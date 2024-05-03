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"Она не сгорит, это же божественная книга": подростки сожгли библию и заработали уголовную статью

"Она не сгорит, это же божественная книга": подростки сожгли библию и заработали уголовную статью

Автор:
03 мая 2024 17:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Ставропольский край   библия   вандализм   оскорбление чувств верующих   сжигание   
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Не самым умным и трезвым недорослям грозит до 7 лет колонии.

В Новоалександровске Ставропольского края трое подростков по глупости на ровном месте заработали сразу два уголовных дела. Их тридцатисекундный ролик с сжиганием Нового Завета суд может "конвертировать" как минимум в 7 лет заключения в местах не столь отдалённых.

Отмечается, что три не самых умных и трезвых товарища, едва достигшие совершеннолетия, решили для смеха совершить акт религиозного вандализма, закинув Новый Завет в мангал в качестве розжига. Инцидент произошёл вчера, 2 мая, а ролик появился в соцсетях сегодня. И сегодня же не святую троицу задержали.

В отношении подростков завели уголовные дела по статьям хулиганство и оскорбление чувств верующих. Только по "хулиганке" им грозит до 7 лет колонии. В ближайшее время суд изберёт для задержанных меру пресечения.

Источник:

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Метки: Видео   Ставропольский край   библия   вандализм   оскорбление чувств верующих   сжигание   
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11  комментариев
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690
DuckTales Час назад
Ну вот что там в головах ?
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5k
Феликс Дзержинский 10 минут назад
Не бог придумал человека, человек придумал бога. Кстати, как там говорится, на всё воля божья? Думаю, на данном видео такова воля бога.
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10k
Роман 13 минут назад
Нужно подросткам по некоторым статьям дать выбор, сидеть или просто выпороть хорошо. Какие нафиг 7 лет ...
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17k
ss 20 минут назад
Хм... Интересно, а если бы они сожгли... Ну, скажем "Дифференциальное исчисление" Эйлера, их бы тоже подвергли уголовному преследованию? Я думаю, многие оскорбились бы из-за такого вандализма.
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3k
Звёздный странник 23 минуты назад
То, что они без всякого страха публично демонстрируют свои физиономии, говорит о чётком психологическом диагнозе - отсутствие интеллекта, как такового. Иначе - идиотизм и деградация личности.
А ведь будущее страны на плечах этого поколения.
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3k
Звёздный странник Полчаса назад
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25k
Shtoppi 39 минут назад
дураков история ни чему не учит, так что теперь поедут они за забором на нарах (а скорее всего под ними) сидя истину жизненную познавать.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Ну на видео сообщество вполне определенное.
Волосы крашеные, кепочка розовая, на маечке тупой лозунг.
Трудно от них ожидать доказательство теоремы Ферма.
Пусть посидят, подумают.
Ума, конечно не добавится, но прибавится страха, а в случае с такими дегродами, только страх, это самое действенное средство
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Burzum
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