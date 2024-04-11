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"Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку, потому что могут

"Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку, потому что могут

Автор:
11 апреля 2024 10:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Нижний Новгород   вандализм   вандалы   остановка   полиция   реакция соцсетей   
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Если проблемы с наличием мозга, в ход идёт сила.

Автобусная остановка "Поликлиника" на Московском шоссе пала смертью от рук молодых вандалов. Пятеро парней, плохо говорящих по-русски, поупражнялись в силе и сняли свои "подвиги" на видео, продемонстрировав на камеру,в том числе, разбитые руки.





Акт вандализма возмутил местных жителей, которые предположили, что этих животных найдут, но дальше извинений ничего не последует.


А хорошо бы заставить этих молодчиков на свои деньги восстанавливать павильон! Но ведь это вряд ли - наверняка обойдутся лишь штрафом.

В нижегородской полиции организовали проверку видео, установили трёх из пятерых участников погрома. Сообщается, что два 19-летних и один 18-летний юноши доставлены в территориальный отдел полиции. Сейчас правоохранители разыскивают двух других причастных к акту вандализма. Ждём извинений?



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Метки: Видео   Нижний Новгород   вандализм   вандалы   остановка   полиция   реакция соцсетей   
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27  комментариев
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14k
Владимир Час назад
И снова чуркабесы. Долго ещё эта херня с дикими обезьянами будет? Никто не в курсе?
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453
Skywriter 3 минуты назад
Какие-такие извинения? Компенсация нанесённого ущерба + общественные работы, посадить самих вместе с табором из родственников на жопу ишака и пинком в родной кишлак
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30k
Aqueronte 6 минут назад
Это те самые ценности специалисты без которых Россия не может экономически развиваться?
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99
TCCC 9 минут назад
Потом сами начнут скулить - в России разруха, все куево… уроды
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14k
кот базилий 13 минут назад
В СССРе за такие развлечения давали пару лет.
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10k
SuperTroll 19 минут назад
До какого градуса правительство хочет накалить народное терпение? Когда всех у кого накипело, мужики, ветераны СВО и не только, за дело возьмутся сами..Это вам не детишек-навальнят разгонять будет...
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39
4nt 21 минуту назад
Не парней, а чурок. Это важное замечание. Хватит уже замалчивать, среди них процент криминала зашкаливает.
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5k
Руслан 23 минуты назад
Бл@ть, когда же им уже руки-ноги ломать начнут при задержании? За@бали уже дикарей пускать в нормальное общество. Чего хотят власти? Резни, когда уже допечет? Сука, зла не хватает. Сажать мразей чиновников на 20 лет, обезьян в расход или в инвалидное кресло и домой. И надо ведь 10-20 показательных случаев всего, с максимальной оглаской. Но нет, всё только над Европой и их куколдизмом глумимся. А у самих то что творится?!
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38k
gfjhtgfjhf 23 минуты назад
Чурки и походу под веществами.
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261
WaldoPepper Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Николай Полчаса назад
какие извинения, условки раскидайте, пусть поживут пару лет подумают над своим поведением, повторится там уже с такими же посидеть прийдется, что бы кулаки меньше чесались...
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26k
Илларион Забродов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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63k
Олег Полчаса назад
пятилетние курсы изучения языка каждому.
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420
DuckTales 40 минут назад
Вот что происходит, когда люди приезжают и не проходят курсы по адаптации... Огненная вода и сразу повсюду шайтаны мерещатся
. Думаю штраф за остановку будет норм .
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987
Quantimus 55 минут назад
Родители пусть оплачивают новую остановку. А обычно, по тендеру цена таких работ космическая. Миллионов 5, обойдётся, наверное.
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11k
Дмитрий 56 минут назад
Ярамяне б....ь!
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1985 постов (1974 в горячем)

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