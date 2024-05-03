"Она не сгорит, это же божественная книга": подростки сожгли библию и заработали уголовную статью

Не самым умным и трезвым недорослям грозит до 7 лет колонии.
В Новоалександровске Ставропольского края трое подростков
по глупости на ровном месте заработали сразу два уголовных дела. Их тридцатисекундный ролик с сжиганием Нового Завета суд может "конвертировать" как минимум в 7 лет заключения в местах не столь отдалённых.
Отмечается, что три не самых умных и трезвых товарища, едва достигшие совершеннолетия, решили для смеха совершить акт религиозного вандализма, закинув Новый Завет в мангал в качестве розжига. Инцидент произошёл вчера, 2 мая, а ролик появился в соцсетях сегодня. И сегодня же не святую троицу задержали.
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В отношении подростков завели уголовные дела по статьям хулиганство и оскорбление чувств верующих. Только по "хулиганке" им грозит до 7 лет колонии. В ближайшее время суд изберёт для задержанных меру пресечения.
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А ведь будущее страны на плечах этого поколения.
Волосы крашеные, кепочка розовая, на маечке тупой лозунг.
Трудно от них ожидать доказательство теоремы Ферма.
Пусть посидят, подумают.
Ума, конечно не добавится, но прибавится страха, а в случае с такими дегродами, только страх, это самое действенное средство