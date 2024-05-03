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Блогерша, которая обманула более 1000 подписчиков, предложила им тур в Дубай, если они заберут заявления из полиции

Блогерша, которая обманула более 1000 подписчиков, предложила им тур в Дубай, если они заберут заявления из полиции

Автор:
03 мая 2024 18:50
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Дубаи   ОАЭ   блогеры   инфоцыгане   обман   полиция   туристы   
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Женщина обещала своим подписчикам билеты в ОАЭ, но поездка не состоялась. Обиженные люди обратились в полицию и теперь блогерша решила избавиться от повесток в суд по старой схеме.

Блогерша из Татарстана Илюса Миннегалеева стала популярна после проекта “Четыре свадьбы”. После проекта Илюса вместе с мужем переехала в Дубай и начала продавать “смешные” туры по 20 тысяч рублей. За эти деньги блогеры обещали проживание, экскурсии и питание для всех желающих. Все траты якобы покрывали спонсоры. Однако “благотворительные” туры так и не состоялись. Проект закрылся, а деньги подписчикам, купившим путёвки, так и не вернули. Сейчас Илюса находится в федеральном розыске, так как многие пожаловались на неё в полицию и прокуратуру за обман.

Спустя пол года блогерша придумала, как избавиться от целой пачки уголовных дел. Она предложила своим подписчикам новый тур, но с условиями: забрать заявление по уголовному делу и гражданский иск на возврат средств. Блогеры заявляют, что этот тур в первую очередь для тех, кто не смог улететь в первый раз.
Чтобы принять в нём участие, нужно забрать заявление и оплатить перелёт. Все остальные расходы блогеры берут на себя. Гости будут жить у них в доме, где блогеры оборудовали гостевые комнаты. Кормить гостей блогеры тоже будут сами.

— Жить будем у них на вилле. Она называется вилла, а по факту это пакистанская стремная дешевая деревня. Живем в их доме, они оборудовали комнаты для гостей. Ну такой себе отдых, знаете. С двумя кричащими грудничками, у них же дети родились, — рассказывает девушка, которая купила у блогеров тур и осталась без денег.

По словам блогеров, людей у них полный дом. Но сами потерпевшие сообщают, что не спешат летать в гости к тем, кто их уже однажды обманул.

— Я разговаривала с другими потерпевшими. Пообщавшись, стало понятно, что никто на таких условиях к ним не поедет. Потому что жить в этом доме… у них то клопы, то еще что. Они же транслировали всё это, что выкинули диван из-за клопов. Как-то боязно туда лететь. Представляете: я куплю билет, прилечу в Эмираты, а меня никто не встретит. Потому что они ведь так спокойно всех кидали в прошлый раз. Не факт же, что они встретят меня и у меня будет какой-то отдых. Поэтому я от такого заманчивого предложения решила отказаться. Как и все потерпевшие, с которыми я поддерживаю связь, — объясняет пострадавшая туристка.

Тем временем блогеры зазывают к себе гостей, которым останется оплатить только перелёт. Среди них вдовы, сироты, старики и жёны с детьми участников СВО. Пока никто не бросился к ним лететь, но прогиб, как говорится, засчитан.

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Метки: Дубаи   ОАЭ   блогеры   инфоцыгане   обман   полиция   туристы   
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5k
Василий Афиногенов Час назад
Боже,кто то и такое ибёт
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3k
Wolf 6 минут назад
"Они же транслировали всё это, что выкинули диван из-за клопов. Как-то боязно туда лететь. Представляете: я куплю билет, прилечу в Эмираты, а меня никто не встретит. "
Вот самый первый вопрос: "Нах вы это смотрите ? Какую такую ценную инфо (или хотя бы интересную) может вот это "чудо" вам дать ?" Про остальные действия, такие как отправка денег, даже не спрашиваю....
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Цыц тут у меня Час назад
Да ладно, все равно кто нибудь поедет. Лох не мамонт, приедет.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4989 постов (4774 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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