"Она не сгорит, это же божественная книга": подростки сожгли библию и заработали уголовную статью

В Новоалександровске Ставропольского края трое подростков по глупости на ровном месте заработали сразу два уголовных дела. Их тридцатисекундный ролик с сжиганием Нового Завета суд может "конвертировать" как минимум в 7 лет заключения в местах не столь отдалённых.



Отмечается, что три не самых умных и трезвых товарища, едва достигшие совершеннолетия, решили для смеха совершить акт религиозного вандализма, закинув Новый Завет в мангал в качестве розжига. Инцидент произошёл вчера, 2 мая, а ролик появился в соцсетях сегодня. И сегодня же не святую троицу задержали.