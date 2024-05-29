В Москве задержали коуча, который в Башкирии обманул более 500 человек

Коуч убедил своих учеников устроиться к нему в контору, отдать ему деньги, которые он будет инвестировать. Некоторые люди закладывали квартиры и продавали авто, впечатляясь речами Азата. Передав свои финансы в управление блогера, можно было с ними попрощаться. В итоге ученики остались и без денег и без работы. Свой бизнес Азат продвигал в социальных сетях, покупая рекламу у Кирилла Руки-Базуки и хвастаясь богатой жизнью. В общем, типичный инфоцыган.