерий. Третьи роды прошли в экстремальных условиях: в 1942 году женщина возвращалась с сессии Верховного Совета СССР, куда не могла отказаться поехать даже по причине беременности. Поезд попал под обстрел. Только чудом Паша не погибла. С трудом она с новорождённой дочкой Сталиной добралась до дома. Позднее в семье появился и четвёртый ребёнок – племянник, от которого отказались родители.

Сергей вернулся с войны и стал регулярно прикладываться к бутылке. Не таясь, завёл отношения с другой женщиной, которая родила от него ребёнка. Во время очередного запоя выстрелил в жену. Если на пьянство и похождения она закрывала глаза, то этого прощать не стала: выгнала мужа, подала на развод, отказалась от алиментов и вернула детям свою фамилию.

После войны Прасковье предлагали высокие должности. Но она отказывалась, аргументируя тем, что кто-то должен и на земле работать. Отказалась и от повторного замужества, несмотря на немалое количество предложений – боялась, что муж будет обижать её детей.

Вне поля и бригады она чувствовала себя незащищённой. Ведь это был её мир. Который поспособствовал преждевременному уходу Паши из жизни. Однажды ей стало плохо, и её практически с поля привезли в больницу. Обследование выявило цирроз печени, который вызвало постоянное взаимодействие с дизельным топливом и машинным маслом.

Паша Ангелина умерла на операционном столе, когда ей было всего 46 лет. Похоронили бригадира, ставшего символом технически образованной советской женщины, в родном посёлке, где открыт мемориальный музей П. Н. Ангелиной. Потомки Прасковьи Никитичны и по сей день живут в Донецкой области.

Источник:

Ссылки по теме:
Ещё больше постов и свободного общения тут
подписаться на сообщество "RealFishki"
Метки: Паша Ангелина   Прасковья Никитична   СССР   женщина   передовик   символ   стахановка   судьба   трактористка   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
139
Александр Шевченко 7 минут назад
Интересная жизнь, не простая судьба. Земля пухом рабочему человеку.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87992



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Умные мысли часто преследовали её, но она была быстрее

Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересно#авто аварии#подборка#шоу бизнес#улыбнуло#здоровые#знаменитости
#автомобили#Юмор#история#аварии#в мире#позитив#полиция#фильм#США#ПДД
#автомир#люди#интересное#ДТП#Автовсячина#франция#кино#забавно#дети#СССР
На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) На eBay выставили 2000 ПК 80-х годов (2 фото) В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться