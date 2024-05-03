Блогерша, которая обманула более 1000 подписчиков, предложила им тур в Дубай, если они заберут заявления из полиции

— Я разговаривала с другими потерпевшими. Пообщавшись, стало понятно, что никто на таких условиях к ним не поедет. Потому что жить в этом доме… у них то клопы, то еще что. Они же транслировали всё это, что выкинули диван из-за клопов. Как-то боязно туда лететь. Представляете: я куплю билет, прилечу в Эмираты, а меня никто не встретит. Потому что они ведь так спокойно всех кидали в прошлый раз. Не факт же, что они встретят меня и у меня будет какой-то отдых. Поэтому я от такого заманчивого предложения решила отказаться. Как и все потерпевшие, с которыми я поддерживаю связь, — объясняет пострадавшая туристка.