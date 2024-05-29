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В Москве задержали коуча, который в Башкирии обманул более 500 человек

В Москве задержали коуча, который в Башкирии обманул более 500 человек

Автор:
29 мая 2024 10:51
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: бизнес   вложения   инфоцыгане   мошенник   обман   трейдер   уголовка   экономика   
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Мужчина стал бизнес-коучем и убедил своих учеников отдать ему деньги.

33-летний Азат Байбурин был объявлен в федеральный розыск по статье УК РФ "Мошенничество, совершённое организованной группой в особо крупном размере" ещё в 2021 году. Сообщается, что мужчина был бизнес-коучем. Он открыл компанию, в которой обучал своих учеников инвестициям и выгодным вложениям денег. Однако, по словам учеников, лекциями дело не ограничивалось. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Коуч убедил своих учеников устроиться к нему в контору, отдать ему деньги, которые он будет инвестировать. Некоторые люди закладывали квартиры и продавали авто, впечатляясь речами Азата. Передав свои финансы в управление блогера, можно было с ними попрощаться. В итоге ученики остались и без денег и без работы. Свой бизнес Азат продвигал в социальных сетях, покупая рекламу у Кирилла Руки-Базуки и хвастаясь богатой жизнью. В общем, типичный инфоцыган.

Интересно, что Байбурин даже успел засветиться на телевизоре, как эксперт. Он вёл новости экономики у себя в регионе. Спустя год подозреваемый закрыл свой бизнес, но за это время, предположительно, успел обмануть 500 человек и присвоить более 500 млн рублей. Байбурину грозит до 10 лет колонии.

Источник:

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Метки: бизнес   вложения   инфоцыгане   мошенник   обман   трейдер   уголовка   экономика   
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20  комментариев
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22k
Robin Hood 42 минуты назад
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0
Игорь 2 минуты назад
Здpавcтвуйтe. Извинитe, чтo пишу здecь, бoльшe нeгдe.

Ceйчаc ищу любую pабoту, нo пoка ничeгo нe нахoдитcя. Гoтoв на любую пoдpабoтку, а ceйчаc дoма ecть абcoлютнo нeчeгo.
Oт гoлoда пoчти тepяю coзнаниe. Oдoлжить пpocтo нe у кoгo. Oдoлжитe, пoжалуйcта, на eду pублeй 100-200. Xoть на булку хлeба, хoть на килoгpамм каpтoшки.

Ecли ocтавитe кoнтакты, тo я гoтoв вepнуть c пepвoй заpплаты (пepeвeду на каpту или нoмep тeлeфoна). В этoм cлучаe ocтавьтe cвoи кoнтакты в личных cooбщeниях. Я вepну 100%!

Пoпoлнитe, пoжалуйcта, нoмep тeлeфoна на любую cумму: 8 (952) 133 65 10 (баланc нoмepа тeлeфoна у oпepатopа или пo CБП)

Заpанee бoльшoe Вам чeлoвeчecкoe cпаcибo.
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33k
Kladbische 17 минут назад
А может надо наоборот? Взять и впаять всем кого он обманул, по годику обязательных работ на благо Родины. С формулировкой, за тупость и желание получить бабла просто так! А этого болтуна, наоборот наградить медалью. За выявление тупых лохов 1 степени.
Может быть тогда, люди задумаются? Хотя сомневаюсь, объяснять дураку что он дурак, дело не благодарное, он же дурак, не поймёт)
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12k
Дмитрий 22 минуты назад
Талант! На передовую! Срочно! Пусть занимается тем же самым, только не деньги собирает, а уговаривает хохлов сдаваться! И план поставить: 500 человек в месяц!
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31k
Serg2001 Полчаса назад
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54k
smakido 43 минуты назад
Хочется верить, что этот "коуч" все же кого-то чему–то научил, особенно тех, кто закладывал квартиры или продавал авто !
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7k
Кружок 46 минут назад
"покупая рекламу у Кирилла Руки-Базуки" (с)
Это, вообще, КАК?
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329
ГТА Форевер Час назад
"Некоторые люди закладывали квартиры и продавали авто, впечатляясь речами Азата." - им это так все легко далось что они так сделали или они просто тупые и жадные ?
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13k
Б.Касторский Час назад
Я вообще считаю, что образование не может быть бесплатным. Всё что бесплатно, то не ценится. И подобное ведь тоже учёба. Захотелось халявы? А потом помогите, спасите!!! Куда смотрит государство!
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15k
Владимир Час назад
Покуда есть на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки.

Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя.
На дурака не нужен нож:
Ему с три короба наврешь -
И делай с ним, что хошь!
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28k
Sheir Час назад
Прочитал "В Москве задержали клоуна" Думаю, правильно прочитал
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Они показали свою полную финансовую несостоятельность, что и требовалось доказать! Надеюсь они сделают выводы, и всё не напрасно было!
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32k
AzuveR 2 часа назад
Это косается и коуча.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5069 постов (4854 в горячем)
Pika-Pika?
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