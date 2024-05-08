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Женщина приехала в Омск, чтобы продавать ненастоящий мёд пенсионерам

Женщина приехала в Омск, чтобы продавать ненастоящий мёд пенсионерам

Автор:
08 мая 2024 18:04
Сообщество : Мошенничество
Метки: Омск   мошенничество   мёд   обман   пенсионеры   полиция   старики   
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Она специально втиралась в доверие к старикам, чтобы убедить их купить мёд.

В Омске будут судить жительницу Ростовской области, которая обманывала стариков. Сообщается, что женщина приехала в Омск, сняла квартиру и начала варить мёд. Именно так она называла эту субстанцию, хотя на деле это был обычный сахарный сироп и красителем. Женщина продавала баночки с надписью “Мёд” старикам.

У нее была особая схема. Женщина находила пенсионерку, говорила, что она ее соседка. Между ними завязывался разговор и женщина убеждала свою жертву купить у неё домашний мёд, который она принесла с собой (очень предусмотрительно). Женщина успела продать мёд на 123 тысячи рублей всего 6 людям.

Когда ее задержали, полицейские нашли в квартире целую фабрику по производству некачественного мёда. Там был и сахар, и лимонная кислота, и вкусовая добавка и красители. Также в квартире лежали кучи банок, крышек и упаковочного материала.

На время расследования женщину поместили под стражу, чтобы она не уехала в Ростовскую область. Сейчас ее дело направили в суд, где будет вынесен приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

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Метки: Омск   мошенничество   мёд   обман   пенсионеры   полиция   старики   
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11  комментариев
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262
Алексей Давыдов 59 минут назад
Даже "свои" пасечники накалывают с медом - разбодяживая его.
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12k
Дмитрий Полчаса назад
А вдруг не будет вынесен? Вдруг оправдают? Чего так категорично то? У нас независимые суды и они сами решают наказать или оправдать!
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22k
Альберт 38 минут назад
Взял баночку на мини рынке у благообразной бабульки.
Через неделю "мёд" осел, а на поверхности появилась тёмно-коричневая жидкость.
А уверяла, что "натуральный продукт"...
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670
ivandike 47 минут назад
Кормить каждый день этим медом её
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43k
Сергей 52 минуты назад
Это ж надо так мёд любить, чтоб набрать его на 20тысяч рублей.
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2k
Веселый Пук Час назад
Хорошо что варила мед,а не мет.
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1.1M
NAZARETH Час назад
На время расследования женщину поместили под стражу, чтобы она не уехала в Ростовскую область. Сейчас ее дело направили в суд, где будет вынесен приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ.

А, что у нас Ростовская обл. неприкасаемая? ЧоЙ-то все туда рвутся...
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37k
Max Z Shtirlic Час назад
Заставить её саму сожрать своё хрючево!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5002 поста (4789 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
355448



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