В Москве задержали коуча, который в Башкирии обманул более 500 человек

Мужчина стал бизнес-коучем и убедил своих учеников отдать ему деньги.
33-летний Азат Байбурин был объявлен в федеральный розыск по статье УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере" ещё в 2021 году. Сообщается, что мужчина был бизнес-коучем. Он открыл компанию, в которой обучал своих учеников инвестициям и выгодным вложениям денег. Однако, по словам учеников, лекциями дело не ограничивалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Коуч убедил своих учеников устроиться к нему в контору, отдать ему деньги, которые он будет инвестировать. Некоторые люди закладывали квартиры и продавали авто, впечатляясь речами Азата. Передав свои финансы в управление блогера, можно было с ними попрощаться. В итоге ученики остались и без денег и без работы. Свой бизнес Азат продвигал в социальных сетях, покупая рекламу у Кирилла Руки-Базуки и хвастаясь богатой жизнью. В общем, типичный инфоцыган.
Интересно, что Байбурин даже успел засветиться на телевизоре, как эксперт. Он вёл новости экономики у себя в регионе. Спустя год подозреваемый закрыл свой бизнес, но за это время, предположительно, успел обмануть 500 человек и присвоить более 500 млн рублей. Байбурину грозит до 10 лет колонии.
Источник:
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Может быть тогда, люди задумаются? Хотя сомневаюсь, объяснять дураку что он дурак, дело не благодарное, он же дурак, не поймёт)
Это, вообще, КАК?
Обманом жить нам, стало быть, с руки.
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
это тоже "иностранное слово"?
Не позорься!