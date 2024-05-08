Женщина приехала в Омск, чтобы продавать ненастоящий мёд пенсионерам

В Омске будут судить жительницу Ростовской области, которая обманывала стариков. Сообщается, что женщина приехала в Омск, сняла квартиру и начала варить мёд. Именно так она называла эту субстанцию, хотя на деле это был обычный сахарный сироп и красителем. Женщина продавала баночки с надписью “Мёд” старикам.

У нее была особая схема. Женщина находила пенсионерку, говорила, что она ее соседка. Между ними завязывался разговор и женщина убеждала свою жертву купить у неё домашний мёд, который она принесла с собой (очень предусмотрительно). Женщина успела продать мёд на 123 тысячи рублей всего 6 людям.