Благословенное непонимание нигерийской деревеньки

Деревня или, точнее, община Убанг в Нигерии – место в своём роде уникальное. Поскольку мужчины и женщины здесь друг друга не понимают.
Нет, не в глобально-философском смысле – мужчины с Марса, женщины с Венеры, поэтому никогда не найдут общего языка. Дело в реальном двуязычии, которое местные с гордостью называют божьим благословением.
Исторически сложилось так, что девочки и мальчики с детства говорят на разных языках. Есть в них и общие слова. Но большая часть отличается по написанию и произношению. Так, ямс – основной элемент рациона местных жителей, на женском – «ируи», а на мужском – «итонг».
Одежда – «арига» и «нгли» соответственно. Как и у любого другого народа, местная детвора проводит основное время с матерью. Но и отец тоже не исчезает из поля зрения малышей. Соответственно, мальчики с раннего возраста осваивают необходимую лексику.
По достижении 10-летнего возраста мальчики общины Убанг обычно полностью переходят на мужской язык. Они теперь мужчины, и это отныне не только право, но и обязанность.
Понятно, что местные к такой особенности давно привыкли и даже гордятся ею. Ведь это не то что разные диалекты одного народа или разница между американским английским и британским английским.
Как селяне сами объясняют этот исторически сложившийся феномен? Основная масса придерживается традиционной религиозной версии. В соответствии с ней, это чистой воды божий замысел. Всевышний создал первых людей – Адама и Еву, которые, естественно, были людьми Убанга. Задачей создателя изначально было обеспечение каждого этноса двумя языками. Но бог понял, что тогда языков на всех не хватит. И жители общины остались уникальными в своём роде и двуязычии на планете.
Вторая версия, которой придерживаются антропологи, более приземлённая – чёткое разграничение сфер деятельности в соответствии с полом. Мужчинам не нужно знать, как работают женщины. И наоборот. А для понимания друг друга по общебытовым вопросам есть общая лексика. Но эта теория не даёт ответа на вопрос касаемо уникальности именно народа Убанга. Ведь двуполые системы встречаются и в других места Нигерии, а двуязычие – только здесь.
Основная проблема в том, что и мужской, и женский языки исключительно устные и не имеют письменности. А это грозит их постепенным исчезновением, ведь молодёжь в основном уже не владеет чистым языком без примеси английских слов.
Английский – официальный язык Нигерии. На нём ведётся преподавание, и учителя запрещают применять свои родные языки и наречия. И каждое новое поколение владеет ими всё хуже. Семь языков страны уже считаются мёртвыми, а в ближайшей перспективе такая же участь ожидает ещё 50 из существующих в стране 500.
Для предотвращения умирания языка Убанга необходима письменность и книги. Ведь смерть языка – это и гибель народа.
А какой язык вы бы хотели выучить и почему?
Источник:
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Ответ. Знать бы в совершенстве свой родной! Это не мешает никогда!
А потом уж изучать то, что пригодиться в жизни. Это программа минимум. Знаю английский только потому, что изучал давным давно компьютеры, языки програм Бейсик и Си. Без знания Инглиша это была тарабанщина. Тогда в 90 все шло из-за границы на английском.