"Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку, потому что могут

Антидепрессивные советы

В Казахстане вандалы разнесли еще одно русское кладбище

"Пьяному и богатому можно всё!": пострадавший в драке с Лепсом отозвал заявление в полицию

Барнаулец устроил в подъезде погром и пригрозил убийством жителям, которые опубликовали его...

"А черепаху-то за что?": в Нижнем Новгороде силовики задержали мигрантов-извращенцев

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