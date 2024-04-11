"Просто животные": в Нижнем Новгороде пятеро парней разгромили остановку, потому что могут

Если проблемы с наличием мозга, в ход идёт сила.
Автобусная остановка "Поликлиника" на Московском шоссе пала смертью от рук молодых вандалов. Пятеро парней, плохо говорящих по-русски, поупражнялись в силе и сняли свои "подвиги" на видео, продемонстрировав на камеру,в том числе, разбитые руки.
Акт вандализма возмутил местных жителей, которые предположили, что этих животных найдут, но дальше извинений ничего не последует.
А хорошо бы заставить этих молодчиков на свои деньги восстанавливать павильон! Но ведь это вряд ли - наверняка обойдутся лишь штрафом.
В нижегородской полиции организовали проверку видео, установили трёх из пятерых участников погрома. Сообщается, что два 19-летних и один 18-летний юноши доставлены в территориальный отдел полиции. Сейчас правоохранители разыскивают двух других причастных к акту вандализма. Ждём извинений?
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