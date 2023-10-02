Благословенное непонимание нигерийской деревеньки

Понятно, что местные к такой особенности давно привыкли и даже гордятся ею. Ведь это не то что разные диалекты одного народа или разница между американским английским и британским английским.

Как селяне сами объясняют этот исторически сложившийся феномен? Основная масса придерживается традиционной религиозной версии. В соответствии с ней, это чистой воды божий замысел. Всевышний создал первых людей – Адама и Еву, которые, естественно, были людьми Убанга. Задачей создателя изначально было обеспечение каждого этноса двумя языками. Но бог понял, что тогда языков на всех не хватит. И жители общины остались уникальными в своём роде и двуязычии на планете.