Женщина приехала в Омск, чтобы продавать ненастоящий мёд пенсионерам

Она специально втиралась в доверие к старикам, чтобы убедить их купить мёд.
В Омске будут судить жительницу Ростовской области, которая обманывала стариков. Сообщается, что женщина приехала в Омск, сняла квартиру и начала варить мёд. Именно так она называла эту субстанцию, хотя на деле это был обычный сахарный сироп и красителем. Женщина продавала баночки с надписью “Мёд” старикам.
У нее была особая схема. Женщина находила пенсионерку, говорила, что она ее соседка. Между ними завязывался разговор и женщина убеждала свою жертву купить у неё домашний мёд, который она принесла с собой (очень предусмотрительно). Женщина успела продать мёд на 123 тысячи рублей всего 6 людям.
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Когда ее задержали, полицейские нашли в квартире целую фабрику по производству некачественного мёда. Там был и сахар, и лимонная кислота, и вкусовая добавка и красители. Также в квартире лежали кучи банок, крышек и упаковочного материала.
На время расследования женщину поместили под стражу, чтобы она не уехала в Ростовскую область. Сейчас ее дело направили в суд, где будет вынесен приговор по ч. 2 ст. 159 УК РФ.
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Через неделю "мёд" осел, а на поверхности появилась тёмно-коричневая жидкость.
А уверяла, что "натуральный продукт"...
А, что у нас Ростовская обл. неприкасаемая? ЧоЙ-то все туда рвутся...
Только такое объяснение приходит в голову.